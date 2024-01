El Compostela se mide este sábado, a las cinco de la tarde, en el estadio de San Lázaro, al penúltimo clasificado, el Covadonga asturiano, en un encuentro que el técnico del conjunto santiagués quiere que sea un punto de inflexión después de la derrota cosechada en casa ante el Marino y el empate en el feudo del colista Arandina.

Michel Alonso es consciente de que “son dos malos resultados en dos malos partidos, No hay que darle muchas más vueltas. Estuvimos mal y conseguimos en dos partidos de seis puntos solo un punto. Sabemos lo que nos estamos jugando y no podemos fallar. Hay otros que tienen más puntos y pueden fallar más pero nosotros no nos lo podemos permitir. La gente está concienciada pero sabiendo sobre todo eso, que no hicimos merecimientos para conseguir más de lo que conseguimos en estos dos partidos y eso te tiene que poner las pilas para trabajar y para saber que con lo que hicimos no llega. Si no estás no le ganas a nadie y si estás bien creo que tenemos capacidad para ganarle a cualquiera. En eso estamos”.

Llega el Covadonga, que ocupa la penúltima plaza, pero Michel Alonso no quiere fijarse en el oponente. “Todas las semanas, como no puede ser de otra manera, miramos al rival que vamos a tener enfrente. Vamos a tener un rival, como tuvimos la Arandina esta semana pasada, que se está jugando mucho. Será un rival muy complicado en ese aspecto, sobre todo en este momento de la temporada, pero creo que es una semana más que ninguna en la que tenemos que fijarnos en nosotros mucho. Tenemos que ser un equipo dominador, que el rival sufra estando aquí, que lo pase mal, que seamos capaces de jugar mucho tiempo en el campo rival, que tengamos esa energía para generar y acabar ocasiones de gol… por eso estoy muy preocupado esta semana, más que nunca, por nuestro nivel, respetando mucho al rival”.

El técnico quiere imprimir otra filosofía al grupo. “Tenemos que ganar y tenemos que merecerlo. No me vale ganar como sea. Tenemos que merecer ganar y lo necesitamos. El equipo tiene que acercarse a todo lo que hablamos. Los que ya están en la plantilla, que es el grueso, y los chicos que están viniendo nuevos, tenemos que dar un paso adelante todos para que el equipo semana a semana merezca ganar. Luego igual no puedes ganar, pero lo que no puede suceder es lo de estas semanas, que no ganes porque no lo mereces”.

La enfermería del Compostela tiene inquilinos en esta jornada. El propio Michel señala que “vamos a tener alguna baja ya confirmada. Aparte de Casas, que está sancionado, van a seguir de baja por lesión Antón de Vicente, Pablo Antas y Jordan. En principio esos cuatro jugadores. Coincide que son todos de una misma posición pero tenemos que seguir buscando soluciones. A veces sucede esto, se concentran las bajas en una posición del campo, en este caso en el mediocentro. Tenemos la suerte de que Samu ya está cada vez mejor y es una opción clara. Hay que buscar la mejor solución que encaje con lo que tenemos”.

Por contra, el técnico podrá contar con todos los fichajes, aunque puntualiza que no todos se pueden considerar refuerzos porque “algunos vinieron a sustituir. Escoruela vino a sustituir, es un recambio, pero hay que destacar el esfuerzo del club para darme más armas de las que tenía al principio para afrontar esta segunda vuelta. Estamos ante un mercado complicado y estamos contentos con lo que pudimos traer. Con la llegada de David Grande tenemos las fichas senior ocupadas, tendríamos alguna ficha sub23 libre. Estaremos atentos al mercado pero es una posibilidad que el equipo siga así hasta el final”.

El entrenador blanquiazul está satisfecho con las incorporaciones. “Hay algunas posiciones que eran necesidad como el tema del delantero. Ahora vamos a tener un delantero que pueda jugar con Manu y que pueda jugar sin Manu. Escoruela y Manu Ramírez nos van a dar muchas opciones del medio para adelante, lo de Roque… La idea fue la de enriquecer al equipo en opciones y en ese aspecto estoy contento”.

Y todos estos fichajes llegan con un objetivo. El técnico es consciente de que “todos estos movimientos requieren esfuerzos, económicos lo primero. Son movimientos que quieren transmitir que estamos vivos, que todos estamos preocupados por la situación porque no estamos en donde esperábamos. Todo se hace para mejorar esta primera vuelta y para conseguir meternos en esos puestos en los que queremos estar”.

Michel Alonso lo tiene claro. “Tenemos que acercarnos a dar nuestro máximo porque toca ahora, sino al final puede ser tarde. El momento es ahora. Es una pena que nos tengan que hacer reaccionar dos partidos con dos malos resultados, pero tenemos que hacerlo”.

Para el entrenador de la esedé, la reacción tiene que llegar ya. “El club esta haciendo un esfuerzo para que esto vaya para arriba. Ahora nos toca a nosotros dar ese paso adelante. Espero la ayuda de la gente también que en este tipo que llevo aquí me estoy sintiendo muy arropado y al equipo también lo están ayudando mucho. Los seguimos necesitando, sobre todo ahora que parece que estamos un poco peor. Pero los primeros somos nosotros que tenemos que dar un paso al frente ya. Y ya, es esta semana”.

Presentación de Manu Ramírez

Manu Ramírez llegó a Santiago cargado de ilusión y con un equipaje en el que traía la camiseta del barcelonista Pedri, conseguida en su último partido con el Unionistas ante el conjunto blaugrana en la Copa del Rey.

Ya con la camisola blanquiazul de la esedé, el mediapunta andaluz indicó que “es un placer venir a un club tan grande como el Compostela. La verdad es que fue de un día para otro. Después de haber estado con el Unionistas en un partido tan bonito como ante el Barcelona, vine con mucha ilusión. Llegué, entrené y fui con los compañeros a Aranda. La verdad es que me acogieron muy bien tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Y se agradece que al venir en enero y después de estar en otro club que te acojan así de bien”.

La idea de Manu Ramírez es regresar a la Primera RFEF de la mano del Compos. “Me han transmitido que el equipo tiene que estar en playoff e intentar conseguir el ascenso, que es el objetivo del club. He firmado año y medio porque creo que el club es un histórico y que podemos hacer las cosas bien y ascender”.

El jugador cree que puede aportar “lo que soy yo un poco. Balón parado, pegarle esa energía también, trabajo, que hoy en día es lo que más falta hace... y esperemos que con ese granito de arena que aporte podamos conseguir el objetivo”.

El propio Manu Ramírez se define como “asociativo. Me gusta asociarme y también el buen golpeo aunque al final todo el mundo lo que busca es hacer gol porque la idea del futbolista es hacer gol”.

En cuanto a su posición, confiesa que “me da igual donde jugar del medio campo hacia adelante. Soy un jugador polivalente. Es verdad que si tuviera que elegir me gustaría por dentro de media punta en la banda derecha, pero donde el míster decida ponerme intentaré cumplir y hacerlo lo mejor posible”.

Después de debutar el pasado domingo, disputando veinte minutos en Aranda, Manu Ramírez indica que “viene el Covadonga aquí a casa y aquí nos tenemos que hacer fuertes. No podemos dejar escapar puntos aquí en nuestra casa y esperamos que esta semana empecemos con los tres puntos para llegar a donde queremos”.

Manu Ramírez cree que para conseguir el objetivo “la clave va a estar en mantener nuestra portería a cero. Es una de las cosas más importantes que tenemos que controlar. Teniendo la portería a cero vas a tener más opciones de ganar el partido. Yo creo que mantener la portería a cero y cuidar el balón parado, que también es importante en esta categoría, son las opciones que tenemos que controlar para estar arriba”.