Moncho Fernández no quiere hacer cuentas y solo piensa en que el Obradoiro haga las cosas bien

El Monbus Obradoiro juega este sábado, a partir de las 20.45 horas en el Multiusos de Sar con el Morabanc Andorra como rival. Será su primera final en busca de la permanencia en la ACB a falta de solo tres jornadas para el final de la competición. Los otros dos encuentros que pueden definir el futuro del conjunto compostelano se disputarán en Palencia ante el Zunder el próximo jueves, 9 de mayo, día de la Ascensión, y el domingo, 12 de mayo, frente al Jpoventut de Badalona en Sar.

El primer desafío al que se enfrentan Moncho Fernández y sus jugadores no será fácil ya que el Morabanc Andorra se encuentra en un excelente estado de forma como demostró en la pasada jornada derrotando al todopoderoso Barcelona por 108-92. Y aunque es cierto que el equipo preparado por Natxo Lezcano no se juega nada, seguro que saldrá al parqué con la intenciópn de ganar.

Para afrontar esta importante cita, el técnico obradoirista, Moncho Fernández, señala que casi la totalidad de plantilla se encuentra a su disposición aunque “hemos tenido a Devon enfermo, ayer (por el jueves) no ha podido entrenar y la noche anterior también ha estado mal por un virus estomacal que parece que no nos abandona que ya afectó a Rigo la semana pasada y le impidió jugar. Esperemos que no sea tanto con Devon y que pueda hacer el trabajo y esté. Ha pasado una mejor noche. Ha podido comer. Esperemos que pueda hacer algo. Estará muy mermado pero podrá estar”.

Quien sí estará será una afición que siempre muestra su fidelidad a los colores obradoiristas. Moncho Fernández reconoce que “tampoco es novedad que la gente nos apoye y que esté ahí a tope. Siempre ha estado. Sabemos que eso no falla. Es un elemento de la ecuación que siempre está presente: el apoyo incondicional de la gente. Seguro que nos va a dar mucha energía para afrontar un reto importante”.

El técnico santiagués es consciente de que este encuentro es “muy importante, pero el que sea más o menos importante no va a a hacer cambiar lo que hacemos siempre. Al final es un partido de baloncesto en el que juegan cinco contra cinco y en el que hay que hacer bien las cosas del baloncesto. ¿Para hacerlas bien el apoyo de tu público ayuda? Sin ningún tipo de duda. Pero yo creo que tenemos que centrarnos no tanto en lo importante que es el partido sino en aquellas cosas que tenemos que hacer bien”.

Moncho Fernández conoce al Morabanc Andorra y sabe perfectamente que su rival del sábado “está jugando muy bien y los números dicen que en el último mes es el mejor equipo ofensivo de la Liga. Está jugando excepcionalmente bien como colectivo y con individualidades como Jean Montero brillando mucho, la verdad. Es un equipo que está en un muy buen momento de forma”.

Los piropos del técnico compostelano hacia el conjunto andorrano y su preparador, Natxo Lezcano. “Aparte de jugar muy bien como colectivo y esa brillantez individual, que está ahí presente al alcance de cualquiera, yo creo que tiene muchas cosas que a lo mejor no son tan percepctibles para el grueso de la gente pero que tienen que ver con el esfuerzo. Por ejemplo en el rebote de ataque han mejorado muchísimo. Es un equipo que carga mucho rebote, que hace daño en las segundas opciones. Muy bien trabajado por Natxo en lo táctico tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Que plantea trampas, que prepara muy bien los partidos... Las cosas no se consiguen por casualidad y las victorias que ha conseguido Andorra no son fruto de la casualidad, son fruto del trabajo y de la preparación”.

Es cierto que el Morabanc Andorra está clasificado en esas posiciones denominadas de tierra de nadie ya que ni puede estar en Europa ni puede descender. Sin embargo Moncho Fernández puntualiza que “la experiencia nos dice que ese tipo de… no se juegan nada o se juegan o se dejan de jugar. Esas cosas no valen para nada. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros y saber lo que tenemos que hacer para intentar batirlos”.

Moncho Fernández no quiere hacer ningún tipo de suma de aquí a final de temporada. “Yo creo que la cuenta es la de siempre. Es el siguiente partido y es la unica cuenta que tenemos que hacer. Y para no repetirme diría que el entrenamiento de hoy. Hacerlo lo mejor posible para prepararnos para mañana. Y es así. No hay otra cuenta”.

Cuestionado sobre si es el peor final de temporada desde que ocupa el banquillo obradoirista, Moncho Fernández no tiene la necesidad de analizarlo. “Como llevamos ya tanto tiempo... Hubo un año que nos salvamos por el average en la última jornada. Yo creo que no hay que hacer ese tipo de comparaciones porque para comparar cosas se tienen que repetir factores. Esta es una liga diferente, un equipo diferente, personas diferentes. Creo que ese tipo de reflexiones llevan a poco”.

Raúl López le pide al Apóstol que le enseñe el camino La familia del club de baloncesto Monbus Obradoiro, encabezada por su presidente, Raúl López, realizó su tradicional visita anual a la Catedral compostelana, durante la que hizo la ofrenda al Apóstol Santiago en un acto presidido por el deán, José Fernández Lago. Raúl López dedicó unas palabras de agradecimiento y ruegos al Apóstol Santiago: “Nos encomendamos a ti, Apóstol Santiago, para que nos guíes y nos enseñes el camino. Para que seamos capaces de dar los pasos correctos en esta etapa, que no está exenta de obstáculos. Somos peregrinos que venimos hacia ti, pero cada uno de nosotros formamos equipo con nuestros compañeros. Ponemos nuestra voluntad para superar aquellas adversidades que se nos presentan. Lucimos con orgullo tu nombre y el de nuestra tierra, allá donde nos lleve el club y el equipo”. El presidente obradoirista prometió que “a pesar de los contratiempos, nos mantendremos unidos y seguiremos haciendo nuestros los valores que transmites: solidaridad, sabiduría, espíritu de lucha, respeto al prójimo, humildad y afán de superación”. Agradeció, una vez más, al Apóstol Santiago “por ser un espejo en el que mirarnos y permanecer siempre al lado de nuestra amplia familia obradoirista, por ayudarnos a no rendirnos y ser capaces de conseguir nuestros objetivos con serenidad y éxito”. Raúl López y el capitán obradoirista, Álvaro Muñoz, entregaron al seán, José Fernández Lago, una camiseta retro como muestra de agradecimiento por su recibimiento y cariño. Antes de finalizar la visita, la plantilla realizó el tradicional abrazo al Apóstol, y continuó hasta el Pórtico de la Gloria, entrada occidental de la catedral románica ideada por el Maestro Mateo, donde conocieron todos los detalles del complejo programa iconográfico con más de 200 figuras de granito, tan vívidas y expresivas como no se habían representado nunca en la Edad Media. Además, jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos cumplieron con el rito de la foto en el altar mayor, pero antes se reunieron en la plaza do Obradoiro bajo la lluvia, en donde posaron para la instantánea ante la fachada del templo religioso entre el asombro de visitantes y peregrinos.