La SD Compostela no pudo lograr el triunfo en el feudo del colista pero sí sumar un punto y dejar su portería a cero ante un correoso Arandina CF que peleó hasta el último minuto. El equipo del míster local, Álex Izquierdo, buscó de manera insistente la victoria y tuvo sus opciones para lograrlo, mientras que los de Michel Alonso se mostraron muy fuertes en lo defensivo sin renunciar nunca al ataque. El Compos también tuvo las suyas para marcar, incluso la mejor que Parapar estrelló en la madera, pero al final nadie consiguió hacer gol.

Vestido de amarillo y en una fría tarde de invierno en Aranda de Duero donde no se superaban los cinco grados, el equipo de Michel Alonso saltó al césped de El Montecillo a remolque de un Arandina más enchufado que además de tomar el dominio del juego desde muy pronto, pasaría con rapidez a acosar el área compostelana a base de pelota parada, con faltas o saques de esquina pero también con fuera de bandas. Así, la primera ocasión reseñable sería local con un disparo de Kevin desde el pico del área que detuvo Pato Guillén. Superado el minuto diez el control del Arandina seguía siendo claro y aunque los visitantes trataron de responder a los acercamientos de su rival lo cierto es que les costaría mucho pisar área y su primera ocasión no se vería hasta más allá del cuarto de hora con una falta botada por Casas y al poco en un córner. En todo caso, eso parecía muy poco.

Sobre todo porque el Arandina seguía apretando duro en la salida de pelota y al filo del ecuador Kevin volvía a robar para montar un rápido ataque donde Javi Bueno estuvo cerca de estrenarse como goleador en su debut como jugador blanquiazul, pues llegó a Aranda de Duero hace unos pocos días. Sin embargo, un par de minutos más tarde el Compos sí tuvo opciones reales de marcar con un gran disparo desde la frontal de Juampa que se fue arriba por muy poco.

En este tramo el conjunto gallego jugaría sus mejores minutos del primer periodo, consiguiendo igualar la batalla en el centro del campo, además de tener más posesión y de mejor calidad. En el tramo final el enfrentamiento se igualaría mucho más y de ahí al descanso salvo una acción individual y aislada del local Deiby que quedó en nada, ya no se verían más llegadas a las porterías.

La segunda comenzó de manera parecida a la primera e incluso bastante movida, pues no se habían cumplido apenas cinco minutos cuando el Arandina volvía a la carga y Pato Guillén tenía que sacar a la esquina un buen disparo del lateral Hagi. Pero no sólo eso, porque en el córner Ayoub también tuvo el gol a su alcance y de seguido en pleno barullo habría una tercera consecutiva donde los burgaleses por mediación de Otu también estuvieron cerca de marcar.

El Compos tuvo la mejor ocasión del encuentro

Pero los locales no lo lograron y a punto estuvieron de pagarlo muy caro tan sólo un par de minutos más tarde cuando el Compostela gozó de la mejor ocasión de todo el encuentro. Una jugada que no parecía llevar apenas peligro verdadero pero donde el portero local Jara y su central Fer Bajo no se ponen de acuerdo para abortar el peligro y Parapar choca de frente contra la diosa fortuna y contra la madera, porque su remate de gol se estrella en el palo silenciando a toda la grada de El Montecillo.

Todavía quedaba media por delante pero al ritmo que se estaba jugando en esta segunda mitad y con el duelo tan abierto, casi todos los presentes pensaban que más tarde o más temprano alguno de los dos marcaría. Que quizás el marcador no terminaría con la victoria de alguien pero que seguro que se movería. Sin embargo no sería así y además de reparto de puntos no se verían goles.

Y es que a partir de ese momento el reloj comenzó a pesar demasiado en las ambiciones y en los miedos de los equipos, que fueron consumiendo los minutos de partido de forma bastante desahogada en lo defensivo pues en realidad ambos irían a menos y no atacarían demasiado ni tomando riesgos. Se vio alguna intentona como la del local Kevin en una buena colada con centro pero sin rematador o con un disparo de Átomo en el último minuto que Pato Guillén volvió a desbaratar. También Manu Barreiro buscó incansable el gol, pero ya nadie tendría opciones claras.