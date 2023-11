Juampa Barros (25/03/94, Buenos Aires, Argentina) se convirtió este verano en uno de los fichajes estrellas de la SD Compostela. El extremo, criado en Santiago desde los cuatro años, regresó al club de su ciudad con el objetivo del ascenso y está siendo una de las piezas claves del equipo, al que ya ha aportado cuatro goles.

¿Cómo se produce tu regreso al Compostela?

Bueno, no fue un verano fácil. Creo que el año pasado acabé muy bien en Unionistas, la verdad es que estaba negociando y en Primera RFEF había posibilidades, pero se metió el Compostela de por medio y desde la primera reunión fueron muy claros. Yo también, por diferentes circunstancias personales también me apetecía y me atraía esta opción. Y la verdad que tanto el club como mi situación... pues eran dos amores. Fue muy sencilla la negociación, noble, tranquila y creo que llegamos a un acuerdo fácil y estoy muy contento, orgulloso y con más hambre que nunca con el equipo de mi ciudad, para poder hacer que tarde o temprano suba de categoría.

¿Qué decantó la balanza para no esperar a un Primera RFEF?

Sí había opciones de seguir en Primera RFEF, pero para mí no es bajar de categoría. Jugar en el Compostela, en la categoría que sea, es un privilegio y un orgullo, y que te quieran en tu casa no tiene precio. Desde que me senté con el club fue todo muy sencillo, tenía ganas de venir, de estabilizarme y he apostado todo por el Compostela y por seguir creciendo, porque al final no es que haya venido a casa y ya. El Compos tiene un proyecto muy ambicioso, con mucha hambre, y yo me caracterizo también por ser un jugador así. Al final soy del Compos, soy de Santiago y me atrajo mucho.

¿Cómo has recibido el cariño del club y de la afición?

Lo recordaba de mi antigua etapa aquí. Ahora sí que lo estoy viviendo más intensamente, el cariño de la gente, de la afición... porque antes fue después del COVID y no dejaban entrar gente al campo. Ahora vienen 20 o 25 familiares en cada partido y para mí eso no tiene precio. Con el tema del COVID era diferente. No podía entrar la gente, no podíamos relacionarnos tanto... la verdad es que está siendo muy bonito.

Pese a nacer en Argentina la gente te ve como un compostelano más. ¿Tú lo ves así?

Nací en Buenos Aires y a los cuatro años mi familia decidió venirse para Galicia, para Santiago y ya me crié aquí. Llevo desde los cuatro años y tengo 29, entonces creo que soy un gallego más.

¿Y cómo fue tu infancia en Santiago?

Vivía aquí, iba y venía todos los días a A Coruña. Estudié en el Reina Fabiola, en Galeras, y mis padres tenían una cafetería en el centro, al lado de la Catedral. Al final me crié aquí y luego me fui al instituto a Bertamiráns. Estuve toda la vida aquí, aunque jugué nueve años en el Deportivo iba y venía, así que me crié en Santiago.

Esta temporada no comenzó como se esperaba. ¿Qué crees que le faltó al equipo?

Bueno, esto es fútbol. Al final son once contra once, te despistas un poco y te gana cualquiera. Creo que hubo partidos que no nos salieron las cosas como nos gustaría. No tuvimos esa pizca de fortuna que a veces hay que tener en el fútbol. Porque es así y va a seguir siendo así, hay muy buenos equipos que al final no consiguen sus objetivos. Creo que en los primeros partidos no tuvimos esa fortuna, esa chispa que creo que estamos empezando a tener y va a ir de menos a más. Fue un inicio difícil, éramos jugadores que aún nos estábamos conociendo en el campo y eso al final se nota. Tampoco hay que preocuparse demasiado, eran circunstancias que se dieron, hubo partidos que no pudimos hacer gol y ahora estamos en una buena dinámica, en un buen momento, y hay que tratar de olvidarse ese mal comienzo. A pensar en positivo y a pensar que este Compostela tiene mucho que decir.

¿Cómo viviste la ola de despedidas tras la derrota ante el Racing Vilalbés?

Fue una situación jodida. Hay gente que a veces puede pensar que es solo fútbol, pero vivimos de esto. La gente que echaron vivía de esto y fue un momento que no te gusta que le pase a nadie, fueron unas semanas muy complicadas, jodidas dentro del vestuario, pero bueno, creo que somos un grupo humano muy bueno. Tenemos muy buena relación y creo que en ese momento supimos darnos fuerza, seguir adelante, pensar en positivo para que no vuelva a pasar algo así, porque la verdad fueron días muy feos. Esta victoria más reciente, en Guijuelo, creo que no la hubiéramos conseguido si no fuéramos el grupo humano que somos. A pesar de esos malos momentos nos sentimos fuertes entre nosotros y pudimos revertir un poco la situación, estamos con más ganas y con más hambre que nunca.

Con la llegada de Míchel cambió todo. ¿Qué tecla tocó?

No sabría decir exactamente qué pasó. Al final el fútbol tiene esto, cambia un entrenador, son los mismos jugadores y a veces se dan estas circunstancias. A nosotros nos pasó, estábamos en una muy mala dinámica y desde que llegó Míchel tenemos un bagaje muy positivo, hacemos muchos goles y estamos muy contentos. La verdad es que Míchel es un tío muy cercano, con mucha experiencia, y creo que ha venido con ganas y hambre y eso es lo que nos gusta. Esperemos que siga con esa ambición, que nos la transmita y podamos seguir ganando partidos.

Desde su llegada has hecho cuatro goles y una asistencia. ¿Cómo te está sacando tanto rendimiento?

Creo que antes no estaba del todo bien, estuve lesionado, dos o tres partidos tocado... Desde que llegó Míchel me dio toda la confianza que se le puede dar a un jugador, estoy muy agradecido desde que llegó. Por suerte he podido responderle con goles, pero mi único objetivo era que el equipo ganase. Si puedo ayudar con goles mejor, pero sino mi trabajo va a estar ahí y eso es lo que le transmití. Están saliendo las cosas, estoy marcando goles y creando ocasiones, pero mi único objetivo es que el equipo gane, hacer lo posible y no mirar tanto lo individual, sino por el colectivo, por el Compostela.

¿Te favoreció usar un sistema de tres centrales?

Sí que creo que el tema de los goles fue un cambio de posición mío, no tan abierto en banda, sino más cerca del área. Me benefició en ese sentido estar más cerca del área para poder realizar esos goles. Siempre he jugado muy abierto y al final estás más lejos de la portería y no estás tan cerca del gol. La verdad es que Míchel vio esa posibilidad, vio que podía hacer esa faceta y la verdad que tuve suerte de marcar. Ahora con la lesión de Samu Araújo sí que me retrasé más, pero bueno, en lo que haga falta y lo que el míster vea oportuno ahí estaré para ayudar al equipo.

Este domingo viene el Coruxo, donde jugaste dos años. ¿Será un partido especial?

Para mí son todos los partidos súper importantes. Sí que es verdad que viene ahora un club al que yo en especial le tengo un cariño, como algún compañero mío, que es el Coruxo. Estuve dos años allí y la verdad es que me trataron súper bien, con mucho cariño también, pero este año estamos con un objetivo muy claro y cada partido es una final.

Míchel también pasó por el Coruxo. ¿Ayudará a que el rival esté más estudiado?

El cuerpo técnico suele preparar los partidos, todos, muy bien. Vemos vídeos y analizamos al rival en todas sus facetas. Es verdad que Míchel estuvo recientemente en el club y puede saber ciertas cosas que de otros equipos a lo mejor no sabe, pero al final son jugadores diferentes que también van variando. Entonces no quiere decir que sean los mismos, ahora tendrán un estilo diferente de juego, pero suelen analizar a los rivales al máximo.

Con el play-off a dos puntos, es una gran oportunidad,,,

Es lo que queríamos, estar ahí arriba, ganar varios partidos seguidos para engancharnos a esas posiciones, pero tampoco podemos mirar mucho la clasificación. De aquí a Navidad tenemos que afrontar cada partido como si fuese una final. Hemos perdido ya puntos que no queríamos perder, entonces para nosotros el domingo es una final.

Entonces, ¿no eres de mirar demasiado la tabla?

Sí, soy de ir más partido a partido. Me gusta más mirar la clasificación cuando quedan cuatro o cinco semanas a final de año, a partir de abril. Pero ahora cada partido son tres puntos y con la exigencia que tiene que tener este Compostela, tenemos que ir partido a partido y sumar de tres en tres.

¿Se mantiene el objetivo del ascenso directo?

Obviamente el objetivo es que el Compostela suba de categoría, pero como se dieron las circunstancias hay grandes equipos que están fuera de alcance. Ahora lo primero que tenemos que hacer es sumar varias victorias para afianzarnos en el play-off, luego del primer puesto vamos a poder hablar cuando estemos cerca de él. Todos queremos ese primer puesto, pero hay muy buenos equipos que están haciendo las cosas bien y va a ser difícil. Tenemos que estar a la altura, las próximas 5 o 6 jornadas serán clave.

En las últimas semanas más aficionados se están enganchando. ¿Qué les puede decir?

Ya lo dije ahí atrás, creo que su aliento, sus ánimos, su fuerza... es muy importante, y que sea constante. Soy un aficionado más del Compostela y cuando pierdo también estoy enfadado, pero esto es una competición que tienes que ser regular, al final acaba la liga en mayo. Lo que pediría es eso, su aliento, su fuerza en todos los partidos a pesar de que vayan las cosas mejor o peor, pero que su aliento esté ahí, que nos animen, eso para el futbolista es vital. Nos ayuda un montón ver a la gente contenta, cantando los goles. Los necesitamos, creo que los últimos partidos ya lo están haciendo y estamos muy agradecidos por ello, esperemos que sigan así y nos sigan animando, que esto es muy largo y todavía queda mucho.