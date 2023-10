El español David Muñoz (KTM) mandó por delante del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Moto3 que se desarrolló en el circuito de Phillip Island. Muñoz rodó en 1:37.638, dos décimas y medio de segundo más rápido que Ayumu Sasaki, mientras que el líder del mundial, el español Jaume Masiá (Honda), se tuvo que conformar con la sexta posición.

Y eso que no tardó demasiado tiempo Masiá en enseñar los dientes con un registro de 1:38.851 con el que se situó primero, con algo más de una décima de segundo de ventaja sobre el local Joel Kelso (CFMoto) y el italiano Stefano Nepa (KTM) y aunque luego mejoró hasta lograr un 1:38.152, no pudo evitar que le superase un quinteto de rivales. No tuvo tanta suerte el italiano Matteo Bertelle (KTM), quien se cayó a las primeras de cambio y perdió un tiempo precioso en reparar su moto en el taller, lo que inicialmente le relegó a las últimas posiciones de la tabla de tiempos. El mismo final tuvo el británico Scott Ogden, quien apenas pudo dar cuatro vueltas completas antes de irse por los suelos y dejar su moto seriamente dañada.

En el último tramo de la sesión comenzaron a producirse los cambios más importantes con Jaume Masiá cediendo terreno ante pilotos como David Muñoz (KTM), el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), el también español Adrián Fernández (Honda) o el brasileño Diogo Moreira (KTM), brillante vencedor en Indonesia. Masiá no pudo pasar de la sexta posición en esta primera tanda, justo por delante del australiano Joel Kelso, el japonés Ryusei Yamanaka (Gas Gas) y los españoles Daniel Holgado (KTM) y José Antonio Rueda (KTM).

El turco Deniz Öncü (KTM) acabó en la undécima posición, con el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), tras él, y los españoles Vicente Pérez (KTM), que sustituye a la lesionada Ana Carrasco, Iván Ortola (KTM), David Salvador (KTM) y Xavier Artigas (CFMoto), fuera de la segunda clasificación directa con carácter provisional. El colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas) no pudo solventar los problemas técnicos que tuvo durante la sesión y se tuvo que conformar con una preocupante vigésimo quinta posición inicial.