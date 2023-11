El próximo viernes la selección española femenina de fútbol disputará contra el combinado de Italia un encuentro oficial de la Liga de las Naciones. El escenario será el estadio pontevedrés de Pasarón, que recibirá a las campeonas del mundo 103 días después de que levantaran el trofeo en Sidney después de derrotar a Inglaterra con un tanto de la sevillana Olga Carmona.

La expedición se desplazará a Galicia, el jueves a las once de la mañana, en un vuelo que tiene prevista su llegada a Vigo a las doce y desde allí se continuará por carretera a Sanxenxo. La conferencia de prensa oficial tendrá lugar en el estadio de Pasarón a partir de las 16.00 horas, mientras que el entrenamiento oficial dará comienzo a partir de las 17.00 horas en el mismo escenario.

Al día siguiente, España disputará su quinto partido de la competición frente a la selección italiana a las 21.30 horas y podrá seguirse en La 1 de TVE. El equipo regresará a continuación a Madrid en un vuelo que tiene prevista su llegada a la 02.15 horas al aeropuerto de Barajas.

Ese grupo de jugadoras, en el que se encuentra la pontevedresa Tere Abelleira que jugará en su ciudad ante sus paisanos, pasará a la historia del deporte español ya no solo por lo conseguido sobre el césped sino también por los hechos sucedidos después que provocaron un cambio de mentalidad en torno al deporte femenino.

Precisamente la internacional española Olga Carmona proclamó este martes, 100 días después de que levantara el título de campeona del mundo con la absoluta de fútbol, que “ahora mismo nadie es mejor” que la selección española, y recalcó que junto a sus compañeras serán “recordadas para siempre”. “En este tiempo hemos visto como la gente se ha acercado mucho más a la selección y hemos atraído a mucho público. Ha ayudado a que hayamos asimilado el hito que hemos conseguido”, reveló la defensa del Real Madrid con una sonrisa esbozada en una entrevista a FIFA, durante la concentración de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La futbolista, autora del gol de la victoria en la final, ante Inglaterra, afirmó que “la gente se ha enganchado” a La Roja y a sus jugadoras, lo que viene a explicar el éxito en la venta de entradas partido tras partido.

“Cuándo vamos con la selección estamos llenando estadios, algo que antes no pasaba. Obviamente, hemos notado que la gente se ha enganchado con esta selección y con estas jugadoras. Es algo muy positivo para nuestro fútbol femenino”, recalcó la sevillana de 23 años.

Carmona, autora del gol que daba el triunfo a España aquel 20 de agosto en el estadio Australia de Sídney ante más de 75.000 aficionados, indicó no querer ser unicamente reconocida por dicho hecho, ya que tiene mucho que dar todavía a su combinado.

“En lo personal me supone mucha exigencia, aunque por supuesto que lo que me está pasando es un orgullo. No quiero que se me recuerde solo por ese gol en la final, que también, sino que quiero seguir construyendo y seguir formando parte de esta selección y conseguir muchos más éxitos”, dijo.

Feliz por poder ser un referente femenino para las próximas generaciones, Carmona reveló: “Por desgracia no tuve referentes femeninos, sólo masculinos, y por eso siempre digo que las niñas que vienen van a contar con la suerte de tenerlos”.

“Es todo un orgullo que las próximas generaciones ya se tengan que fijar en nosotras. Vamos a ser eternas. Ya hemos empezado a escribir la historia del fútbol femenino en España y ha sido ganando un Mundial”, expresó la madridista que figura ya entre las leyendas del fútbol femenino.

Olga Carmona, no pudo dejar de poner de relieve la importancia que tuvo y sigue teniendo el principal pilar de su vida, su madre.

“Ha sido siempre mi principal influencia. Con ella he tenido siempre una relación muy especial, la tengo siempre presente y le dedico todos los goles que marco. Le estoy eternamente agradecida, como a mi familia, pero mi madre es el motor de mi vida y se lo debo todo”, acentuó.

Homenaje a doce internacionales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la mano del presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, aprovechó este martes para homenajear a doce internacionales de la selección española, entre ellas Jenni Hermoso, con la medalla de oro por haber superado el centenar de encuentros con la camiseta de la Roja y el Balón de Plata del Mundial.

Irene Paredes (99 internacionalidades), Mariona Caldentey (64), Aitana Bonmatí (58), Ivana Andrés (51), Esther González (43), Lucía García (41), Ona Batlle (40), Olga Carmona (34), Athenea del Castillo (34) y la pontevedresa Teresa Abelleira (26) recibieron, así como Hermoso, la insignia de oro y brillantes por alcanzar los 25 encuentros.

Asimismo, a la jugadora del Valencia Féminas Fiamma Benítez (8) le fue concedido el emblema de oro de la RFEF por su debut con el combinado nacional.

Los socialistas denuncian “presiones políticas” a los clubes de fútbol

El PSOE en la Diputación de Pontevedra ha denunciado este martes las “presiones políticas” que están recibiendo los clubes de fútbol gallegos para tapar el “escándalo” en la gestión de la venta de entradas para el España-Italia que se jugará el próximo viernes en Pontevedra.

El diputado socialista Gorka Gómez ha acusado a la Diputación de Pontevedra y a la Federación Gallega de Fútbol de actuar “rozando la coacción”, obligando a los clubes con equipos femeninos a firmar un comunicado de apoyo a ambas entidades.

“Es un hecho grave y vergonzoso”, ha sostenido Gómez, que exige el “cese inmediato” de estas prácticas “caciquiles” y que los responsables de ambas administraciones dejen de “hacerse el avión” y expliquen el criterio de reparto de las entradas para este partido.

Los socialistas han pedido “explicaciones creíbles” sobre estas entradas, al entender que el proceso de venta “fue un paripé, un engaño masivo a la ciudadanía”.

“Tenemos razones sobradas para pensar que las entradas se repartieron, que es una cosa muy distinta”, ha asegurado Gorka Gómez, ya que la mitad de ellas se ofrecieron en paquetes de 60 entradas a los clubes femeninos de la provincia, algo que “nos parece bien”.

El problema estaría, según el diputado del PSOE, en que “no se sabe a quién” se han entregado las 4.000 o 5.000 entradas restantes, una vez atendidos los compromisos con los clubes.

Gómez reitera que existe una “opacidad total”, algo que denuncia, ya que el partido cuenta con una subvención de 200.000 euros por parte de la Diputación.