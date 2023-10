El último Masters 1.000 de la temporada se disputará la semana próxima. Será el regreso a las pistas de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que reanudarán la lucha por acabar en el primer puesto del ranking ATP de 2023. Ahora mismo, en la Race ATP, les separan 490 puntos, por lo que el murciano recuperará el número 1 si gana el torneo y el serbio no llega a la final. En el caso de llegar a la final y no ganarla, necesita que el serbio no alcance los cuartos de final. Esos son los dos escenarios que se presentan en París-Bercy, donde solo se podrán enfrentar en la final al ser los principales cabezas de serie y Djokovic tendrá un cuadro más complicado que el de El Palmar.

El murciano, que debutará en segunda ronda el martes o el miércoles ante el francés Alexandre Muller o el británico Cameron Norrie, frente al que perdió la final de Río de Janeiro y ganó en Buenos Aires, tiene un camino más asequible hasta la final que el serbio, que se puede encontrar en su trayectoria con jugadores en un gran estado de forma como el estadounidense Ben Shelton, que ganó el ATP 500 de Tokio, Holger Rune y Jannik Sinner. Por su parte, el de El Palmar tendría una tercera ronda (octavos de final) donde Karen Kachanov, quien ayer perdió en las semifinales de Viena ante el ruso Daniil Medvedev, aparece como el jugador con mejor clasificación. Alcaraz confirma su retorno al circuito en París Tsitsipas y Zverev, en cuartos de final Ya en cuartos de final las principales amenazas son el griego Stefanos Tsitipas y el alemán Alexander Zverev, pero el francés Ugo Humbert, que juega en casa, es otro de los jugadores a tener en cuenta. Casper Ruud y Daniil Medvedev son los favoritos para medirse en semifinales al jugador de Murcia, que no acudió a Basilea por unos problemas físicos, donde también aparecen como posibles oponentes Lorenzo Musetii, Grigor Dimitov, Hubert Hurkacz y Frances Tiafoe. Más complicado para Djokovic Novak Djokovic, que no estuvo ni en Pekín ni en Shanghai, tiene un camino más complicado en un torneo donde el año pasado fue finalista y, por tanto, defiende 600 puntos por solo 180 de Alcaraz, que fue eliminado en cuartos de final. Debutará en segunda ronda ante Miomir Kecmanovic o Etcheveyy, mientras que en tercer ronda aparece un Ben Shelton que está cuajando un gran final de temporada. En cuartos de final el rival más temible para el número uno del mundo es Holger Runner, quien en semifinales se podría encontrar con Jannik Sinner o Andrey Rublev. Todos los posibles rivales Los posibles rivales de Carlos Alcaraz en segunda ronda son Alexandre Muller (84 de la ATP) o Cameron Norrie (18). En octavos de final, Karen Khachanov (16), Max Purcell (41), Laslo Djere (36) y Luca Van Assche (63). En cuartos de final, Stefanos Tsitsipas (7), Félix Auger-Alissime (19), Jan Lennard Struff (27), Ugo Humbert (28) y Alexander Zverev (10). En semifinales aparecen Daniil Medvedev (3) y Casper Ruud (8), además de Gael Monfils (89), Francisco Cerundolo (21), Jiri Lehecka (31), Roberto Bautista (48), Sebastian Korda (23), Hubert Hurkacz (11), Frances Tiafoe (14), Alexander Bublik (30), Nicolas Jarry (20), Alexei Popyrin (39), Grigor Dimitrov (17) y Lorenzo Musetti (22). Y en la final, Novak Djokovic (1), Ben Shelton (15), Taylor Fritz (9), Holger Rune (6), Jannik Sinner (4), Andrey Rublev (5) y Tommy Paul (12), entre otros.