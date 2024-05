Volta da Ascensión: a maxia do ciclismo ‘invade’ a Alameda de Santiago

A contorna do parque da Alameda de Santiago acolleu este domingo a XXIII edición da Volta Ciclista da Ascensión, que congregou a máis de 250 corredores. Na proba júnior, Lois Dejesus Guisande (Picusa Academy) e Xiana Camiña Expósito (CCB Becani) foron os gañadores, mentres que na categoría cadete os triunfos levaron a firma de Anxo Delgado Lorenzo (C.C. Compostelano) y de Alejandra Neira Domínguez (C.C. Cambre-Servicios Reunidos).

En infantil, os gañadores foron Álvaro Iglesias Sixto (C.C. Compostelano) e Vega Aldrey Ventureira (C.C. Cambre). Ademais, Carlos Casas Vázquez (C. Triatlon Betanzos) e Estela Yañez Loureiro (C. Triatlon Coruña) foron os mellores na proba alevín. E na categoría élite sub-23 femenino, o triunfo foi para Andrea Prado Lareo, do Team Farto-BT.

Santiago acolleu este domingo a XXIII edición da Volta Ciclista da Ascensión / C. S.

A 23ª edición da Volta Ciclista da Ascensión celebrouse nun percorrido nas inmediacións da Alameda, con saída e chegada na avenida de Xoán Carlos I. A proba contou cun tramo de 300 metros de pedra, preto do cruceiro do Galo, que deu maior espectacularidade e dureza á carreira. A entrega de premios tivo lugar na Alameda, coa participación da edil de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, entre outros representantes do Concello.