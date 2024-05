Los abonados del Obradoiro podrán liberar sus asientos para el partido con Andorra y el club busca más entradas para Palencia

El Monbus Obradoiro jugará el encuentro correspondiente a la jornada 32 ante el Morabanc Andorra el próximo sábado 4 de mayo, a las 20.45 horas en el Multiusos Fontes do Sar. Una cita para la que el club ya ha colgado el cartel de entradas agotadas.

Con la intención de vestir el pabellón con sus mejores galas, el club ha activado una posibilidad para todos sus abonados. Para aquellos que no puedan venir a este partido, el Monbus Obradoiro ofrece la posibilidad de devolver la entrada de su abono para ser puesta a la venta al público en general.

Si la entrada es vendida, el 50 por ciento del importe de dicha venta se le ingresará al abonado en su monedero virtual. El abonado podrá descontar este importe del precio de su abono en la próxima temporada.

Aquellos que quieran devolver su entrada al club, solo tienen que acceder al apartado de abonados de la web y seguir los siguientes pasos: Acceder con su usuario y contraseña; en la parte superior derecha, pulsar sobre su nombre; en el desplegable, seleccionar ‘Mis abonos’; en la información del abono, pulsar el botón de ‘Gestionar’; en el listado de partidos, buscar el de Morabanc Andorra y pinchar en ‘Opciones’; en el desplegable, seleccionar ‘Vender Entrada’. El sistema preguntará antes de procesar la solicitud si quiere confirmar esta acción.

En el caso de que, una vez devuelta la entrada al club, el abonado cambie de opinión y quiera asistir al partido, existen dos opciones: si la entrada de su abono no está vendida, se puede anular siguiendo los mismos pasos anteriormente descritos, pero en el paso 6 verá que aparece la opción de ‘Recuperar’. Al pulsar ahí se reactivará después de confirmar de nuevo, pudiendo acceder como siempre con su abono. Si la entrada de su abono ya estuviese vendida, deberá comprar una nueva entrada en alguna de las localidades disponibles a la venta.

Viaje a Palencia el día de la Ascensión

Por otro lado, parece que por el momento el Obradoiro ha agotado las 250 entradas que tenía para el viaje a Palencia con el club. Mientras, el propio rival del Obradoiro ya ha abierto la venta de entradas para todos los interesados, por lo que los aficionados compostelanos que quieran aprovechar el festivo del día de la Ascensión para vivir el partido aún tienen esa vía.

El duelo ante el Palencia, ya descendido, será determinante para las aspiraciones del Obradoiro, que no puede flaquear ante un rival que ya no se juega nada. Será una gran oportunidad para que el obradoirismo inunde el pabellón, ya que cabe esperar que no sea un partido de tanto interés allí al no jugarse ya la permanencia y podría haber varias localidades libres.

Al disputarse el jueves de la semana que viene, será una oportunidad perfecta para viajar a Palencia y respaldar al Obradoiro. La fecha coincide con el día de la Ascensión y posibilitará el desplazamiento de los aficionados compostelanos para llevar una parte de la Caldeira a Palencia.

Por el momento, el Obradoiro ha agotado las entradas que ofrecían para viajar con el equipo, pero mantiene conversaciones con la directiva del Palencia para conseguir más entradas, una vía que parece muy posible. Probablemente, los palentinos no habían ofrecido más asientos a los compostelanos mientras se mantenían en la pugna por la permanencia, sabiendo que debían hacer de su casa un fortín. Pero con el descenso consumado, es posible que cedan más entradas.