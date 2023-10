Mal partido y derrota clara de un Monbus Obradoiro demasiado irregular que a domicilio cayó de forma holgada ante el Dreamland Gran Canaria. Los de Moncho Fernández tuvieron desde el inicio del duelo un mal día en la isla y víctimas de su irregularidad y de sus constantes pérdidas sólo serían capaces de comandar el electrónico durante unos pocos segundos, en el tercer cuarto para encajar acto seguido un parcial de 10-0 con el que los canarios jugarían muy cómodos hasta el final.

El equipo de Moncho Fernández tuvo una entrada a pista muy mala pues además de cometer en segundos una falta de tres tiros, todos acertados, y encajar un primer triple de un rival peleado con esa suerte hasta la fecha, hizo aguas en defensa de manera muy clara y el técnico tuvo que parar el partido antes de llegar al minuto dos tras un mate a campo abierto de Happ que suponía un contundente 10-2 inicial.

De vuelta a pista dos tiros libres frenaron la sequía ofensiva, pero no los problemas defensivos ante un conjunto isleño que continuó anotando mucho y fácil, con Brussino anotando su segundo triple para sumar un 50%, con el tercero de Salvó, que supuso la máxima con el 28-14, mientras que Scrubb anotó el único gallego en el primer tiempo. El equipo santiagués no frenó nunca sus pérdidas, hasta cinco por ninguna local, ni tampoco supo parar el pick and roll, y aunque en ataque mejoró bastante, el Gran Canaria terminaría el cuarto con una suculenta renta (30-20).

En el inicio del segundo el Obra siguió apostando por la zona ante un rival amarillo que sufrió y en el primer minuto perdió mucha renta (30-26 después de un tres más uno de Tinkle). Pero Obradoiro seguía perdiendo demasiado balones y aunque el equipo de Jaka Lakovic se obsesionó con el triple y falló mucho, consiguió responder con un parcial de 5-0 que obligó a los visitantes a coger los remos de nuevo.

Así, aprovechando la irregularidad canaria, el Obradoiro no tardó en meterse en la pelea (35-34 con triple esquinado de Badzim). Poco más tarde y tras un triple de Zurbriggen se vería el primer empate de la noche (39-39 en el 7´), pero en un duelo jugado a rachas le tocó ahora al Gran Canaria ser superior y en apenas un minuto Moncho Fernández tenía que agotar un tiempo muerto (46-39). De ahí al descanso el Obradoiro defendió más intenso y al hombre, consiguiendo también correr para dejar la diferencia en la mínima después de un triple postrero de Scrubb. Al paso por los vestuarios 46-45.

En el reinicio del juego los cincos anotaron rápido para sus equipos, el local Lammers con un precioso mate, dando el pistoletazo de salida a un cuarto que comenzaría con golpes constantes y los gallegos dispuestos a hacerlo con dureza. Tanta que al poco Zurbriggen con dos tiros libres ponía a Obradoiro por primera vez arriba (50-51), pero la afrenta no gustó nada a un Gran Canaria que entonces sumó su parcial más alto de la noche, un 10-0 que al filo del ecuador dejaba al conjunto santiagués de nuevo muy tocado. Los de Moncho Fernández reaccionaron y sin bajar los brazos, ajustando mejor en defensa y en el rebote, también buscando sus mejores recursos ofensivos, recortó la diferencia con bastante rapidez y se metió en la pelea (63-59 en el 7´). Pero cada vez quedaba menos y cualquier acierto local, como sendos triples de Bassas o Slaugther, o sumar entonces las 12 pérdidas por sólo tres de los canarios, hacían muchísimo daño a los santiagueses (73-62 a falta de un minuto). Entonces Huguet saltó a pista por primera vez, pero falló los dos tiros libres que tuvo y aunque el equipo cogió el rebote también sumaría una nueva pérdida. No sólo eso, Bassas enchufó otro triple y sobre la bocina Prkacin firmó una nueva máxima con el 78-62.

El Obradoiro tenía que firmar un último periodo casi perfecto para optar a la victoria, pero en el primer minuto ya perdió otra pelota que suponía la décimo sexta. Con todo no bajó los brazos y con un parcial de 2-9 tras sendos triples de Badzim y Suárez obligó a Jaka Lakovic a parar el juego (80-71). El Gran Canaria siguió fallando mucho, pero volvió a sumar dos robos, le ganó segundos al cronómetro y Lammers apareció con cuatro puntos consecutivos (85-74 en el 6´).

Ya sin margen de error el equipo santiagués arriesgó en busca de la heroica, pero no tuvo acierto desde el perímetro y ni siquiera pudo poner nervioso a un Gran Canaria que aunque ni se acercó a su mejor baloncesto se llevó la victoria con mucha tranquilidad. Así a los de Moncho Fernández sólo les quedó pelear por el basquet average buscando a Pustovyi, pero lo cierto es que tampoco les salió demasiado bien. A la conclusión 87-80.