Sara Sorribes ganó su encuentro contra Magda Linette por 7-6 (5) y 6-3, y aseguró la victoria de España sobre Polonia, la primera y única del conjunto anfitrión en las Finales de la Copa Billie Jean King que se disputan en Sevilla.

El triunfo de Sorribes, fraguado en dos horas y media, se unió al logrado antes por Rebeka Masarova frente Katarzyna Kawa por 2-6, 6-3 y 6-2. El combinado de Anabel Medina consiguió los dos puntos necesarios para imponerse en el cara a cara. El duelo de dobles que cerrará la jornada establecerá el marcador final entre ambos equipos, pero no variará el nombre del ganador.

El choque entre España y Polonia era irrelevante. Ambas salieron malparadas previamente de sus duelos con Canadá, la ganadora del Grupo C que jugará la semifinal el sábado frente a la República Checa.

Pero tenía necesidad el combinado anfitrión de dejar de lado la triste imagen mostrada ante un público entregado en su primer partido. Reseteó la selección española. Sin Paula Badosa, referencia del tenis femenino español pero que no llegó a tiempo, en condiciones, de reforzar al equipo, el peso del conjunto de Anabel Medina recayó en Sara Sorribes y Rebeka Masarova.

Ambas salieron malparadas ante Canadá. Derrotadas, sin lograr set alguno. Ni en los respectivos individuales ni en el dobles que ambas jugaron.

Pero saltaron a la pista de La Cartuja con la idea de aliviar el panorama y ofrecer al público una despedida a la altura de la respuesta de la gente. Y así ocurrió.

Sara Sorribes, a la que el triunfo dio la espalda el miércoles, batió a Magda Linette, una rival con mejor ránking pero con menos empuje. La española ganó por 7-6 (5) y 6-3. Es la vigésima cuarta del mundo la polaca, pero Sara le tiene tomada la medida. Siempre la ha ganado. Jugaron tres veces antes y en todas se impuso la castellonense. También esta vez.

La victoria de Sorribes, que asumió la responsabilidad, alivió al conjunto de Anabel Medina antes del colofón del dobles. "Me faltan palabras. Ha sido increíble todo el apoyo. Muy bonito. Me he sentido cómoda y no podía fallar en esta ocasión. Nunca había vivido una cosa así", dijo la española tras el triunfo.

Previamente, Rebeka Masarova logró su primera victoria con la selección española en un partido de individual y la primera para el conjunto de Anabel Medina. Masarova, superada en la primera jornada por la joven Marina Stakusic, ganó a Katarzyna Kawa por 2-6, 6-3 y 6-2, en dos horas y seis minutos, y puso por delante a España en el duelo contra Polonia, de la última sesión del Grupo C.

"No fue fácil sobre todo porque no empecé muy bien. Empecé parecido al otro partido que jugué y también mi rival estaba jugando bastante bien. Solo trataba de concentrarme en mi juego y hacer lo que tengo que hacer. Y que mi rival tuviera algunos errores. Y eso sucedió. Me alegro que fuera así. También el público estuvo increíble. Me llevó, fue asombroso. Es increíble el ambiente que hay", explicó la número dos del equipo femenino español.