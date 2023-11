Rigoberto Mendoza (San Cristobal, República Dominicana, 1992) acaba de extender su contrato con el Monbus Obradoiro hasta 2026. El escolta, que está lesionado desde el pasado mes de septiembre, ha tenido que ver los partidos y entrenamientos del equipo desde fuera y está trabajando individualmente para reincorporarse. Pese a ello, la buena impresión que ha dejado en Sar se ha traducido en la confianza de la entidad santiaguesa para extender la vinculación con un jugador que pone siempre el corazón en la pista.

¿Cómo está llevando su recuperación?

La estoy llevando muy bien, avanzando mucho, ya casi de vuelta en los entrenamientos con el equipo a tiempo completo. Y nada, por ahora creo que hemos pasado lo peor de la lesión.

Se anunció su renovación con el equipo, justo en este momento en el que se está recuperando de esa lesión. ¿Qué le llevó a tomar la decisión de extender su contrato?¿Sienta bien que el Obradoiro confíe y apueste por usted para renovarlo mientras sigue en ese proceso?

Sí, me siento muy bien. Estoy agradecido con la organización por darme la oportunidad de continuar con el equipo un par de años más a pesar de estar lesionado. Obviamente, eso para mí representa mucho, porque era lo que yo quería hacer en mi carrera. Estar en esta liga representa mucha estabilidad para mí y mi familia. Estoy más que agradecido y contento por lo que acaba de suceder.

¿Cree que le veremos pronto de regreso a las pistas?

Creo que sí, que el regreso está muy cerca. Todavía no me han dado fecha ni nada, pero creo que para la segunda o tercera semana de diciembre, probablemente, creo que me van a ver ya en la cancha.

Usted llega al Obradoiro después de venir de un momento dulce, disputando el Mundial, y llega aquí, se estrena en ACB y también puede jugar la fase previa de la Basketball Champions League.¿Cómo vivió ese contraste de pasar de un momento tan bueno a la llegada de una lesión?

Estuve en el Mundial y traté de coger mucho ritmo y de entrenar pensando que estaba ya integrado en el equipo del Obradoiro. Más o menos es un nivel similar el que se vive en el Mundial y el que se juega aquí en la ACB, entonces me sirvió como entrenamiento. Hacía cosas pensando que estaba en el equipo e igual teníamos un sistema para romper presión que se llamaba Moncho en el equipo de Dominicana, y era la presión que usamos aquí. Entonces, cuando llegué aquí entendía por qué allá lo teníamos y era el sistema que usaba Moncho, por eso le llamábamos así a la salida de presión. Por ello, también me sirvió para ir adaptándome ya a lo que teníamos aquí. Cuando llego, pasa la lesión. Fue un golpe duro, porque encima no es una lesión de un deporte, no pasa muy a menudo ese tipo de lesión. Básicamente, fue un accidente, lo podríamos llamar así.

Para mí fue difícil asimilarlo, porque acababa de llegar e iba a competir en lo que es la mejor liga del mundo para mí. Pero nada, siempre mantuve la cabeza y la frente en alto, tratando de pensar en positivo, de que cuando regrese voy a regresar mejor que como estaba antes. Y nada, esa ha sido la batalla y la prueba más difícil que voy a tener ahora es cuando regrese a la cancha.

¿Cómo llega a su selección un sistema de Moncho?

Sucede que Daniel Seoane es el asistente del Che (Néstor García). Daniel sabe mucho y conoce toda la liga. Cuando yo firmé y todo, me dijo para donde iba. Me decía que me iba a encontrar jugadores grandes, de dos metros y no sé cuantas pulgadas que me iban a dificultar el tiro.

Entrenamos esto, lo otro y hacíamos entrenamiento para eso. Entonces me dijo que iba a poner un sistema para salir de la presión que usa el equipo donde yo iba y se llamaba Moncho. Le puso Moncho de nombre y por eso fue que llegó el sistema a la selección. Cuando llegué aquí, que vi la salida de presión, la capté rápido y le dije a Moncho que la teníamos en la selección por él.

¿Le respondió algo en concreto?

Pues sí, sonrió y se sorprendió. Y bueno, dijo que era chistoso, pero que es bueno (risas).

¿Cómo ha vivido los últimos partidos del equipo?

He sufrido con ello y he sido feliz también viéndolos. Es un momento positivo el haber ganado un partido como el de Baskonia. Increíble partido, pero lo sacamos gracias a que Jordan (Howard) se enfrentó a su hermano y sacó lo mejor de él en el segundo tiempo extra. He estado viniendo a todos los entrenamientos del equipo, he estado ahí presente y me paro ahí en la media cancha. Siento que estoy entrenando, ya me entra deseo de entrar y de hacer cosas, pero nada, todo con paciencia y esperando el momento ya para entrar por completo con el equipo y hacer cosas con ellos.

¿Cómo fue para usted vivir los entrenamientos fuera de la pista?

Se ve diferente, porque cuando estás fuera ves todo, todo lo que está pasando dentro de la cancha, lo que puede hacer un jugador y lo que no puede. Tú piensas como que “ah, debió hacer esto, debió hacer lo otro”, pero es diferente cuando tú estés ahí adentro en esa posición. Entonces, si veo que un jugador debió hacer algo o lo que sea, pues me acerco y se lo digo, tomando en cuenta que quizá él no lo está viendo y quizá hubiese sido yo, que igual aceptaría que me dijeran cualquier cosa, porque de afuera se ve mucho mejor. Pero si se ve un poco distinto. Yo me siento en diferentes partes de la cancha o me paro en el medio con Moncho o lo que sea, porque necesito ver todo, necesito estudiar todos los sistemas aunque no esté jugando, porque así, cuando regrese, estoy más conectado con los sistemas.

En cierto modo sigue entrenando...

Claro, sigo, hago mi entrenamiento individual. Ya esta semana tuve dos entrenamientos, dos partes con el equipo que eran de 5 contra 0, de contraataque sin contacto, que era la primera parte de unos 15 o 20 minutos. Ahora vuelvo a las cinco o seis de la tarde y voy a hacer mi entrenamiento individual de cancha.

Llegó como un pilar importante del equipo y se produjo esa baja. Aun así, los aficionados y el equipo le esperan dándole esa importancia, ¿es ilusionante?

Sí, me he sorprendido y estoy agradecido a la vez. Solo he jugado un partido de liga (risas) y entiendo que todavía no se me han visto al cien por cien y quiero que vean de lo que realmente soy capaz. Pero estoy agradecido porque quieren que vuelva lo más pronto posible. Eso me da un poco de motivación extra para cuando vuelva, para tratar de dar lo mejor de mí y dejar el corazón dentro de la cancha.

Roko Badzim llega al equipo para cubrir su baja. ¿Cree que es un jugador con el que se podrá complementar bien en la pista al disponer de características distintas?

Creo que sí, que con cualquiera de los que está en el equipo se puede hacer un buen papel dentro de la cancha. Al final, no se trata de uno, se trata del equipo completo y eso es una de las cosas que más me gusta de este equipo, que o lo hacemos todos juntos o no sale bien. Entonces somos capaces de darnos cuenta de todo lo que tenemos que hacer dentro de la cancha para que el equipo funcione.

¿Qué le pidió Moncho desde el principio?

Que sea yo, que sea Rigoberto Mendoza, que juegue como yo sé jugar y que confía en mí al cien por cien, que estoy aquí por un propósito.

Entonces, recuerdo que en un entrenamiento estaba un poco indeciso o, mejor dicho, estaba haciendo las cosas correctas, lo que tenía que hacer y dar el pase donde tenía que darlo. En un momento me dijo “oye, este sistema lo estamos jugando para ti, tienes que atacar el aro, ataca esto y lo otro, confía en ti”. Ese día sacó lo mejor de mí en el entrenamiento. Desde ahí entendí que te da la confianza y, a partir de ese momento, tú eres el que sabe lo que vas a hacer dentro de la cancha.