R. W. V, de 17 años, lleva jugando al fútbol desde que era un niño, la mayoría del tiempo en la SD Villestro. Lo que hasta ahora era una de sus actividades favoritas se ha convertido en un completo infierno, y es que ya no podrá jugar más en lo que resta de temporada, pues su equipo, en el que ya no está cómodo, le deniega la carta de libertad y no puede irse a otro.

Así lo explica su madre, Ana Belén, que no entiende cómo al equipo le compensa tener a un chaval a disgusto ni cómo le niegan de esta forma la libertad de elegir. Llevan casi un mes persiguiendo este objetivo, pero la respuesta de la directiva, si la hay, siempre es la misma: no.

No se trata de la primera vez que el chico solicita la carta de libertad, recuerda su madre en conversaciones con este medio, pues el año pasado abandonó el equipo al “non estar agusto" y fichó por el ADN Negreira, “onde estuvo moi ben, un trato exquisito”. En esa ocasión, "déronlle a carta sen ningún problema", explica Ana.

Este año, su hijo decidió volver “no último momento” al Villestro, pues el equipo en el que estaba no salió adelante por falta de gente y además, miembros de la directiva del Villestro "viñérono a buscar para que volvera".

Al principio y durante la pretemporada no hubo ningún problema, pero la situación toma un giro de 180 grados cuando empieza a entrenar con el Juvenil A. Desde ahí al joven no se le nota tan animado, y pese a ir entrenar todas las semanas y ser un chico “comprometido”, “xa non estaba xogando moito”.

El último partido

La gota que colmó el vaso tuvo lugar en un partido que jugó con el Villestro contra el Victoria, el 14 de octubre, en el que solo salió al campo durante 8 minutos. Un partido en el que el entrenador se dirigió de malas formas al jugador, y en el que R “saíu moi frustrado, saíu chorando”.

“Por favor chama, non quero seguir, abandono, quero irme a outro sitio”, así se dirigió el joven a su madre después de jugar el que sería el último partido con el club y, sin la carta, el último de toda la temporada.

Un hecho que también se extiende a su hermano que, a pesar de militar en el Juvenil B, decidió también abandonar el club ante la situación “injusta” por la que estaba pasando su familiar.

Viendo como la situación se volvía insostenible, Ana decidió preguntarle directamente a uno de los directivos del club, uno de los que, en su momento, buscaron la vuelta del joven al club: "Ti sabes algo do rapaz? Se fixo algo no entreno ou algo, porque non está xogando moito e non está moi cómodo".

Ante ello el miembro de la directiva le contestó que el joven "non o están poñendo porque está un pouco gordo". Una versión que ahora niegan, puntualiza la madre.

Tras estos acontecimientos, Ana llamó al coordinador para trasladar la decisión de su hijo, pidiendo además la carta de libertad. Una demanda que lleva reiterando a varios miembros de la directiva desde hace ya un mes e incluso llegó a hablar de la situación a través de redes sociales.

En una ocasión, incluso fue el propio joven el que llamó al presidente del club, pero su respuesta fue también negativa: "que iba a sentar precedente e que non iba haber cartas de liberdade para nadie", recuerda la madre.

De hecho, incluso le ofrecieron volver para el juvenil B, aunque le advirtieron de que el hecho de volver "non implica que vaias a xogar".

"Non me parece xusto que a un chaval se lle prive esa libertade e que non me digan que non se esforzaba. Non ten dereito a isto e el xa o vía como unha humillación (el hecho de no jugar). Nalgunha ocasión chegou a dicirme que pensaba que eran represalias por irse ao Negreira. Pero entón, por que o viñeron a buscar? Eu xa non sei que pensar, doéme esta situación e non entendo esa posición", finaliza Ana.

Supuestamente, el joven firmó la ficha por un año, algo que la madre no puede comprobar ya que se la deniegan desde la directiva.

Explica, además, que el equipo tuvo una reunión con los padres, a la que Ana no asistió, pero que fue tiempo después de firmar las fichas y en la que explicaron que "non se iban a dar baixas". Una reunión que debería haber sido previa a los contratos.

La otra parte

En conversaciones con el presidente de la SD Villestro, Marcos Conde, y siendo preguntado al respecto, este ha desmentido la versión de la madre, diciendo que esta está contando "a verdade a medias" y que "deixe de contar mentiras".

"Exige que su hijo juegue de titular en todos los partidos", sigue explicando y cuenta que se trata de una situación "reincidente", en alusión al año pasado cuando el joven abandonó al club.

Con respecto a los comentarios despectivos sobre el físico del juvenil, ha explicado que hubo una reunión entre los padres y el coordinador en la que, delante de los padres, este le preguntó al joven "se alguén lle faltara ao respecto e el negouno".

Explica además que sí que hablaron en alguna ocasión con el joven, algo que la madre desmiente, y que tomarán las "medidas oportunas" si se siguen diciendo y difundiendo "mentiras". No ha dado más declaraciones al respecto.