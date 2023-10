Manel Menéndez atendió esta mañana a los medios de comunicación para hablar sobre la situación del equipo y el partido que afronta este domingo ante el Racing Vilalbés (16.00h), en el que será el tercer derbi consecutivo para el Compos en este mes de octubre tras recibir al Ourense y visitar al Deportivo Fabril.

El técnico de la esedé anunció que hay novedades en la enfermería y que las noticias son positivas: "La semana ha ido bien. Hemos recuperado a Euse y a Juampa, que venían con molestias. Empezaron a entrenar esta semana y la evolución ha sido buena, con lo cuál podremos contar con ellos el domingo". De esta forma, la única baja debería ser la de Riki Mangana.

Sobre el estado anímico del equipo, y sobre el suyo, Manel declaró: "Cuando no llegan las victorias es lógico que la gente tenga dudas, desconfianza.... no se baja la cabeza, pero la gente quiere ganar, eso lo damos por descontado, e igual es una situación que no esperábamos ninguno. En siete jornadas hemos ganado un partido nada más, era impensable para todos, pero está en nuestra mano darle la vuelta y los jugadores están concienciados. Yo estoy bien, siempre me disgusto mucho en los partidos y me jode mucho perder, pero aunque mi rostro sea otro por dentro uno sabe más o menos gestionarlo. Quieras o no el entrenador tiene que estar para muchas cosas y yo no me puedo permitir el lujo de estar llorando por las esquinas. Lo que tengo que hacer es intentar dar con la tecla y darle la vuelta a esta situación. Tenemos capacidad y gente de sobra para poder hacerlo".

Preguntado por su situación y su futuro si el domingo no llegase una victoria, lo que probablemente supondría que el Compos termine la jornada en los puestos de descenso de la clasificación, Manel se mostró muy tranquilo y centrado únicamente en el Vilalbés: "No me preocupa nada. Lo único que me preocupa es ganar el domingo al Vilalbés, darle la vuelta a la situación y que los jugadores vuelvan a recuperar esa confianza que teníamos en pretemporada y en el inicio de liga. Lo otro no me incumbe a mí".

Respecto al rival del domingo, un Racing Vilalbés que llega con tres puntos más a este derbi, el técnico compostelanista espera "un rival muy difícil que lleva tres puntos más que nosotros y ha hecho un inicio de liga muy bueno. Creo que perdió su primer partido el otro día contra el Covadonga y está manteniendo un nivel de competición muy alto. Nos enfrentamos a ellos en pretemporada y ya nos demostró que era un equipo que tiene muy claro lo que hace y que se iba a asentar muy rápido en la categoría".