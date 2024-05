Jorge Prado entusiasma ante su gente en el Gran Premio de Galicia del Mundial de Motocross

La llegada del Mundial de motocross a Galicia, por primera vez en su historia, ha puesto sobre la mesa la pasión que sienten por este deporte en el norte de España. El circuito municipal Jorge Prado se ha vestido de gala. La lluvia de la noche anterior dejó el terreno en perfectas condiciones para lo que estaba por venir: una jornada histórica.

El abarrotado trazado lucense fue escenario de una gran jornada para el motocross español. Salvador Pérez logró su primera victoria de manga en el Europeo de 125 c.c. recortando distancia con sus rivales y quedando a solo ocho puntos del liderato en la provisional. En el Mundial femenino, Daniela Guillén logró la cuarta posición y mañana tendrá que luchar para subir al podio de este fin de semana. En MX2, Oriol Oliver logró el noveno mejor tiempo de la clasificatoria para el domingo. Mientras que en MXGP, el lucense Jorge Prado encandiló a su parroquia con una victoria espectacular, remontando desde la cuarta a la primera posición.

Gran ambiente el que llenaba el circuito de Lugo este sábado. Los más de 6.000 asistentes a la primera jornada del MXGP de Galicia, pudieron disfrutar de todas las categorías, que tendrán que decidirse mañana.

SALVI PÉREZ SE REIVINDICA

Grandes noticias en el europeo para el español Salvador Pérez. El joven murciano fue el más rápido de la primera manga y se impuso a todos sus rivales. Venía de hacer dos podios en las primeras citas del año, pero en Lugo consiguió una contundente victoria que le deja a ocho puntos del liderato provisional.

“Ha sido un día increíble para mí. Es la primera manga que gano en el europeo y es muy especial poder hacerlo en casa, delante de mi público. Mañana esperamos rematar y hacernos con la victoria”, declaraba.

DANIELA TROPIEZA Y SE LEVANTA

En el Mundial de féminas, Daniela Guillén sigue buscando recuperar la placa roja. En la primera manga, tras una dura pugna con la seis veces campeona del mundo Kiara Fontanesi, finalizó cuarta a tan sólo dos segundos. La de Lloret de Mar no logró subir al cajón en esta primera carrera, ya que sufrió una caída cuando rodaba en tercera posición en una fulgurante remontada tras una mala salida.

A pesar de ello se levantó y siguió su lucha para mantener sus opciones e irá a por todas en la jornada del domingo. “Mañana vamos a darlo todo para seguir en la lucha por el Mundial”, aseguraba la piloto.

PRADO SE DIVIERTE EN CASA

Y cerró la jornada el protagonista indiscutible del MXGP de Galicia. Jorge Prado, que no tuvo una mala salida, pero tuvo que remontar de cuarto a primero en una absoluta demostración de poderío. El lucense no podía defraudar a su público y menos siendo en su ciudad, por lo que ofreció todo lo que tenía y se vio recompensado. El domingo, se espera una jornada vibrante en la categoría reina, en la que sus máximos rivales para esta temporada, Gajser, Herlings y Febvre no se lo pondrán nada fácil.

El lucense se mostraba muy ilusionado tras la victoria: “Ya sabéis que para mí esta carrera es muy especial porque corro en casa delante de mi público y eso me ha dado un plus de motivación, desde la moto podía oír como se motivaban y eso me motivaba a mí. Ha sido una manga de máxima entrega porque en la salida nos hemos tocado en la primera curva y nos ha pasado Gajser, luego he ido aprovechando mi ritmo para pasar uno a uno a mis rivales hasta llegar primero. Muy contento e ilusionado con la carrera de mañana”.