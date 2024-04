Alcaraz se baja de Montecarlo por molestias en el brazo derecho: "Lo he intentado hasta el último minuto"

Sin Rafa Nadal, aún tratando de recuperar el tono competivo para volver a la pistas, y ahora también sin Carlos Alcaraz. El tenis español se ha quedado prácticamente huérfano de opciones en el Masters 1.000 de Montecarlo tras anunciar el tenista murciano que, por segundo año consecutivo, no estará disponible para el inicio de la gira de tierra batida.

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar! Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", ha escrito el número 3 del mundo, que al no haber jugado el año pasado en el torneo no defendía ningún punto.

Extrema precauciones con su físico de esta forma Alcaraz, que en los próximos meses afrontará un rubicón de puntos a defender al haber ganado en 2023 en Barcelona, Madrid y haber alcanzado las semifinales de Roland Garros. Apunta ahora al Godó el murciano, que con su baja en Montecarlo no podrá recuperar el número 2 que le arrebató Jannik Sinner la semana pasada tras ganar en Miami.