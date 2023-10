El Real Madrid siguió acumulando victorias en el amanecer de la temporada, 11 en 11 partidos oficiales, tras imponerse en la Euroliga de baloncesto al Milán (88-71) tras un partido en el que Sergio Llull (19 puntos) salió al auxilio en los momentos de mayor complicación.

En la previa el técnico del conjunto blanco, Chus Mateo, hizo hincapié en la importancia de que los suyos dominasen el ritmo del choque. Sin embargo el baloncesto fluido que suele proponer el equipo que dirige se diluyó entre pérdidas de balón durante el primer cuarto, ante un cuadro italiano efectivo en ataque y de cemento en defensa.

No ayudaron tampoco los pecados en la pintura. Walter Tavares acumuló dos personales en menos de cuatro minutos y su reemplazo, el francés Vincent Poirier, no tardó demasiado en juntarse con tres al ver como le pitaban dos en ataque y una técnica por protestar la segunda de ellas.

Le tocó pues a Mario Hezonja disfrazarse de cinco y a los demás dar lo mejor de sí para minimizar el daño que lentamente iban causando Shavon Shields y el ex madridista Nikola Mirotic. Lo que para otros sería un drama no lo es en cambio para este Real Madrid, donde el esfuerzo no se negocia y en el que el lucimiento individual no es monopolio de nadie.

Esta vez a quien dio el paso adelante fue Sergio Llull. Lo hizo a partir del segundo cuarto, que empezó para el anfitrión seis abajo pese al espesor (19-25, min.10) y terminó empatado, con el balear sumando once puntos tras un triple marca de la casa sobre la bocina (42-42, min.20).

Volvió el bando local del vestuario blandiendo a Tavares, que anotó 6 de los 11 iniciales de los suyos en la segunda mitad. Pero le duró ese as en la manga cinco minutos, tiempo que tardaron en señalarle dos faltas más. Irrumpió por ello de nuevo Poirier, esta vez más calmado y en la gran versión que está ofreciendo durante este arranque de temporada.

Capaz de ser cómplice en la pista del base con el que le toque trabajar, Campazzo o Sergio Rodríguez, se hizo fuerte bajo el aro y contribuyó en un parcial de 12-2 llamado a romper el enfrentamiento. Lo evitó el Milán, que corrigió ligeramente el rumbo para encarar el acto decisivo seis por detrás (67-61, min.30).

Ese furor lo apagaron entre Hezonja -con dos robos- y Llull -con ocho puntos- sin respuesta en el regreso al parqué. Todo ello, más un 'alley-oop' de Poirier en asociación con Sergio Rodríguez, fue demasiado para un rival que tardó tres minutos y medio en producir algo en ataque.

A partir de ahí medio cuarto casi de trámite, todo un regalo si se tiene en cuenta el aspecto que tenía el duelo durante sus compases iniciales y que cualquier dosis de oxígeno en un calendario tan exigente es oro molido para un Real Madrid que sigue haciendo del triunfo costumbre.