El Arteal adelanta su partido con el Cajasur, actual líder de la Superdivisión de tenis de mesa y lo disputará el hoy a las 18.00 horas en las instalaciones de San Lázaro. Será el último partido de la primera vuelta y los andaluces ocupan el primer lugar de la tabla, empatados con el Universidad de Burgos. Por su parte el Arteal esta clasificado en el quinto puesto, empatado a 13 puntos con el Pontevedra y el Leka Enea, que son tercero y cuarto, respectivamente.

Será un partido muy complicado, ya que el conjunto de Priego es el actual campeón de liga, que dejó la pasada campaña al Arteal como segundo, y el claro favorito para repetir título la presente temporada. Cuenta en sus filas con Diogo Carvalho, ex del Arteal, el chino-portugués Diogo Chen, el sueco Hampus Ke y, como españoles, el 11 veces campeón de España, Carlos Machado, además de Jesús Cantero y Carlos Franco. Hasta el comienzo del encuentro no se conocerá la alineación definitiva del Cajasur, ya que con la cantidad de jugadores que tiene en plantilla no se puede discernir los que se desplazarán a Santiago

Por su parte el Arteal presentará su alineación habitual, con Humberto Manhani, Enio Mendes y Francisco Ruiz. Todos ellos lucharán por obtener un resultado positivo y de esta manera buscar la mejor clasificación posible, ya que el final de la primera vuelta marca los cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Rey

La entrada al partido es gratuita y se espera que haya una buena respuesta por parte de los aficionados, dado que puede ser unos de los encuentros donde se puede ver el máximo nivel de juego del tenis de mesa nacional.

En la pasada jornada el Arteal caía por 4 a 1 ante el San Sebastián de los Reyes, séptimo clasificado, lo que le impedía colocarse como tercer clasificado en solitario y propiciaba el triple empate con Pontevedra y Leka Enea que sitúa a los compostelanos como quintos con 13 puntos. De haber ganado, se mantendría cerca del Priego y del Burgos, empatados a 17.

El conjunto compostelano ya advirtió a principio de temporada que la Superdivisión de esta campaña estaría mucho más disputada e igualada, donde podría haber muchas sorpresas. La de San Sebastián de los Reyes fue la primera, en negativo, para los santiagueses. Pese a todo, ahora son los compostelanos los que quieren dar la campanada con el Priego