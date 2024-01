El Monbus Obradoiro afronta este fin de semana un duelo directo en Granada, este domingo a las 12:30 horas, que abrirá la segunda vuelta de la Liga Endesa para los compostelanos. Este viernes Moncho Fernández a ofrecido su habitual rueda de prensa previa para analizar a su rival y repasar lo que se ha vivido en los primeros 17 partidos.

El técnico comenzó hablando de la búsqueda de la regularidad en el Obra: "Tenemos que ser capaces de tener 40 minutos buenos. Porque no vale con tener 35 buenísimos. Al final se te escapa el premio. Quizás ha sido algo que nos ha pasado a lo largo de la primera vuelta, donde inevitablemente echamos de menos alguna victoria más que podríamos haber tenido y nos tendría una posición muy buena. Como siempre es tiempo de reflexión cuando acabamos la primera vuelta y pensamos en que hemos podido hacer mejor, que hemos podido hacer peor, que podemos mejorar, etc".

"Creo que tan importante como mejorar esta situación, o diría que más importante, es seguir haciendo tantas cosas bien. Porque para poder estar tres o catorce arriba en Barcelona hay que hacer muchas cosas bien. Entonces no solo debemos poner el foco en mejorar esas cosas que hacemos mal, sino que creo que el foco lo tenemos que poner en seguir haciendo bien muchas cosas que hacemos bien", agregaba Moncho.

El preparado santiagués recordó que "el partido de Granada aquí es un partido que perdemos por mucho al final, pero a falta de 7 minutos estábamos a 4 puntos con posesión. Realmente ellos tienen un final estupendo, con muchísima anotación. Ellos fueron mejores desde el minuto uno. Entran muy bien en el partido, tuvimos que armar mucho para acercarnos y nunca nos llegamos a poner por delante. Fueron mejores que nosotros sin ningún tipo de dudas".

El Alquimista señaló que se habla mucho del "demérito" del Obradoiro, pero que "hemos olvidado el mérito de ellos". "Son un equipo que 17 jornadas después su ataque es de playoff. Esto no es una opinión, es una realidad. Son un equipo buenísimo en el aspecto ofensivo y que creo que en algunas cosas tenemos una tradición paralela, porque tienen dos o tres partidos que se han ido por un punto o por dos puntos en una prórroga y que podrían tener muchas más victorias. Creo que es justo reconocer que aquí fueron mucho mejores y que están siendo un gran equipo porque lo son, porque tienen grandes jugadores", afirmaba el de Pontepedriña.

Moncho también se lanzó a valorar los minutos finales del Obra en cada partido, algo sobre lo que habló Thomas Scrubb en su entrevista con EL CORREO GALLEGO: "Hay cosas a las que sí estoy de acuerdo, lógicamente, y otras donde no tanto, porque conseguir una acción de ventaja que te hagan falta y tengas los tiros libres. Es una buena selección de tiro, lo que pasa es que la ejecución no es lo mejor. Todas las aseveraciones maximalistas, al final, siempre hay por donde cogerlas, pero si es cierto que ha habido partidos donde por un motivo u otros los finales pues no nos han salido bien".

"En algún otro partido que teníamos ganado, entre comillas, con una buena ventaja, en una posición muy buena, lo hemos perdido no por la selección de tiros, sino a lo mejor por el rebote defensivo. Me viene a la cabeza el partido del Bilbao, donde hubo cuatro rebotes de ataque del rival que transforman en canasta. Al final, un juego tan complejo como es el baloncesto suele ser una multitud de factores. Hay aspectos ofensivos, pero también creo que hay aspectos defensivos que nos han fallado en los finales", finalizaba.