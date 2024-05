Sofía Toro Prieto-Puga (19/08/1990, A Coruña) es una de las figuras más icónicas del deporte gallego. A día de hoy cuenta con la única medalla de oro olímpica femenina de Galicia, que consiguió junto a Tamara Echegoyen y la asturiana Ángela Plumariega en la clase Elliot 6m de vela en los Juegos de Londres 2012. Aunque Sofía ya no compite profesionalmente continúa siendo un ejemplo para el mundo del deporte como gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, desde el que trabaja para que al menos dos millones de gallegos incluyan la practica deportiva en sus hábitos.

¿Cuál es el principal reto del deporte gallego para los próximos años?

En el clúster estamos trabajando por un objetivo que queremos trasladar a la sociedad y que es conseguir que dos millones de gallegos y gallegas hagan deporte. Ese es nuestro Plan 2 Millóns. Creemos que el deporte gallego ha avanzado muchísimo en los últimos años, es un referente en muchas partes, como por ejemplo puede ser en el de alto nivel, en el que podemos presumir de deportistas y de resultados, tanto a nivel nacional como internacional, o a nivel de Juegos Olímpicos, pero creemos que tenemos que ampliar esa visión. Queremos construir una Galicia activa y saludable alrededor del deporte, yo creo que eso tiene que ser el gran objetivo del deporte gallego.

¿Y con qué obstáculos podría encontrarse este objetivo?

En los últimos años, a nivel gallego, nacional, internacional... La práctica deportiva ha aumentado mucho en la población en general. Es una gran oportunidad porque cada vez más gente practica deporte, pero sabemos que hay algunos obstáculos que dificultan que ese avance no sea tan rápido. Uno son las infraestructuras, de hecho en el debate (el III Encontro do Deporte Galego) hemos planteado la necesidad de tener más infraestructuras y mejorar las que ya tenemos. Tanto a nivel de eficiencia energética, ya que muchas instalaciones no son sostenibles ni rentables y no se pueden mantener abiertas, como también a nivel de que hay mucha gente a la que la oferta deportiva y las instalaciones que encuentran a su alrededor no les resultan atractivas. Tienen que ser unas instalaciones más inclusivas y pensadas para todo el mundo, no solo para la gente que ya está vinculada al deporte. Es cierto que la población de Galicia tiene una pirámide poblacional que es la que es, con una población envejecida. Tenemos que centrar nuestras acciones no solo en la población joven, sana y fuerte, que ya hace deporte de por sí, sino también en todas esas personas mayores que todavía no tienen el hábito de practicar algún tipo de actividad física en su vida diaria.

¿Que incluye “hacer deporte”? ¿La práctica profesional o algo más?

Sin duda la palabra deporte es una palabra muy amplia. La Carta Europea del Deporte en los años 90 la definió como cualquier actividad que hagas para sentirte bien, para estar en forma y para relacionarte con la gente. No tenemos que pensar en la palabra deporte como esa visión más cerrada, que es la práctica reglada. Esa concepción más cerrada para nosotros está anticuada. Yo creo que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, todo el mundo utiliza la palabra deporte de una manera mucho más amplia. Cualquiera dice “voy a salir a hacer algo de deporte”, y realmente se van a caminar, o a un gimnasio o a hacer cualquier actividad que para ellos es sentirse bien, hacer algo de actividad física y relacionarse con otras personas.

¿Cuáles son los objetivos del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar?

El clúster es una asociación empresarial y de entidades deportivas que representamos a todo el sector del deporte. Entonces dentro de nuestras acciones hemos presentado el Plan Estratégico 2024-2028 y uno de nuestros cuatro ejes, que es muy importante, es el fomento del deporte. Y para eso una de las acciones que tenemos es el Plan 2 Millóns. Nosotros vimos que conseguir aumentar la población que practique deporte con regularidad es un objetivo que a todo el sector le beneficia. Porque cuanta más gente practique deporte pues más usuarios hay. De los que van a empezar, habrá unos cuantos que se apunten a gimnasios, otros que se compren zapatillas, otros que se apunten a un club o a un evento porque quieren participar... Y eso va a repercutir en toda la cadena de valor y en todo lo que representa el clúster, que son todas esas empresas.

¿Cómo habéis estructurado este plan estratégico?

Tenemos estructurado el plan estratégico en tres líneas de acción. La primera sería reconocimiento, pues uno de los objetivos del clúster es conseguir que al sector se le reconozca más. Tanto a nivel de que es importante en la vida de las personas como a nivel social y económico. Por otro lado está la influencia, que es conseguir influir en las decisiones que se toman en nuestro sector. En eso hemos trabajado bastante, somos un clúster muy nuevo pero ya asistimos a reuniones con la Administración y diferentes entidades que toman decisiones. Estamos contentos de como está yendo, pero tenemos que seguir trabajando por ahí. Y la otra línea de actuación son las acciones de impacto, que es generar y promover que empresas que quieran hacer eventos, jornadas como la del III Encontro do Deporte Galego para que se debata de algún tema o hacer grupos de trabajo en los que se puedan crear sinergias entre nuestros socios y otras entidades.

¿Que supondría para Galicia que el Plan 2 Millóns se llevase a cabo con éxito?

Hicimos un pequeño estudio antes de proponer el reto y medimos precisamente el impacto que iba a tener, tanto económico como social en nuestra comunidad. Vimos que hay muchísimos estudios que avalan que la gente que practica más deporte supone menos coste para la sanidad de un Estado, concretamente uno que mide lo que suponen las personas inactivas en cada uno de los países. No en todos es la misma cantidad y en España se estima que es alrededor de mil euros. Los últimos datos del Ministerio, que preguntan a la gente si hace deporte alguna vez a la semana, dice que el 46% de la población gallega contesta que sí. Con la población que tenemos ahora es alrededor de 1.300.000 personas. Si fuéramos dos millones seríamos 700.000 personas más, entonces multiplicas 700.000 por 1.000 euros de gasto y son 700 millones de euros, con lo cual es un ahorro muy importante. Además somos un sector que genera muchos puestos de trabajo, de cada 300 personas practicantes se genera un puesto de trabajo directo. Y además movilizaremos mucho la economía, porque la gente se va a gastar más dinero en deporte, entonces para toda la industria va a haber más ingresos. El Ministerio estima que las personas se gastan alrededor de 100 euros al año de media. Yo por lo menos me gasto mucho más, la gente que ya está apuntada a cualquier centro deportivo como mínimo se gasta 20 o 30 euros al mes más unas zapatillas que te compres... Lo normal es que gastes más, pero bueno, de media son 100 euros, entonces la gente que no practica deporte y se tiene que apuntar por primera vez a practicar deporte se va a gastar un poquito más. Calculamos que las 700.000 personas se gastarán una media de 200 euros al año, que es una estimación baja y normal, y también serán 140 millones de euros que se movilizan en nuestra industria.

¿Cómo está siendo vuestra relación con las administraciones? ¿Os dan el apoyo que requiere un reto como este?

En este tiempo sobre todo lo que hemos hecho ha sido visibilizar el mensaje en la sociedad, que sea consciente de que esto es importante y luego nos ha tocado ir puerta a puerta para ir convenciendo a la gente. El otro día, Diego Calvo, el consejero de Justicia, Presidencia y Deporte, comentó en un evento que cuando fuimos a contarle esto hace un año y medio nos vio como unos locos, que cómo íbamos a conseguir dos millones de deportistas, y en este evento dijo que había reflexionado y que ahora entendía que la palabra deporte no eran solo los deportistas que se dedican a él, sino a toda la gente que lo practica. Y que creía que Galicia tenía que asumir ese reto, con lo cual estamos muy agradecidos de que haya hecho esa declaración pública. Además hemos firmado con los siete concellos grandes un acuerdo para que nos apoyen, que sus actividades y eventos estén vinculados al Plan 2 Millóns. Luego, nuestros socios, que son ya 89 empresas del sector del deporte, ya están vinculando sus eventos al plan. Nos hemos reunido con otras empresas que no son de deporte, pero que son grandes empresas a nivel gallego, para que lo apoyen y estamos trabajando en ello para conseguir que se sumen. Y lo siguiente, que lo hemos presentado en la Asamblea a todos los socios antes de hacerlo público, es vincular a los deportistas. Con lo cual la siguiente acción que sacaremos va a ser con los deportistas y estamos deseando terminar de perfilarlo para que salga adelante.

Este plan es a largo plazo, pero ahora los focos están puestos en los Juegos Olímpicos. ¿Qué sientescada cuatro años cuando llega esta celebración?

Para todos los deportistas y para los que fuimos olímpicos alguna vez los años olímpicos siempre son especiales. Parece que nuestra agenda va de cuatro en cuatro años, o así lo era cuando yo era deportista. En los años de los Juegos es más especial, porque además yo retransmito las regatas en la radio con la Cope, y tengo a mi hermano que es entrenador de la Federación Española de Vela y está en el equipo olímpico, con lo cual estuvo en Tokio y va a estar en París, así que los tengo muy presentes. Pero sí que es cierto que yo en general todos los meses de agosto, que además mi cumple, siempre los vivo de manera muy especial. Tengo la suerte de que todo el mundo se sigue acordando de mi medalla, que me hace muchísima ilusión, y cuando llega el 11 de agosto siempre hay un montón de gente que me llama y lo agradezco muchísimo porque ya han pasado un montón de años. Ahí te das cuenta de la grandeza que tuvo el éxito. Cuando estaba en los juegos no era consciente de cuántas medallistas había en Galicia ni nada. Cuando volvimos y nos dijeron que era la primera medalla olímpica femenina fue impactante, no lo sabía. Y que a día de hoy, después de tantos años y de tan buenas deportistas que están saliendo, todavía no haya ninguna otra campeona olímpica, pues me hace ver que lo que conseguimos es algo muy, muy difícil, y lo pones en valor. Pero bueno, estoy segura que dentro de poco Teresa Portela, Ana Peleteiro o la que sea se va a sumar y vamos a ser cada vez más. Y eso va a ser muy bueno.

Tu carrera y éxitos deportivos te habrán dado muchas lecciones de vida. ¿Influyen de alguna manera en tu forma de gestionar el clúster?

Sí, es algo que suelo poner bastante en valor. Yo creo que los deportistas estamos, por lo menos en mi deporte que es lo que más conozco, muy acostumbrados a trabajar por un objetivo y hasta que no lo consigues pues no paras. Yo tuve que aprender que tengo que tener un horario laboral, porque esto ya no es mi carrera olímpica, pero la verdad es que estoy súper contenta en el clúster. Para mí este proyecto está siendo bueno a nivel personal y profesional, porque estoy creciendo mucho, y sí que veo que hay muchas cosas que puedo aplicar. A mí se me rompía algo del palo o la vela cuando volvía de una regata y hasta que no quedaba arreglada... Podía estar allí hasta las 3 de la mañana cosiendo la vela, porque no había otra velería o no tenía dónde llevarla. En vela se te rompe algo en el mar y eres tú la que lo tiene que arreglar. Yo creo que eso sí que me ha dado bastante capacidad de resolver problemas, me considero una chica que tira bastante para adelante e intento resolver las cosas, creo que ese es uno de mis puntos fuertes como profesional.

¿Actúa de alguna forma el clúster con los deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos?

La verdad es que hasta ahora casi no habíamos hecho nada con deportistas. En alguna jornada sí que los habíamos invitado, para que contaran un poco cuál es su visión y en qué podemos ayudarles. Tenemos contacto con algunos que nos han ayudado en algunos proyectos, pero creo que este paso que vamos a dar de vincularlos al Plan Dous Millóns va a ser una manera de incorporarlos al clúster, y siendo un año olímpico creo que es el momento ideal. Entonces todavía no, pero tenemos intención de hacer acciones con ellos.

También habrá muchos representantes gallegos en los Juegos Paralímpicos. ¿Contribuye el clúster de alguna forma a que las personas con discapacidad puedan practicar deporte con normalidad?

Sí, de hecho dentro del Plan 2 Millóns, uno de los nichos que hay de gente que se puede incorporar es toda esa gente que tiene alguna discapacidad y que ahora mismo no tiene una oferta adaptada a sus necesidades, que es muy difícil. Dentro de nuestros socios está Enki, que es una asociación que hace muchísimas cosas con personas con discapacidad. Y a finales del año pasado la Xunta nos contrató para dar unos cursos a las federaciones para darles formación en deporte inclusivo. Salieron muy bien, participaron bastantes federaciones. Hicimos cuatro jornadas, una en Santiago, en A Coruña, en Vigo y otra online, y salimos muy contentos de cómo fueron, porque las federaciones que vinieron estaban muy involucradas y la gente muy participativa.