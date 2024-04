Saúl le quita el pánico a viajar a un Atlético que recupera plaza de Champions

A diferencia de la mayoría del mundo, al Atlético esta temporada le da pánico viajar. En cuanto se aleja del Metropolitano siente unas turbulencias que han hecho de su habitual puesto de Champions un motivo de conflicto. La agorafobia obliga a los de Simeone a evitar cualquier tropiezo en casa. Goleadas como la que sufrió frente al Barça complican el trayecto. Saúl se rebeló contra las obras incompletas y los atascos en la nacional.

Rescató tres puntos tan sufridos como valiosos para, de paso, recuperar su fe. Después de la clasificación en la Copa de Europa contra el Inter se flageló. "Es un momento de mierda para mí a nivel deportivo, y soy consciente... Acepto todas las críticas y no solo por el penalti de hoy, sino por cómo estoy en estos momentos, aseguró un jugador que se ha caído del primer nivel. Su tanto tiene un valor absoluto. 'Better call Saúl'.

Witsel, gol del jugador con más minutos

Pero lo bueno que le pase al Atlético esta temporada también va a ser culpa de Witsel. El belga llegó, como tantos, para ser un veterano de servicio. La oportunidad de mercado se ha convertido en el central más solvente, a pesar de toda una vida como central. Le convenció Simeone en uno de los procesos más exitosos que ha llevado a cabo con sus jugadores. Es el jugador de campo que más minutos acumula esta temporada. Sin él todo sería peor.

Witsel es el mejor en el eje de una zaga que, como si fuese un cubo de Rubik, gira una y otra vez en busca de la cara adecuada. Los colores siguen sin emparejarse. Un cabezazo estético y puro del belga permitió a los 'colchoneros' ponerse por delante en el Estadio de la Cerámica. La asistencia fue de Riquelme, para el que cada encuentro es una prueba para pasar de revulsivo a definitivo. Pero el 'Cholo' le exige un sobreesfuerzo que no evita castigos como el que recibió al descanso con su sustitución.

Al inicio de la primera mitad, el Villarreal de los cuatro centrales, que fue goleado en Marsella, pero casi consigue remontar en la vuelta de Europa League, se vio superado por un rival inspirado. Jorgensen demostró porque es el cuarto portero más joven del continente que defiende cada jornada una meta de primer nivel. Su mejor intervención llegó tras el cuarto de hora, cuando sacó una mano prodigiosa para desbaratar la volea de Marcos Llorente.

Cambio de Simeone y empate de Sorloth

Al Atlético le faltó carácter resolutivo. En concreto a Memphis, quien entró en lugar de Morata para formar junto a Griezmann en la dupla atacante. El neerlandés, que había sido decisivo tanto en la Copa como en Champions, cayó preso del preciosismo en los remates. Demasiada obsesión por la precisión en un partido que conforme fueron pasando los minutos requería energía.

El Villarreal no se paró a mirar una pared agujereada por las ocasiones visitantes. Se ajustó las botas para recuperar el sentido del partido por medio de Parejo. Recuperar las buenas costumbres en el centro del campo espoleó a Gerard Moreno y Sorloth, los encargados de un gol que se aproximó, pero no llegó. Oblak sabe que la tranquilidad del pasado, donde solo tenía que preocuparse de reaccionar ante los grandes intentos, no va a volver a corto plazo.

Así se lo hizo saber el Villarreal al inicio del segundo tiempo, al que el Atlético salió a especular. Como tantas veces esta temporada, una mala conducción acabó con tanto en contra. Sorloth aprovechó un desliz de Griezmann para empatar. Lo que es peor todavía, Simeone había tropezado con la retirada de Riquelme en lugar de Savic. La salida desnaturalizó al equipo con Lino como carrilero.

'Better call Saúl'

El Atlético no completa un partido. Se queda en un lado de la piscina con el pie en el suelo. Espera que la corriente no le lleve, porque en principio tiene más calidad que el resto. A veces basta y otras se disuelve con los cambios de temperatura que le provocan las permutas. El Villarreal es otro ejemplo de inestabilidad, aunque ha descubierto la determinación para resolver sus problemas.

El remedio lo ha encontrado con hombres como Mosquera, una de las estrellas de la sub-21 que ejerció de lateral a pesar de ser central. El Atlético recibió una última inyección de insulina con Morata, Azpilicueta y Correa, pero fue Saúl el encargado de contravolantear cuando los rojiblancos se estrellaban contra el quitamiedos. Un tanto redentor de precisión química que catapulta a una nueva dimensión a los rojiblancos. Se terminó el miedo a viajar.