Obradoiro-Juventut: "Ganar es una condición para después obtener un final feliz"

Este domingo llega el día decisivo por la permanencia del Monbus Obradoiro. El Joventut de Badalona será el rival en el Multiusos Fontes do Sar a las 18.30 horas de una jornada unificada. Moncho Fernández es sabedor del reto, ya que no dependen de sí mismos, y en su rueda de prensa previa dejó claro que deben centrarse en su trabajo y no en los factores externos, aunque reconoció que es inevitable no estar pendiente.

El preparador compostelano comenzó hablando del estado de su equipo, señalando que "estamos todos bien, hemos entrenado esta mañana. Ayer (por este viernes) también tuvimos una sesión de recuperación. El viaje y el esfuerzo del partido es grande. Y ahora se trata de recuperar fuerzas y ahorrar para poder darlo todo".

Moncho dio su receta para el choque de mañana: "Nosotros siempre hacemos lo mismo. En esta ecuación hay una parte que depende de nosotros, que es la victoria, y en eso es donde vamos a estar, donde tenemos todo el foco. No podemos hacer otra cosa, sería estúpido. Lógicamente, estuvimos pendientes de los marcadores, sería absurdo mentir, pero el foco está en lo que tenemos y lo que está en nuestras manos". "Confiamos en nuestro trabajo y en que nos ayude a ganar. Y a partir de ahí, nada más, lógicamente, esperar que el resultado en Granada nos sea favorable y que Gran Canaria obtenga la victoria", añadía.

El preparador habló sobre si estarán pendientes del resultado del Granada: "El partido empieza a las seis y media y va a haber un largo tramo por delante. Creo que los jugadores, una vez que empiece, pues estarán centrados en lo que tienen que hacer y nada más. Lógicamente, no voy a ser tan cínico como hipócrita para decir que no vamos a estar (pendientes del partido de Granada), pero lógicamente todo el foco tiene que estar en lo que ocurre en la pista, porque tenemos un rival que juega muy bien y que tiene muy buenos jugadores. Eso es lo primero, porque sin esa parte de la ecuación, que repito, es la que depende de nosotros, no hay segunda parte".

En relación al Joventut tiene claro que "preocupa al colectivo, porque aparte de estos jóvenes jugadores que cada vez están participando más, están los que llevan tiempo. Tienen un gran equipo, que juegan muy bien y que tienen muchísimo poder de anotación. El foco no puede estar en una, en dos, tiene que estar en todo el colectivo".

Moncho fue preguntado sobre como gestiona las emociones en el plano personal: "Tomándolo como un partido normal, que creo que eso hay que hacer siempre, con la menor emotividad posible en el momento que empiece el partido, aunque será imposible. Poniendo el foco en lo que depende de mí. Lo que depende de mí es que el equipo llegue en las mejores condiciones mañana, tanto físicas como mentales, como técnicas y tácticas, preparar al equipo para lo que tiene. Y en mis manos está dirigir el partido y el baloncesto, porque si hacemos bien el baloncesto tendremos opciones de ganar. Ganar es una condición sine qua non para después obtener un final feliz. Entonces, lo que intento hacer, no solo en el basket, sino en mi vida en general, es poner el foco en las cosas que están en mis manos".