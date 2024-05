El Obradoiro ve la luz de la permanencia y confía en que Sar sea una fiesta el domingo

Más vale tarde que nunca. El Monbus Obradoiro viene en una trayectoria de juego positiva tras una temporada en la que ha llegado a acumular unas diez derrotas consecutivas. Pero eso no importa ya, nadie piensa en pasado y el equipo solo mira hacia adelante y para arriba, porque el Multiusos Fontes do Sar asoma en el horizonte y la victoria es el único pensamiento.

El triunfo ante el Zunder Palencia por 75-81 da otro subidón al equipo, una victoria que fue difícil, justo lo que precisaba el equipo. Ante el Andorra, en el encuentro anterior, la realidad es que a los compostelanos les salió todo a pedir de boca, porque además de pelear más, las canastas entraron. Mientras, los del principado, estuvieron apagados en defensa por tramos.

El sufrido triunfo en Palencia sirvió para dejarle claro a los hombres de Moncho Fernández que la salvación no será un paseo y hasta los rivales que no se juegan nada pueden dar el susto. Llegará al Multiusos Fontes do Sar el Joventut de Badalona, un rival que no se juega nada pero que será la prueba final de los santiagueses.

Se respira optimismo

Pese a que al inicio de las últimas tres jornadas el ambiente externo era sombrío, dado que el equipo no dependía de si mismo y prácticamente tenía que ganarlo todo, el superar los dos primeros escollos ha cambiado el ambiente. La salvación es una seguridad para muchos, porque tienen plena confianza en el equipo tras la solidez demostrada.

El obradoirismo está volcado con el equipo, como ya demostró llenando Sar y acompañando a sus hombres en los choques contra el Real Madrid y el Palencia. Ahora es el club el que quiere poder brindarles una celebración este domingo asegurando la permanencia en ACB.

El club es consciente de lo especial de la última cita por lo que organizará una Fan Zone Estrella Galicia durante la previa del partido, a partir de las 16.00 horas, para que peñas y aficionados reciban al equipo en su llegada al Multiusos Fontes do Sar y el ambiente sea similar al derbi ante el Breogán.

Los protagonistas

El equipo parece haber encontrado su juego y sentirse cómodo. Ha sido clave que al fin Marek Blazevic haya aparecido, que les respalde en la posición de 4 un veterano como Janis Timma y que al fin haya aparecido un base titular que les dé seguridad. Porque Devon Dotson se ha convertido en el dueño del puesto de 1.

Desde la llegada del americano, el equipo ha encontrado su faro en un jugador que promedia 12,3 puntos, con un acierto del 40 % en triples y del 49 % en tiros de dos. Aún por encima de tomar las llaves en la ofensiva, es un baluarte defensivo que logra sumar en ambos lados de la pista y que más de un aficionado ya pide atar para la próxima campaña en caso de seguir en ACB. Timma también ha desempeñado un rol fundamental, pese a lo irregular de sus números, ya que ha sido un líder en la pista en partidos clave.

Pustovyi sobrepasa a Scrubb

Si en la jornada anterior Thomas Scrubb se convertía en el jugador con mayor valoración en el Obradoiro, Artem Pustovyi lo ha sobrepasado en el encuentro ante el Palencia con los 24 créditos conseguidos. El ucraniano es el nuevo líder histórico con 1.437 créditos de valoración por los 1.427 del canadiense.