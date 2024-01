En un mal día en Granada el Monbus Obradoiro cayó derrotado en un duelo clave para sus intereses ante un rival directo como el Coviran Granada, un equipo que ya ganó en SAR de +17 (77-94) y que ahora deja a los gallegos muy tocados. El equipo de Moncho Fernández nunca estuvo cómodo y sus porcentajes de acierto fueron muy bajos, lo que unido a un mal segundo cuarto le llevaron a jugar a remolque de un oponente que sin tampoco tener un gran día controló el partido con demasiada facilidad y se llevó el triunfo con bastante comodidad más allá de lo que pueda decir el marcador final.

Tras su buen partido en la dolorosa derrota frente al Barça, Moncho Fernández optó por dar las riendas del juego e incluir en el quinteto inicial al ucraniano Oleksandr Kovliar, mientras que el míster local Pablo Pin esta vez colocó a Lluís Costa en lugar de un Rouselle que está rindiendo a gran nivel en Granada. Saber llevar el mando y marcar el ritmo de partido se antojaba como fundamental en un duelo tan importante entre dos rivales directos en busca de la permanencia. Sin embargo el choque no comenzó como ´el alquimista´ habría deseado y los andaluces se apuntaron muy rápido un parcial de 5-0 merced a dos pérdidas seguidas de los gallegos y una de ellas de su base titular para el triple del local Costa. Superado los dos primeros minutos Howard puso fin a la sequía con un triple que además varió la dinámica del poco acierto visitante, pues gracias al rebote ofensivo Scrubb marcó la primera alternancia con un 2+1 (5-6 antes del 4´), que tendría continuación porque Pere Tomàs respondió también de tres y porque al poco Howard hacía su segundo de la mañana (10-11 en el 6´).

En el final del primer cuarto volvió a frenarse el ritmo anotador de antes, pero se vieron varios rebotes ofensivos y especialmente en aro visitante (6 de los 10 rebotes granadinos fueron así), por lo que ambos tuvieron dobles opciones para sumar desde el perímetro, ahora con Rouselle o Christian Díaz sobre la bocina y antes Zurbriggen para el 18-18 final (El Coviran 4/10 en triples y el Monbus 3/8).

El segundo se repitieron las carencias del primero y comenzó con otra pérdida gallega y otro rebote ofensivo de los granadinos. También con el segundo triple de Lluís Costa y un mate de Kairys tras la séptima pérdida foránea, por lo que Moncho Fernández paró el juego (23-18 en el 2´). Pero el equipo siguió a la deriva, fallándolo todo y concediendo más pelotas a un rival que sin hacer nada del otro mundo sumó un parcial de 11-0 en tres minutos y medio (29-18). Casi cinco minutos después Obradoiro consiguió un enceste y dar una mínima respuesta con un parcial de 0-5, que obligó a Pablo Pin a pedir su primer TM porque los suyos tampoco estaban para tirar cohetes.

En esta fase el Obra supo aprovechar el buen momento de Scrubb (33-29 en el 7´) para afrontar un tramo final donde hubo más aportación coral, pero también más regalos en forma de pérdidas o rebote. Al descanso 42-34 con triple final de Thomasson.

Un triple del local Cheatham abrió una segunda mitad donde el Obradoiro necesitaba defender mejor para tener opciones, porque al poco Kovliar acertó de tres pero de seguido Thomasson respondía liberado de la misma forma (50-39). Entonces el equipo comenzó a cargar el juego sobre un Pustovyi que sacó faltas y libres, pero el Granada siguió controlando el juego con mucha solvencia y la máxima ya vista en la primera de +11 se mantuvo durante muchos minutos.

Superado el ecuador del cuarto apareció Tinkle haciendo cinco puntos seguidos, triple incluído para el 54-48, pero una vez más y en seguida Thomasson e Iriarte respondieron de tres liberados y se vio una nueva máxima (62-48 en el 8´ y TM Moncho Fernández). De ahí al final Zurbriggen anotó cuatro seguidos pero las malas sensaciones no desaparecieron (62-52).

En el inicio del último y definitivo el grupo de Moncho Fernández no mejoró sus pobres porcentajes de acierto, ni aspectos negativos como el rebote o las pérdidas, así y aunque Blazevic tuvo su momento (62-55 en minuto y medio), al Granada le bastó con ganarle segundos al reloj y no hacerlo demasiado mal. En este tramo los andaluces lo fallaron casi todo y perdieron más pelota que nunca, pero el Obradoiro era incapaz de encadenar una buena racha y superado el ecuador un par de aciertos consecutivos parecían no ser suficiente (65-61 en el 6´ y TM de Pablo Pin).

En ese momento el Obra tuvo un ataque para colocarse a una canasta, pero Pustovyi perdió la pelota dando aire a un Granada sin apenas ideas pero que cada vez estaba más cerca de llegar al final. A falta de dos minutos con 68-65 de nuevo el Obra atacó para hasta empatar el marcador pero Pustovyi no tenía el día y falló el tiro de dos. Esta no sería la última oportunidad real de sumar la victoria, porque aunque en los últimos instantes se vio una dudosa antideportiva en contra y alguna que otra pérdida, a falta de cinco segundos con 77-74 el Obradoiro tuvo un último ataque para lograr la prórroga, pero el triple forzado de Scrubb no entró.