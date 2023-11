No hay manera. El Monbus Obradoiro sigue sin ganar lejos de Fontes do Sar y pese a tener sus opciones sumó una nueva derrota en tierras malacitanas en feudo de un Unicaja que, salvo unos minutos en el segundo cuarto, dominó el resultado y el juego durante casi todo el duelo. El Obradoiro, eso sí, apretó hasta el final, pero entre Osetkowski, 19 puntos y 21 de valoración, y la inercia positiva de los malagueños, no hubo manera de que el equipo santiagués pudiera tener opciones de triunfo, aunque en el cuarto final todo pudo pasar, si bien varias acciones decisivas de Will Thomas decidieron. Blazevic, con 17 puntos, fue el más consistente de los de Moncho Fernández.

El seleccionador español Sergio Scariolo acude por sorpresa al entrenamiento del Obradoiro El duelo comenzó con una emotiva previa en el homenaje a un feliz Pepe Pozas que disfrutó despidiéndose de los dos equipos más importantes y queridos de su carrera deportiva. Después ya con el balón en juego, serían los malacitanos quienes mejor entraron al partido, especialmente en lo defensivo, pues los santiagueses solo conseguirían anotar una canasta transcurridos cuatro minutos de partido (6-0 en el 6´). La agresividad de los de Ibon Navarro era muy alta, el Obradoiro también tenía otros problemas relevantes como la segunda falta personal muy rápida para Pustovyi, y tan solo un minuto más tarde Moncho Fernández paraba el juego (10-2); pero el equipo no reaccionó en absoluto y eso le llevaba a un final de primer cuarto donde no podía cometer más errores (15-4 en el 7´). Y así fue, porque entonces los gallegos jugarían su mejor baloncesto, con una defensa mucho más ordenada, y con un parcial de 1-7 minimizaron la desventaja más allá que después Djedovic metiera su segundo triple del cuarto (2/4 por 1/4 de Obradoiro). Al final 19-16. Un triple del local Ejim abrió un segundo acto donde el Obradoiro se mantuvo en la senda de la buena defensa, buscando el orden y sin importarle demasiado que se jugara trabado o a pocos puntos. Con eso y pese a seguir temiendo para atacar la pintura rival conseguiría empatar por primera vez en el electrónico (23-23 en el 3´ tras triple de Badzim) y dos minutos más tarde ponerse arriba después de todo el duelo a remolque (24-26 tras otra de tres de Badzim). Después el Obradoiro siguió defendiendo bien y supliendo sus problemas de anotación con acierto desde el perímetro, ahora de Tinkle (28-33 en el 7´). Pero en el final de la primera mitad tuvo otra desconexión total, algo demasiado habitual esta temporada, y encajó un doloroso parcial de 12-1 que lo colocaba todo cuesta arriba una vez más. Al descanso 42-34. En el reinicio, con Pustovyi y Badzim tomando la responsabilidad en aro rival, el Obradoiro peleó su suerte con valentía y buen baloncesto (47-43 en el 3´), consiguiendo hacer que su oponente dudara y cometiera demasiados errores, además de que los gallegos jugaron muy bien el rebote ofensivo (52-50 en el ecuador). Cada vez que el Unicaja hacía ademán de escaparse, los santiagueses respondían, pero el Unicaja, con dos triples, no permitía alegrías a los de Santiago, que pasó por un trance en el que se le atragantaron los triples a la vez que se acentuaba la intensidad defensiva de los malagueños. Pero la remontada no llegó pese a tener más de un balón para ello y poco a poco los andaluces fueron recuperando sensaciones, castigando en el luminoso y especialmente en lo psicológico a los de Moncho Fernández, que en la segunda parte del cuarto acusaron el desgaste físico realizado y sus problemas con las faltas (61-52 en el 8´). Así y aunque en el final se mejoró, los santiagueses llegaban al último acto obligados a un esfuerzo todavía mayor. Al final 61-56. El grupo de Ibon Navarro atravesaría por una nueva fase de dudas e imprecisiones en el inicio del último cuarto ante un Obradoiro que siempre pelea hasta el final (61-61 en apenas minuto y medio) después de un triple espectacular de Álvaro Muñoz. Pero de nuevo los de Moncho Fernández se quedaron sin asestar el golpe anímico y los locales con mayor rotación y muy buena defensa, de la mano de un Thomas en racha anotando cinco puntos consecutivos consiguieron abrir de nuevo la brecha (71-62 en el 4´). Una asistencia mágica de Djedovic había dado un definitivo impulso a los de Málaga. Moncho volvió a reunir a los suyos, pero el Unicaja ya había pisado el acelerador (75-65). Pustovyi erró dos tiros libres y al Obradoiro se le hizo de noche. Una distancia que ya sería definitiv, puess ya no se volvería a reducir de manera significativa. Perry puso el 81-70 con poco más de dos minutos por jugarse tras una rápida recuperación y contragolpe letal para que los de Ibon Navarro rompan el partido con un inapelable 87-72, máxima diferencia que fue maquillada en la jugada final por un canasta de Badzim. Una distancia que ya sería definitiva, pues ya no se volvería a reducir de manera significativa. A la conclusión 87-74. La figura: Marek Blazevic Sin llegar a completar un partido excelente, el lituano Marek Blazevic fue el jugador más destacado del Monbus Obradoiro, principalmente por el acierto que tuvo en el lanzamiento el joven pívot lituano del conjunto santiagués, ya que apenas si marcó un par de tiros de dos puntos y sendos tiros libres, pues hasta acertó el triple que intentó. En su aro también fue todo un referente en el rebote y se fajó con dureza en lo defensivo, algo que le condicionó en cuanto a faltas en el tramo final.