Dragan Bender no se reincorporará al Monbus Obradoiro. El jugador croata vino a Santiago para que los médicos conociesen su estado, con un avance favorable de su lesión, pero no está prevista su reincorporación por el momento. Pese a que el interior sí regresará al club en cuanto esté disponible, no está previsto que esta temporada pueda saltar a la pista. En su estancia en Santiago ha visitado los entrenamientos del Obradoiro.

Moncho busca el premio de la perseverancia ante el Gran Ganaria Así lo ha dado a conocer el club esta mañana en un comunicado: "Los servicios médicos del Monbus Obradoiro, coordinados por el doctor Jesús Marque, sometieron a revisión al jugador croata Dragan Bender, quien disputó su último partido con el club el 11 de diciembre de 2022. La evolución de la cirugía realizada en la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda es positiva. Ese proceso es favorable, aunque lento, ya que en ese encuentro en Bilbao recayó de la lesión que había sufrido en la misma rodilla. Todo ello prolonga su regreso a las pistas, y dificultaría su disponibilidad durante la temporada 2023/2024. El pívot, que promedió 17,2 puntos y 6,6 rebotes en los diez partidos que disputó con la camiseta obradoirista en la temporada pasada, sigue vinculado al Monbus Obradoiro de tal modo que, en el momento en el que esté disponible, se incorporará a la disciplina del equipo compostelano. La presencia del jugador en la ciudad ha servido para afianzar los vínculos entre la entidad y el jugador, que está haciendo todos los esfuerzos orientados para su recuperación. Así mismo, desde el club se sigue día a día la evolución del jugador con la intención de que la Caldeira del Sar pueda disfrutar, cuanto antes, del croata."