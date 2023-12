Míchel Alonso, técnico de la SD Compostela, ofreció este viernes la rueda de prensa previa del partido que medirá a los santiagueses con el Real Avilés, este domingo a las 17.00 horas fuera de casa.

El preparador comenzó hablando del estado físico de los suyos:“Ahora mismo, las bajas seguras son Pablo Antas y Riki Mangana. Del resto, sí que es cierto que hay algún jugador con algún problema, como Samu Araújo o Jordan. Tenemos que esperar al entrenamiento de mañana, pero bueno, esperemos que puedan estar también, que puedan ser de la partida. Entonces, en principio las bajas por lesión serían Riki y Antas. Recuperamos a los sancionados que no estuvieron la semana pasada”.

Con relación a su último encuentro destacó que “primero lo valoramos por cómo llegamos al partido, con todo lo que nos pasó en Pontevedra, que influyó en este encuentro”. “Diría que no tanto por los jugadores que no estaban, que también, pero sí que hubo algún jugador que tuvo que jugar con molestias y creo que eso condicionó más que las bajas en sí. Al final, contentos por la victoria, muy contentos porque sabemos que no fue nuestro mejor día, pero sabemos que hay días que ganas así y que hay cosas que hicimos bien. Resistimos, trabajamos como equipo, supimos sufrir y así se consiguen cosas también”, comentaba.

Sobre su siguiente rival señaló que encuentra parecidos con su equipo: “El Avilés puede tener muchas cosas en común, con lo que puede ser el Compos. Cambió de entrenador, uno que conozco bien, que lo tuve de jugador en Ferrol. Creo que el equipo está ahora en una buena línea, lleva tres partidos con una victoria, un empate y una derrota. Tienen jugadores de primer nivel de la categoría y creo que ahora están mejor de lo que estaban”.

HM Hospitales

La SD Compostela y HM Hospitales han renovado esta mañana su acuerdo de patrocinio para la temporada 23/24. El acto, que tuvo lugar en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro, contó con la presencia del director de Relaciones Institucionales de HM Hospitales en Galicia, Rafael Silva; el gerente del club, Miguel Fernández; y el entrenador, Michel Alonso.

Durante el encuentro, el directivo de HM Hospitales aprovechó para desearle éxitos al equipo compostelano para esta temporada y aseguró que “este convenio es una muestra de nuestro compromiso con los proyectos locales para fortalecer los lazos con la sociedad compostelana”. Rafael Silva aseguró que “como hospital comprometido con el cuidado de nuestros pacientes y la promoción de un estilo de vida saludable, creemos que el deporte es fundamental en el bienestar de las personas”.

Por su parte, desde el club también mostraron su satisfacción con la renovación del acuerdo por una nueva temporada. “Estamos muy contentos de volver a unir fuerzas con el grupo HM Hospitales para trabajar juntos, es una buena oportunidad para promover la salud y el bienestar en todos los ámbitos”, señaló Miguel Fernández. “Es un orgullo contar con este apoyo que nos brindan año tras año”, concluyó.

“El acuerdo con el club es una colaboración que se basa en los valores compartidos entre ambas entidades”, señaló el entrenador, Michel Alonso. De esta forma, HM Hospitales será el encargado de ofrecer los servicios médicos y la atención integral de los jugadores del club deportivo, “brindando una atención médica de calidad y apoyo en la prevención y recuperación de los jugadores”, señaló Rafael Silva.

Con este acuerdo, HM Hospitales mantiene su compromiso con el deporte local de Santiago de Compostela.