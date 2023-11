𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐌É𝐃𝐈𝐂𝐎 @SamuelAraujo33 🩵🤍



👨‍⚕️ Samu Araujo non puido estar onte co equipo e as probas realizadas polos servizos médicos do club confirmaron un accidente muscular de grado I no adutor da coxa dereita!



👉 Estará fóra da competición un mínimo de dúas semanas! pic.twitter.com/8LwklKtsIq