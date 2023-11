Jordan Domínguez (Salvaterra de Miño, 1995) renovó en verano con la SD Compostela para afrontar su tercera temporada como blanquiazul. Su inicio de temporada, como el del equipo, no fue tan brillante como se esperaba, pero desde la llegada de Míchel Alonso el ‘8’ del Compos está ganando protagonismo y espera convertirse en una pieza clave del equipo con el paso de las jornadas.

Este es tu tercer año en el Compos tras ampliar contrato en verano ¿Cómo se produce la renovación?

Llega el verano y la verdad es que desconecto un poco del mundo fútbol. Estuve con la familia, me fui por ahí, desconecté y luego llegó un punto que había que decidirse y escogimos la opción de renovar. Yo creo que los primeros dos años al estar tan cómodo, al ser un club familiar tan cercano, no tener problemas con nadie, estar cerca de casa, los compañeros, todo el cuerpo técnico y la directiva siempre se ha portado muy bien con nosotros... Cuando uno está cómodo después de dos años, al estar la opción decidimos renovar y me alegre muchísimo.

Después del varapalo en Tarazona, ¿esa desconexión era muy necesario?

Uno siempre lo necesita, supongo que es lo mismo que en otro trabajo cualquiera. Te llegan las navidades y quieres estar con la familia, te llega el verano y necesitas irte de viaje por ahí, dejar el trabajo y desconectar del fútbol. Después de la eliminatoria yo creo que estuvimos hundidos, no esperábamos quedar eliminados y más viendo que en el minuto 70 íbamos 3-0, que podían ser más, al final te vas con 3-2 y hasta el minuto 85 estuviste allí 0-0 que también te valía... Pero bueno, es pasado y ya se nos olvidó. Estamos centrados en el presente.

¿Estás a gusto en la ciudad? ¿Cómo disfrutas de Santiago?

Al tener tan buena relación con varios compañeros pues cogías, quedabas de tarde, ibas a comer, ibas a cenar, tenías buen ambiente... Al llegar el verano pues iba más hacia la costa, veía alguna que otra playa, me acercaba a algún puerto, visitaba algún pueblo de por aquí y es lo que más me gustó. Luego en invierno si que no es la ciudad que más me gustó. Aunque Santiago, obviamente, tiene sus cosas. Me gusta mucho el centro en invierno, siempre tienes peregrinos, tienes tus cosas para visitar y al final puede ser siempre llamativo. Pero bueno, a mí me gustan más las ciudades de costa, con mar, aunque Santiago tiene sus puntitos.

¿Cómo vivisteis este inicio de temporada tan irregular?

No esperábamos ese inicio tan duro. Creo que en la pretemporada estuvimos medianamente bien, nos enfrentamos a equipos de Primera y Primera RFEF y al final perdimos bastantes partidos, pero ganamos contra equipos de Primera RFEF y nos veíamos confiados. Yo veía al equipo bastante bien, pero luego dimos un bajón. No sabría explicarte el por qué. En el fútbol siempre hay momentos que estás de dulce, entra todo y el resultado te acompaña. Tienes otros baches que son más duros y llegó el momento de cambiar las cosas. Es duro, al final después de estar dos años con Casti, con Carde, gente del club que lo ama y que estaban aquí en el día a día, que eran los que más trabajaban... Se hace duro. Es el mundo del fútbol, sabemos lo que hay. Creo que la plantilla se lo agradeció todo. Hacer el trabajo que tuvieron con nosotros, estar ahí día a día con los ánimos que nos dan, y queremos transmitirles lo mejor siempre para ellos. Y sobre Manel, no podemos echarle la culpa a él, la culpa es de todos. Sabemos cómo es el fútbol y al final siempre se va a lo más fácil, que es cambiar el entrenador e intentar cambiar las dinámicas malas.

¿Crees que el equipo había hecho méritos para sumar más puntos con Manel?

Yo creo que el equipo no estaba entrenando nada mal, pero luego llegamos a los partidos y como que no teníamos las ideas claras, se nos complicaban. Al final no entraron los balones, estuvimos no sé si cuatro o cinco partidos sin ver puerta, solo vimos un partido contra la Arandina, que aquí metimos cuatro y poco más... Al final si no metes gol pues no puedes ganar un partido, obviamente también toca defender y está claro que no encajar es muy importante, pero si no metes no vas a sumar de tres en tres que al final es lo más importante si quieres estar arriba y ascender, que es nuestro objetivo. Tienes que sumar de tres en tres y más en casa, no puedes coger tres jornadas seguidas de perder en casa. Como dije antes no es culpa del entrenador, es culpa de todos y lo importante es que cambiemos esa dinámica.

Con el mal inicio llegó el nerviosismo y la crítica desde la grada, alguna muy dura. ¿Cómo lidiáis con ello?

Cada persona es un mundo. Yo personalmente, no le hago caso a las críticas ni a la gente. Esos comentarios, sea en Twitter, Instagram... es que no lo leo. Luego tienes otras personas que lo leen y les pesan mucho las críticas individuales y las colectivas. A mí obviamente cuando me critican me llega por algún lado, por mis colegas o gente de mi alrededor. Y no voy a decir que me da la risa, pero es que no le doy importancia. No están aquí el día a día, no saben lo que hay que aguantar, lo que estamos trabajando... Yo no veo a ningún compañero que se arrastre cada día, ni veo a ninguno que le dé igual el club, porque al final esto es nuestro trabajo. Yo supongo que habrá días en cualquier trabajo que tengas un día malo, ¿y entonces qué? ¿Vamos a ir nosotros un lunes a insultar o a criticar a tu trabajo? Espero y supongo que es una minoría y lamentamos tener que hablar de esto. Al final es fútbol, tienes un equipo enfrente y tienes que entender que a veces ganas y a veces pierdes. Somos los primeros afectados. Yo cuando no gano, un empate no me vale, yo no gano y estoy fatal, lo siento mucho, no puedo no ganar. La gente tiene que entender que nos afecta muchísimo y creo que la afición de un club tiene que estar siempre apoyando. No sólo en las buenas, sino en las malas, es cuando más necesitamos a nuestra gente. Y ahora que no estamos atravesando nuestra mejor época, aunque es verdad que dimos un pequeño cambio, salimos del descenso, hemos ganado dos seguidos... Tenemos que volver a ganar este finde, en casa. Necesitamos a nuestra afición, que nos apoyen y dejar a un lado las críticas, centrarse más en el fútbol e ir todos juntos a por nuestro objetivo, que es el ascenso.

¿Cómo se explica el cambio tan radical que se vió en el equipo con Míchel tras apenas tres días al mando?

Es inexplicable (entre risas). Va al vestuario y... “Chavales, hay que ganar. No sé cómo, pero hay que ganar, punto y final. Da igual cómo juguemos, lo que hagamos, si jugamos bien o mal... Hay que llevarse los 3 puntos”. No sé, al final cuando tienes un nuevo entrenador te cambia el chip. Estás más metido, más centrado, quieres jugar todo, que todo cambie. Y obviamente el chip cambió. Que no digo que antes entrenáramos mal, pero igual necesitábamos un plus y Míchel nos lo está aportando. Álvaro también nos da muchísimo, se para contigo, habla, te explica las cosas, nos pregunta cómo estamos el día a día... Estamos cómodos, pero metimos en dos partidos ocho goles y tampoco podemos meter cuatro goles en cada partido y en este último no meter. Lo importante es coger la confianza que estamos teniendo en los últimos partidos, coger las ideas, ritmo de competición y que vayamos todos a una. Míchel pues llegó, ganamos y ahora tenemos otra visión, vemos que está muy cerca volver a estar en puestos de arriba y queremos estar cuanto antes ahí.

También consiguió que algunos jugadores, como Parapar o tú, diesen un gran paso adelante. ¿Te dio alguna instrucción particular?

No, no, simplemente creo que me faltaba algo de confianza. Al final Manel apostaba por X jugadores. Nunca he discutido eso, si apuesta por mi compañero a muerte con él obviamente. Pero al final si uno no está jugando pues no es al 100% feliz. Llegó Míchel y yo creo que estaba bien físicamente, nunca hemos dejado de entrenar bien, todo lo contrario. Obviamente con Míchel se subió una marcha o dos incluso. Lo estamos notando y yo personalmente me encuentro mucho mejor, más a gusto y lo que quiero es jugarlo todo. El primer partido no fui titular, pero luego me llegó la oportunidad de que Antas no estaba, entré yo y creo que estuve bien. En Copa fueron 30 minutos pero el siguiente partido de Liga otra vez 90... lo que necesita un jugador es confianza y estar bien con uno mismo. Cuando salen las cosas estás arriba mentalmente, ahora no puedes bajar que es lo más importante, y seguir compitiendo a ese nivel.

Con el sistema de tres centrales también parece haber cambiado tu rol. ¿Crees que te favorece?

Toda mi vida jugué de ‘8’, siempre en doble pivote. Estoy acostumbrado a esa posición de dos en el medio y estar acompañando al ‘6’, sacando la pelota, llegando desde la segunda línea, siempre fue mi posición. En años anteriores aquí jugué más adelantado, de ‘10’. El año pasado teníamos un 4-4-2 en rombo y cogía la posición de ‘10’ con más libertad. Es muy diferente, en cada posición tienes tus exigencias, tienes que hacer esto y no lo otro. No sé si seguiremos con este sistema, es cuestión del míster y de los jugadores disponibles que tenga. Con jugadores de baja como Riki tienes que contar con uno o con otro y hay que adaptarse al míster, lo que diga va a misa. Yo personalmente estoy cómodo jugando con dos en el medio.

Parece que te tocará luchar con Antas, Antón y Fer por un la titularidad. ¿Cómo es la competencia con ellos?

Hay rivalidad, pero siempre sana. Obviamente tienes algún pique algún día, alguna patadita, algún comentario, pero siempre se queda dentro del campo, no sale de ahí. Es lo más importante, que seas sano, salir del entrenamiento, darte un abrazo y reírte. Es lo que tenemos en este vestuario aunque cada uno querrá jugar lo máximo posible. Es bueno tener a jugadores como Antas, Antón y Fer. Somos cuatro para dos posiciones y es bueno tener competencia y tener que exigirte a ti mismo.

Después de este inicio de campaña irregular, ¿el objetivo sigue siendo el ascenso directo?

Mi mentalidad es que quiero ascender, cuanto antes mejor. Tenemos que ver la tabla y que nos duela donde estamos. Si no me equivoco estamos a 11 del líder... y no está tan lejos. El año pasado tampoco tuvimos un inicio grandioso y cuando cogimos la racha de 7 partidos seguidos ganando nos pusimos a 3 o 4 del Arenteiro. Tenemos un ejemplo del año pasado. Sí, es largo el camino, es complicado y no se ve para la semana siguiente, pero el equipo tiene que pensar en ascender directamente. Sabes que es difícil, pero el Compos con la plantilla que tiene, tiene que pensar en el primer puesto.