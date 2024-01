El Monbus Obradoiro no pone fin a su caída libre en la clasificatoria tras perder de forma clara en feudo de un Baskonia que sin jugar un gran baloncesto controló el choque de principio a final con mucha suficiencia. El equipo de Moncho Fernández volvió a mostrarse como un equipo muy irregular, con serios problemas defensivos y aunque como otras veces nunca se dejó ir y tuvo sus opciones de revertir el marcador en contra, al final el rival se llevó el triunfo con demasiada facilidad.

Nadie fue capaz de anotar en sus primeras intentonas hasta que pasado un minuto de juego Scrubb inauguró un electrónico que no tardó en marcar su primera igualada gracias a un robo más canasta de Marinkovic sobre el propio Scrubb. La primera alternancia también sería gracias a un primer triple de Marinkovic al que respondió Suárez desde la misma distancia, pero el serbio siguió monopolizando todos los puntos locales y de nuevo Baskonia se puso arriba. Apareció entonces Pustovyi, pero esa sería la última vez en el primer cuarto que los gallegos mandaron en el luminoso (7-8), porque el equipo no puso fin a sus numerosos errores y tras una nueva pérdida llegarían dos triples locales más, de Theodore y Díez para el 15-11 a falta de tres minutos y primer momento de crisis.

En esta fase el choque se descontroló bastante y aunque anotó Jordan Howard, que coincidó por primera vez en pista con su hermano Markus, a falta de minuto y medio Moncho Fernández tuvo que agotar su primer tiempo muerto pues la defensa de Obradoiro dejaba mucho que desear (19-13). El equipo no consiguió recuperarse en el final del cuarto (Máxima de +11 tras mate de Raieste) y al final el Baskonia sumaba una suculenta ventaja (24-14).

En el inicio del segundo acto un parcial de 0-4 con Howard muy activo apretó un poco el marcador. El Obradoiro había encontrado el camino fácil al aro rival, también Howard encestaba desde el perímetro, y eso más allá de sus problemas defensivos era muy importante, porque el Baskonia comenzaba a regalar más de la cuenta y aunque Dusko Ivanovic movía su banquillo muy enfadado con Moneke y un poco menos con Markus Howrad, ahora el Obradoiro estaba siendo superior y tras un triple de un Zurbriggen superior a los bases locales la diferencia se reducía a una sola canasta (30-28). Tras un minuto sin puntos el local Costello anotó de tres, pero Jordan Howard se iba hasta los 9 puntos y los santiagueses a punto estaban de volver a empatar. No fue así porque el triple liberado de Scrubb se salió tras una gran circulación colectiva, y eso más dos minutos de sequía provocaron que Moncho Fernández volviera a parar el juego (37-30 en el 6´).

De vuelta a pista el equipo mejoró sus prestaciones ante un Baskonia que mandaba más gracias a los errores rivales que a los méritos propios, por lo que en cuanto el equipo ajustó mejor atrás el marcador se apretó hasta la mínima expresión (39-38 en el 9´). Sin embargo la remontada no llegó a completarse porque Marinkovic anotó de tres y los árbitros le regalaron una falta de tiro a un Theodore que no falló ninguno. Al descanso 44-38.

El equipo santiagués no dejaría buenas sensaciones en el reinicio del partido tras el paso por los vestuarios y de hecho Moncho Fernández no tardó ni dos minutos en parar el juego (48-40), y más que por el resultado fue por las concesiones dadas en forma de pérdida o falta en ataque y porque el Baskonia había saltado aa la pista con un ritmo mucho más fuerte que los gallegos no habían sabido igualar. De vuelta a pista un triple de Marinkovic igualaba la máxima de +11 vista en el primer cuarto, lo que suponía todo un toque de atención para un Obradoiro demasiado irregular al que ahora le tocaba remontar de nuevo. El quinteto de Moncho Fernández lo intentó pero lo cierto es que le faltó acierto y mejor ritmo, por lo que al paso por el ecuador se vio una nueva máxima con el 55-43.

En ese momento hombres como Mendoza o un desaparecido Pustovyi intentaron tirar del carro, pero al equipo gallego le faltaban puntos y una mejor dirección de juego, por loq ue sólo avanzó a trompicones y junto a su oponente, que en este tramo no estruvo fino, se adentraron en una fase de muy pocos puntos y demasiados errores que no se notaría en el luminoso. En el tramo final del cuarto el míster local levantó el castigo a un Moneke que no había vuelto a jugar hasta entonces, pero el hombre clave en el Baskonia sería Markus Howard con dos triples casi seguidos. Unos puntos que minimizaron el gran momento de un Zurbriggen que se multiplicó en el Bueso Arena haciendo hasta una preciosa canasta de aro a aro (66-57).

En el último cuarto Markus Howard anotó los cinco primeros puntos locales y entonces entró en pista Jordan Howard a ver si era capaz de frenarlo. Se vería entonces un bonito duelo pero que en todo caso no variaba el resultado del electrónico, donde la diferencia en torno a los diez puntos se mantuvo invariable (76-67 en el 5´). Ya sin casi tiempo de reacción el Obradoiro lo intentó con todas su fuerzas y ayudado de un voluntarioso Blazevic, Jordan Howard se fue hasta los 18 puntos, pero el Baskonia siguió controlando el partido con puño de hierro y con Moneke con ganas de reivindicarse, no sufriría en ningún momento por una victoria que al final incluso fue plácida. A la conclusión 89-79.

Estadísticas del partido Baskonia: Theodore (7), Díez (3), Marinkovic (15), Sedekerskis (10) y Kotsar (2). También: Raieste (2), Miller-McIntyre (6), Markus Howard (15), Costello (16) y Moneke (13). Monbus Obradoiro: Zurbriggen (10), Jordan Howard (20), Thomas Scrubb (7), Pustovyi (8) y Suárez (6). También: Muñoz (5), Kovliar (0), Tinkle (3), Guerrero (1), Figueras (0), Blazevic (12) y Mendoza (7). PARCIALES Primer Cuarto: 24-14 Segundo Cuarto: 20-24 Tercer Cuarto: 22-19 Cuarto Cuarto: 23-22 ÁRBITROS: Carlos Cortés, Sergio Manuel y David Sánchez. PABELLÓN: Bueso Arena.

La figura

Jordan Howard

Una vez más el estadounidense Jordan Howard fue el mejor jugador del Obradoiro, algo que logró en un día muy especial pues tenía como rival a su hermano Markus. Sin embargo no fue un partido brillante de este anotador incansable (Esta vez metió 20 puntos) pues perdió alguna pelota más de la cuenta y estuvo algo irregular, pero en todo caso nunca se escondió y en el tramo final fue básicamente el único capaz de revertir la mal dinámica del equipo.