El Monbus Obradoiro se medirá hoy, a las 20.45 horas peninsulares, a uno de los equipos más duros de la Liga Endesa, el Dreamland Gran Canaria. Los compostelanos ponen rumbo a la isla buscando su cuarta victoria de la temporada, que les permitiría estar más tranquilos en la ACB.

Por el otro lado, el conjunto local ha tenido un complicado inicio liguero, pero eso no debe generar confianzas en el obradoirismo. El Gran Canaria es uno de los grandes clubs de la ACB, un equipo que esta temporada estaría participando en la Euroliga de no ser por las dificultades económicas que implicaría para los isleños.

Los de Jaka Lakovic tienen argumentos de sobra para ser una de las bestias negras de la competición. Cuentan con hombres como Nico Brussino (12,2 puntos y 3,3 rebotes), AJ Slaughter (10,3 puntos) o Ben Lammers (9,3 puntos y 3,8 rebotes), entre otros.

Una de las claves para el encuentro podría encontrarse en el acierto exterior. Los canarios son el segundo peor equipo en esta estadística con un acierto del 28,1 %, mientras que los compostelanos son los terceros en la cola con un 30,2 %. Por ello, ambos tienen posibilidades de tener un complicado encuentro en este aspecto. Pero si uno de los dos equipos tiene el día desde la línea exterior, se llevará el choque.

El gran acierto de los compostelanos en el tiro libre (80 %), frente al desastroso 68 % de los isleños, podrían definir también el choque que ambos conjuntos disputarán.

Rueda de prensa del Alquimista

El entrenador, Moncho Fernández, destacó las fortalezas del conjunto insular: “Es un equipo que sigue la filosofía de su entrenador, un equipo rapidísimo, que juega muchas posesiones, con mucha calidad en todos los puestos, tanto en el perímetro como en el juego interior. Está encontrando el camino que todos necesitan. Aunque la competición sea implacable, y ellos tienen dos, no es óbice para que los equipos no necesiten tiempo. Dreamland Gran Canaria va a ser un gran equipo. A eso aspira”.

Como la gran mayoría de los participantes de la liga ACB, cambió piezas entre la temporada anterior y la presente, pero para el técnico compostelano, no ha perdido potencial: “Dreamland Gran Canaria ha sufrido muchos cambios respecto al equipo del curso pasado. Mantiene una base de jugadores, pero ha incorporado a otros en puestos importantes. Le veo la imagen que le llevó a ser campeón de la Eurocup y le dio el derecho a jugar la Euroliga, aunque renunció a disputarla”.

Por eso, el entrenador destacó tanto el nivel de la gente que sigue de la temporada anterior como los nuevos nombres que atesora el equipo entrenado por Jaka Lakovic: “Brussino, Salvó y Shurna son jugadores muy importantes. Han incorporado a Happ, Lammers y otros. Tanto la plantilla como los jugadores que la completan, de la cantera, hacen que sea un equipo muy potente, diseñado para los objetivos que se marcan, que son los de la parte noble de la clasificación. Han mantenido la base del año pasado: Albicy, Ferrán (Bassas) y los que mencioné. Además han incorporado a jugadores con experiencia en la Liga Endesa y en la Euroliga, con calidad y renombre: Pelos, Landesberg, Lammers, y otros. Es muy potente”.

Para Moncho Fernández, el balance del Dreamland Gran Canaria en Liga Endesa (dos victorias y cuatro derrotas) es engañoso y tiene que ver con lo complicado que ha resultado para todos los equipos el poder prepararse para la competición: “En Eurocup es un equipo muy regular porque está invicto. Ha peleado en todos los partidos de liga. En este principio de temporada, la irregularidad es algo normal para todos. Aunque estamos muy metidos en la competición, venimos de unas pretemporadas muy distintas a cómo eran anteriormente, porque hubo jugadores que se incorporaron tarde. Es difícil construir en la inmediatez”.

PEPE POZAS SE RETIRA

Por otro lado, este viernes Pepe Pozas anunció a través de sus redes sociales que ha decidido retirarse como jugador de baloncesto. Pozas jugó 7 temporadas en el Monbus Obraoido, llegando a ser capitán del equipo y un jugador muy querido entre todo el obradoirismo.

En su mensaje de despedida, Pepe Pozas comenzó recordando que “nunca choveu que non escampara” y lamentó que “que mi último partido sea saliendo en camilla de una pista de baloncesto, como podéis imaginar, no era lo soñado”. Pero además se acordó, como era de esperar, de sus años en el Obra, asegurando que “Santiago de Compostela me regaló los momentos más bonitos de mi carrera”.