Roque González (09/07/2002, Ames) debutó con el primer equipo de la SD Compostela en la temporada 2020-21, cuando aún estaba en edad juvenil, y en las dos siguientes campañas se asentó en el lateral derecho. Tras disputar 66 partidos con la elástica blanquiazul este verano puso rumbo al Cartagena, donde las cosas no salieron a nivel particular ni colectivo y el amesán terminó rescindiendo su contrato en noviembre.

Una vez libre, volvió a Santiago y el 30 de noviembre acordó regresar también a la SD Compostela, con la que ha entrenado desde entonces. Ahora, con el inicio del mercado invernal, Roque ya tiene ficha y podría volver a los terrenos de juego ante el Rayo Cantabria, que visita San Lázaro este domingo a las 12.00 horas.

Después de un mes desde tu regreso, este domingo al fin podrás jugar. ¿Se te ha hecho larga la espera?

Sí, claro. Después de tanto tiempo sin jugar, estando fuera y no teniendo los minutos que quisiera, volver a casa siempre es una ilusión y es importante volver a jugar aquí en San Lázaro.

Enfrente estará el Rayo Cantabria, ¿qué esperas del rival?

Va a ser un partido bastante complicado, contra un rival directo que está a nada de nosotros y que tiene buenos jugadores. Pero vamos a sacar lo mejor de nosotros, todos los jugadores, e ir a por los tres puntos.

¿Te ha dado alguna pista Míchel de cara a tu participación el domingo?

No, no hablamos mucho tampoco de si voy a jugar o no. Me pone en varias posiciones, supongo que me estará probando en varias posiciones para ver dónde encajo mejor y así, pero poco más.

Con la baja de Samu Araújo por lesión podrías ser una opción en el lateral izquierdo. ¿Crees que te colocará ahí? ¿Cómo te manejas en esa posición?

Bueno, no sé, eso dependerá del míster. Yo estoy preparado para jugar en muchas posiciones como vengo jugando años atrás. Entonces en la posición que me quiera poner yo rendiré al mejor nivel.

¿Cómo has visto al equipo hasta ahora? ¿Pudiste seguirlo desde Cartagena?

Sí, desde allí desde Cartagena estuve pendiente todo el rato del Compos, lo veía en el ordenador y todo. Al principio sí que empezó bien, después hubo unos partidos que parecía que no ganaban y tal, pero cuando llegó Míchel muy bien. Empezaron a ganar y le dio otro toque diferente al equipo.

Aunque apenas estuviste cuatro meses fuera, al regresar verías muchas caras nuevas en el Compos. ¿Cómo te has encontrado en el vestuario?

Me encontré como si nunca me hubiera marchado. Al fin y al cabo marché cuatro meses, tampoco fue tanto. Llegué aquí y estaban todos los conocidos, y los que no conocía como Antón de Vicente o Samu Araújo, por ejemplo, muy bien. Me acogieron como uno más desde el primer día, así que perfecto.

En el Cartagena las cosas no salieron cómo se esperaba. ¿Qué crees que falló?

La verdad es que empecé bien, hice la pretemporada con el primer equipo y la hice bien desde mi punto de vista, y el míster me decía que lo estaba haciendo bien. Después empezó el filial y la segunda semana ya me bajaron con él. Me lesioné la semana antes de empezar la liga, y yo creo que eso fue también lo que me condicionó. Al no poder jugar el primer partido, jugó otro, igual lo hizo mejor, entonces siguió jugando. Yo creo que fue a raíz de la lesión, y después el mister tampoco rotaba mucho, entonces fue eso.

Más allá de tu situación, el Cartagena tiene al primer equipo y a su filial colistas. ¿Qué problema crees que hay allí?

Lo que se habla fue una mala planificación desde pretemporada. Pero bueno, después los resultados pudieron acompañar más o pudieron acompañar menos, pero está claro que pasa algo ahí, pero tampoco se sabe cuál es el problema. Entonces solo queda que trabajen y ojalá consigan la permanencia los dos, tanto el de Segunda División como el de Segunda RFEF.

Una vez confirmaste tu salida del Cartagena, ¿porqué decidiste regresar al Compos?

Cuando yo me di de baja allí, el Compos fue el primero que contactó conmigo para ver si había alguna posibilidad de volver, de empezar a entrenar aquí ya en cuanto llegara. El 10 de noviembre creo que era, una cosa así, empezar a entrenar ya. Yo estuve entrenando en Arzúa para ver qué pasaba, para estar un tiempo allí, desconectando un poco del fútbol y tal. Llegó el momento y decidí venir a mi casa, yo llevo aquí ya tres años y estoy en casa, aquí estoy muy a gusto.

Aún no has podido debutar esta campaña, pero ya habrás interaccionado con aficionados. ¿Qué te han transmitido desde tu regreso?

Últimamente poco salgo de casa, estoy con la mudanza de Cartagena, ahora voy a ir para otro piso, entonces estoy así un poco con temas míos, pero sí, algunos sí que vi. “Encantado de tenerte aquí, Roque, otra vez”... y poco más, mensajes también por redes sociales, y nada, muy bien, me acogieron muy bien.

Por ahora la tuya ha sido la única incorporación, pero han salido tres jugadores. ¿Dónde crees que necesitará reforzarse el equipo este mercado invernal?

Uf, es complicado. A ver, tenemos una plantilla corta, está claro, porque además contando con que hay tres bajas y sólo una alta, pues es complicado. Tendría que reforzar algunas posiciones y tener algunos jugadores que haya posiciones dobladas. No sé, zona de arriba igual, porque son los que más se cansan y hay que hacer más cambios.

En enero el Compos tiene tres partidos en el Vero Boquete y sólo uno como visitante. ¿Es un mes clave para asentarse en el play-off?

Sí, es un mes importante, está claro, porque vienes de las vacaciones, de mucho tiempo de descanso y se va a notar. Ya hiciste una mini-pretemporada en diciembre y se va a notar de cara a los primeros minutos y los primeros partidos, de ir a por todo y darlo todo. Queremos sacar tres resultados positivos de los tres partidos en casa que tenemos ahora.

El ascenso directo está a ocho puntos. ¿Sigue siendo el objetivo o por ahora toca centrarse en el play-off?

El objetivo claro que es el ascenso directo, hasta que no queden posibilidades de poder conseguirlo. En el momento que no queden posibilidades de poder conseguirlo habrá que mirar otro objetivo que será el play-off y los puestos de arriba. Segundo, tercero, para tener ventaja de cara al play-off.