Peligra o ascenso á élite do HC Raxoi pola falta de patrocinios mentres a base segue a triunfar

Días de ledicia para o HC Raxoi, que este domingo proclamábase por segundo ano consecutivo campión galego sénior masculino nunha vibrante final a catro, celebrada esta fin de semana no pavillón de Cambre.

Por segundo ano consecutivo, a xeración de ouro dos rapaces do Raxoi, que xa hai uns anos foran campions galegos júniors, lograban remontar a final contra o Escolas Lubians de Carballo para acabar impoñéndose por un contundente 6-2, (1-2 ao descanso). Os goles de Óscar Canabal (2), Álvaro Barral (3) e Lucas Martínez certificaron a remontada para proclamarse campions galegos sénior.

O Raxoi accedeu á final despois de gañar ao equipo anfitrión, o HC Cambre, por un axustado 3-2. O equipo do CH Compostela lograba o terceiro posto despois de vencer por 1-3 ao HC Cambre, trala derrota na semifinal contra o Lubians por 2-4.

Este resultado ven a completar o sexto posto da sub 17 feminina no Campionato de España celebrado en Mieres, onde a piques estiveron de repetir o quinto posto do ano pasado, ainda que cederon aos penaltis contra o equipo madrileño do Tres Cantos PC.

Pero da ledicia destes resultados o club pasa a máxima preocupación pola falta de apoios públicos e privados para conseguir o orzamento necesario para a participación na Ok Liga Iberdrola. Despois dunha intensa campaña, e a falta de concretar o apoio do Concello de Santiago, a resposta do patrocinio privado está a ser practicamente nula, un apoio que é vital para conseguir o obxectivo de que Compostela conte cun equipo feminino no máximo nivel a vindeira tempada.

Dende o club resaltan que máis aló do apoio ao deporte feminino, as empresas que se vinculen ao proxecto poden recibir desgravacións fiscais no imposto de sociedades que van dende o 40 por cento ao 55 do importe doado como mecenazgo ao proxecto do HC Raxoi. Importes que poden chegar ao 90 por cento para empresas con gran gasto en publicidade. Dende o club facilitan o seu contacto para atender a empresas interesadas (hockeyclubraxoi@hotmail.com).