El Arosa espera en el sorteo del próximo día 15 de noviembre un rival de Primera en la Copa después de que fuera atendida su reclamación. Nada más finalizar el encuentro de la Copa del Rey disputado en el campo de A Lomba entre el Arosa y el Granada con un resultado de 0-3 a favor del con junto andaluz, el club local ya había anunciado que presentaría una impugnación por alineación indebida del guardameta Adri López ya que, según su entender, no podía jugar porque superaba los 23 años de edad y estaba inscrito como jugador del filial.

El portero granadino, nacido el 9 de enero de 1999, contaba con 24 años en el momento en que se disputó el encuentro, el pasado 2 de noviembre. La Federación Española de Fútbol considera que la Copa del Rey es una competición no profesional por lo que no pueden alinear jugadores del equipo filial de más de 23 años. El Juez Disciplinario Único para competiciones no profesionales de la Federación Española de Fútbol (RFEF) estima el recurso del Arosa y declara al club gallego ganador.

El sorteo se realizará el día 15 tras ser aplazado por dos partidos que estar pendientes de disputarse tras ser suspendidos por causa de la borrasca Ciarán.