Cruel desenlace para un Monbus Obradoiro al que se le escapó la victoria en el Palau Blaugrana tras una prórroga y en la última décima de segundo con un rebote ofensivo más enceste de Joel Parra. Aunque quizás el Obra perdió su oportunidad de dar la campanada mucho antes, porque los de Moncho Fernández fueron mejor que su rival durante los tres primeros cuartos y gran parte del último, hasta que a falta de seis minutos para la conclusión y cuando iban ganando de +13 el Barça apretó con todo lo que tenía y consiguió forzar una prórroga en la que la diosa fortuna también dio la espalda a los santiagueses.

De inicio se vería una buena salida del cuadro gallego en el Palau Blaugrana, defendiendo con orden, cogiendo mucho rebote e inaugurando el electrónico con un precioso ´alley oop´ de Pustovyi tras asistencia de Scrubb. Una canasta en segundos que dio paso a más de dos minutos sin puntos de nadie, hasta que el Barça empató el marcador con puntos de un Hernangómez que hacían olvidar la sensible baja por descanso para un Vesely en el banquillo pero vestido de calle. Eso sí Willy marró dos tiros libres para haber conseguido la primera alternancia, confirmando el mal momento blaugrana desde esa distancia. Con todo y pese a los bajísimos porcentajes de acierto de ambos el luminoso no tardó en bailar a un lado y otro, pero en el tiro los santiagueses fallaban un poco más y superado el ecuador el Barça tras un parcial 7-0 agarraba la primera ventaja importante (12-6 y primer tiempo muerto de Moncho Fernández). De vuelta a pista cinco puntos seguidos de Kovliar, incluido el primer triple de la tarde, permitieron al Monbus seguir en la pelea ante un rival donde Hernangómez sumaba la mitad de los puntos y eso pese a firmar un 0/4 en el tiro libre (14-11 en el minuto 8). Entonces Scrubb empató con un segundo triple (Al final del cuarto 2/6 para el Obra y 0/4 para el Barça) y Roger Grimau paró el juego para un final de manga también con más errores que aciertos. A la conclusión 18-16.

Al igual que había acabado en el primero Kovliar comenzó anotando en el segundo cuarto, seis puntos seguidos que volvieron a colocar a los gallegos por delante (Máxima con el 20-25 después del triple de Álvaro Muñoz). Tras el merecido descanso al joven ucraniano el Barça empató con un parcial de 5-0, pero el Monbus se agarró a otro destacado como Muñoz para no ceder la iniciativa (28-33 en el minuto 6) ante un rival que hasta después del descanso no lograría acertar de tres pese a ser el mejor de la Liga en esa faceta (0/7 en el primer tiempo por el 4/12 gallego). Entonces Pustovyi se fue a descansar y Hernangómez volvió en plena forma, aunque no en el tiro libre pues acabaría la primera parte con un pobre 2/7. En todo caso, sin el auxilio del triple los catalanes ganaban presencia en las pinturas y eso les permitió no ceder más renta ante un Obradoiro que estaba siendo superior para incredulidad de la grada blaugrana. Al paso por los vestuarios 34-39.

En la segunda el Barça tardó trece segundos en anotar su primer triple, de Laprovittola. Pero el Monbus no se arrugaba y un Kovliar de nuevo en pista anotaba los dos libres de una antideportiva para firmar una nueva máxima gallega (37-45 y tiempo muerto obligado de Roger Grimau). De nuevo en pista el base argentino del Barça desplegó su magia anotando otra vez de tres o en entradas a aro o asistiendo para el triple liberado de Kalinic, pero más allá de la cuarta falta de Mendoza que condicionaba al equipo en lo defensivo, el Obra seguía jugando muy bien en ataque y de forma coral más allá de tener como referente a Pustovyi (47-52 en el minuto 5 y tiempo muerto de un Moncho Fernández que exigía frenar a Laprovittola). Como era de esperar de nuevo en pista el juego subió en intensidad, con el Barça apretando duro y el Obra jugando valiente y con casi todos aportando, incluidos más puntos de Kovliar (56-56). Hasta que un nuevo triple de Kalinic empató el marcador (En este cuarto 4/5 en triples para los catalanes), pero acto seguido Howard respondió de idéntica manera y al poco con otro más después de un robo de él mismo en salida de pelota local. El Obra estaba en estado de gracia y otro triple de Scrubb suponía una nueva máxima de nueve a falta de un minuto que se mantendría a la finalización del tercer cuarto (58-67).

En los dos primeros minutos del último cuarto no hubo puntos y además Scrubb y Zurbriggen a la contra tras robo anotaban las dos primeras canasta (58-71). Roger Grimau paró el juego al tiempo que el colegiado Raúl Zamorano se lesionaba y abandonaba la pista, con lo que de ahí al final sólo pitarían dos árbitros. Había que frotarse los ojos pues el Monbus acariciaba la victoria, pero nada más ponerse en juego la pelota Parra anotaba de tres y de seguido el Obra perdía una pelota y cometía una falta en ataque. El sufrimiento estaba asegurado y también los nervios, pero a ambos lados, porque el Barça lo fallaba todo en un ataque con tres rebotes ofensivos y Zurbriggen respondía enchufando un triple después de un circulación de pelota enorme. El +13 gallego volvía al luminoso del Palau y además la ventaja se mantendría en el siguiente tramo gracias a una finta más mate de Pustovyi (63-76 en el minuto 4). El Barça apretó con todo (67-76) y en el ecuador Moncho Fernández paró el partido y metió a un Kovliar que no se escondió, ni siquiera cuando falló un triple con aires de sentencia (68-76 en el minuto 6). El Barça arriesgó en defensa y con otro triple de Kalinic se puso a tiro de cinco, llenando de nervios a un Obra donde hasta Pustovyi falló dos tiros libres vitales. A falta de dos minutos y medio (73-76) el cuadro gallego estaba seco pues en los últimos cuatro minutos sólo había anotado una canasta, y aunque Moncho Fernández agotó un tiempo muerto quien empató un minuto más tarde fue Laprovittola con un triple. Un minuto después de eso Laprovittola enchufó otro triple y por fin Howard logró encestar antes de que a falta de 18 segundos Satoransky sólo anotase el primer tiro libre (80-78), pero el Barça ganó el rebote del segundo y Laprovittola se fue al tiro libre. De manera increíble el mejor de los blaugranas no anotó ninguno y a falta de 6´6 Howard sacó una falta de tres tiros a Satoransky. El estadounidense sí acertó los tres y tras el tiempo muerto todo se decidió con un último ataque culé donde Kovliar defendió perfecto a Laprovittola pero donde la fortuna en forma de rebote provocó la quinta falta de Scrubb al argentino a falta de 1´6. La provittola se fue a por la victoria con el recuerdo de los dos fallados anteriormente y suerte tuvo de al menos conseguir la prórroga anotando esta vez el primero. Al final 81-81 y 15/27 en tiros libres para el Barça.

El tiempo añadido se inició con un robo y mate a la contra de un Pustovyi que de seguido veía la cuarta falta ante un Hernangómez que también fallaba el segundo tiro libre, pero el Barça volvía a agarrar el rebote ofensivo y se ponía uno arriba. Al Obra le costaba mucho ver aro, pero no le perdía la cara al partido y Zurbriggen tomaba la responsabilidad (86-87). A falta de dos minutos Pustovyi vio la quinta, pero el Barça seguía concediendo en el tiro libre y eso daba aire a un Monbus en este tramo final muy inferior en centímetros (90-90 a falta de 1 minuto). Nadie anotó en los siguientes ataques y con sólo 12 segundos por jugarse el Barça tuvo la oportunidad de atacar para ganar y lo lograría con un rebote ofensivo de Joel Parra que encestó tocando un tablero que justo entonces su marco se puso en rojo. A la conclusión 92-90.

Ficha del partido

Barça: Satoransky (6), Laprovittola (16), Parra (11), Parker (6) y Hernangómez (23). También: Nnaji (2), Jokubaitis (7), Da Silva (2), Paulí (0), Brizuela (0), Kalinic (19) y Sarr (-).

Monbus Obradoiro: Howard (20), Scrubb (14), Zurbriggen (9), Pustovyi (14) y Tinkle (6). También: Figueras (-), Muñoz (5), Suárez (0), Mendoza (0), Blazevic (3), Guerrero (2) y Kovliar (15).

PARCIALES Primer Cuarto: 18-16 Segundo Cuarto: 16-23 Tercer Cuarto: 24-28 Cuarto Cuarto: 23-14. Prórroga: 11-9

ÁRBITROS: Martín Caballero, Raúl Zamorano e Iyán González

ELIMINADOS: Satoransky; y Pustovyi.

PABELLÓN: Palau Blaugrana.