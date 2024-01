Míchel Alonso analizó este jueves el choque decisivo de este domingo entre SD Compostela y Rayo Cantabria, que visitará el Vero Boquete a las 12.00 horas. Además, el técnico ferrolano habló sobre el mercado de fichajes y desveló cuáles son sus prioridades.

Tras una semana de descanso para celebrar la Navidad, Míchel se mostró satisfecho con el estado del equipo en su regreso a los entrenamientos. “La vuelta fue con normalidad. Los chicos llevaron trabajo para casa y volvieron bien. En ese sentido, contentos. La semana pasada que no hubo liga hicimos una semana de bastante concentración de trabajo, pensábamos que es algo que nos hacía falta en este periodo, no tan pensado en descansar como si en trabajar”. Sin embargo, el técnico lamentó la baja de Antón de Vicente para este partido. “De cara al domingo iba a hacer una ecografía, y posiblemente descartado casi al 100%, Antón de Vicente. El resto pues estarían todos.”

Antes de la rueda de prensa el club confirmó la salida de Riki Mangana, que se suma a las de Borja Rey y Fer Beltrán mientras la única incorporación hasta la fecha es la de Roque. Sobre estos movimientos y lo que espera del mercado, Míchel señaló: “Evidentemente todos los los movimientos que se están haciendo indican que se va a intentar mejorar lo que ya tenemos. La intención de la directiva también es pues darme algo más acorde a mis peticiones, porque bueno esta plantilla no la hice yo tampoco. Antes de entrar hay que salir, estamos en ese proceso. Lo que sí, hoy ya estamos cerca del partido y no va a haber ninguna incorporación que pueda jugar el domingo, entonces pues no me preocupo ahora mismo nada. Seguimos trabajando porque vamos a incorporar gente, es indudable, pero de cara de cara a este partido que es lo que me preocupa ahora pues no va no va a influir en nada la gente que va a llegar. Sí van a llegar pero no van a hacerlo para este partido”.

Además, el entrenador de la esedé se mojó y aclaró en qué posiciones considera más necesarios refuerzos. “Claramente la prioridad es un delantero y un lateral izquierdo. Lateral izquierdo no lo era, no era una prioridad, pero con lo de Samu Araújo se convirtió en una prioridad. Sería, diría ahora, lo primero que tenemos que incorporar, claramente. A partir de ahí, luego lo de Samu Rodríguez, pues bueno, ya hablé con él y tiene la alta médica, ahora falta la alta deportiva y ver cómo está. Seguimos cumpliendo los plazos. Mi idea, él lo sabe, es que si no pasa nada pueda ocupar una de esas fichas porque creo que en condiciones normales es un jugador que nos puede aportar en todos los sentidos mucho, pero tenemos que ser cautos ahora mismo”. Añadió también que Roque, tras haber entrenado durante el último mes con el equipo, “ya tiene la ficha activada y es uno más.”

Sobre la baja por lesión de Samu Araújo y la imposibilidad de utilizar a un fichaje este domingo en su puesto, Míchel barajó las siguientes opciones: “Bueno, va a jugar uno ahí, eso es seguro. Podría jugar con ninguno ahí, pero voy a meter a uno ahí. Las opciones que nos da la plantilla ya las visteis. O Euse, cuando jugamos con cuatro, o Juampa si jugamos con cinco. O Roque, podría ser a pie cambiado. Las opciones que nos dan son esas, estoy dando muchas pistas”.

Enfrente estará un Rayo Cantabria que marcha cuarto en la clasificación, a solo tres puntos del Compos. Será un partido clave para ambos y Míchel cree que uno de los más complicados desde su llegada: “Están bien y es merecido, porque se lo están compitiendo muy bien. Y creo que para cerrar esta vuelta preferiría otro rival, es uno que me preocupa. Me preocuparía cualquiera, pero este me preocupa por cómo hacen las cosas, aparte de la calidad y de que es un filial típico. Tiene mucha velocidad, creo que es de los equipos que mejor transita de la categoría y con jugadores a nivel individual buenos. Pero además de eso tienen patas para correr, son jodidos y estamos trabajando para neutralizarlos”.

Considera además que los cántabros van a exigir mucho a su equipo y por ello será de vital importancia minimizar errores: “Es un equipo muy vertical. Aparte si tiene que jugar directo lo hace también, es un equipo que se quiere poner rápido en campo rival, que juega para adelante, que te exige mucho. Cada vez que pierdas el balón, puedes tener un problema. Diría que roban o muy arriba o muy atrás, que es un poco lo que vienen haciendo. Sí, te roban muy atrás tienen muchos espacios, es un equipo muy complicado.”

Tanto por su situación de cara a este mercado como por sus posibilidades de jugar el domingo, el técnico fue preguntado por la situación del delantero Fran López, que tras llegar cedido por el Celta Fortuna apenas ha contado con minutas dadas sus continuas lesiones. “Al final sí son situaciones con estos jugadores, como el caso de Fran, que no está participando, que estuvo tiempo lesionado y que no tiene minutos. Son cosas que estamos hablando con él. También hay que tomar decisiones en ese sentido y bueno. Él también entiendo que quiere minutos entonces es una situación que hablamos, como con el resto como lo que hablábamos de Samu. Hablamos y nos preocupamos por los que juegan más y por los que juegan menos de su situación”, señaló Míchel Alonso sobre la situación del delantero en el mercado, en el que parece que podría abandonar Santiago. Pese a ello, y teniendo en cuenta que para recibir al Rayo Cantabria no habrá nuevos atacantes, el técnico aseguró que Fran “sí está en condiciones, está entrenando y puede participar”.

Por último Míchel recalcó la importancia de este partido, que será el primero del año, el primero de un mes con tres encuentros en San Lázaro y el último de la primera vuelta: “Este partido es muy importante. Venimos del parón de Navidad que perdimos ese partido, que siempre te deja un poco con mal sabor. A nadie le gusta irse de vacaciones después de haber perdido. Este es el último de la primera vuelta pues es muy importante. Si hubiéramos ganado estaría diciendo lo mismo, pero es muy importante este partido”.