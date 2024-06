El Arteal se proclama subcampeón de la Europa Trophy tras caer en la final con el Panathinaikos

Santiago puede presumir con orgullo de uno de sus equipos. El Arteal de tenis de mesa no da más que satisfacciones a sus aficionados y a la ciudad. En la Superdivisión se codea con los más grandes y tras el subcampeonato de la pasada temporada consiguió una más que meritoria tercera plaza en la campaña que acaba de finalizar y en la que todos los equipos se habían reforzado con jugadores de muchísima calidad. Poco después con su equipo flial consiguió el ascenso a Primera División con la participación de un jovencísimo Mateo Lois. Y ahora, con un gran esfuerzo económico, el conjunto santiagués se desplazó este pasado fin de semana a Serbia para disputar la Europa Trophy pensando que ante la valía de sus rivales podría quedar eliminado a las primeras de cambio.

Los responsables del Arteal decidieron comprar los billetes de vuelta para el domingo, pero sus jugadores fueron superando a todos sus rivales hasta llegar a la final y se vieron obligados a adquirir unos nuevos para el lunes con la consiguiente pérdida económica pero con la alegría de conseguir un enorme éxito traducido en un subcampeonato que sabe a título.

primera fase de grupos con el Pöytätennis Espoo finlandés y el Vyhne eslovaco

La historia europea del Arteal Santiago se ciñe la fase final de la Europa Trophy, disputada este pasado fin de semana en la localidad serbia de Novi Sad. Para esta competición estaban clasificados doce equipos que antes habían superado las fases de grupos clasificatorios.

El Arteal estaba encuadrado en el grupo A, con el Pöytätennis Espoo de Finlandia y el STK Vyhne de Eslovaquia. El primer partido se disputó en la mañana del viernes y los compostelanos derrotaban por 3-0 al conjunto finlandés.

A continuación, en la mañana del sábado el Arteal se enfrentaba al Vyhne. Comenzaba el encuentro con la derrota por 1-3 de Humberto Manhani ante Szymanski, en el siguiente encuentro Enio Mendes se imponía por 3-2 a Koszyk en un partido muy igualado que se decidía en el tiebreak del quinto set con un claro 6/0 para el conjunto compostelano. Con el marcador empatado, Francisco Ruiz, ganaba por 3-1 a Bialek.

Enio Mendes cerraba el encuentro imponiéndose a Szymanski por 3-2 al ganar nuevamente en el tiebreak del quinto por un igualado 6/4.

Con este resultado el Arteal se clasificaba para la fase final como primero de grupo y se enfrentaría en la fase de eliminatoria directa a uno de los equipos que ocuparon la segunda plaza en su liga. El sorteo deparó como contrario al conjunto croata del Starr.

eliminatoria con el Starr croata

El partido comenzaba enfrentando a Humberto Manhani con Srivastava. En un partido muy igualado, el jugador del equipo santiagués perdía por 2-3 después de ceder en el tiebreak del quinto por 4/6.

Nuevamente tocaba remontar. Enio Mendes jugaba contra Redjep y en un gran partido se imponía con claridad por 3-0 y además Francisco Ruiz lograba subir el 2-1 al marcador al imponerse por 3-0 a Vidan.

De nuevo Enio Mendes tenía la oportunidad de lograr el pase a semifinales y para ello tenía que derrotar al número 1 del conjunto croata, Srivastava.

El jugador del Arteal ganaba el primer set por 11/4, perdía en segundo 9/11, se imponía en tercero 11/8, el cuarto era para el croata por 9/11 y Enio Mendes volvía a superar satisfactoriamente el tiebreak por 6/3.

semifinales con el anfitrión, el Radnick Beocïn serbio

Una vez logrado el pase a semifinales, el sorteo deparó el enfrentamiento con el conjunto local TTC Radnick 1972 Beocïn, un rival muy fuerte y que era uno de los favoritos de la competición.

El partido se jugaba en la mañana del domingo, el primero en saltar a la cancha era Humberto Manhani y su rival era Paikov. En un partido muy ajustado el jugador serbio se imponía por 1-3 con parciales ajustados en los primeros sets (15/17, 14/12, 7/11, 5/11).

Enio Mendes jugaba el segundo partido, contra Petkov. El duelo fue muy igualado pero Peckov vencia por 1-3 (11/13, 8/11, 13/11, 7/11).

Pintaban muy mal las cosas para el Arteal con el 0-2 en contra. Todo apuntaba a una honrosa eliminación ante el anfitrión pero en ese momento salió a relucir ese espíritu de lucha que el equipo compostelano siempre demuestra en todas las competiciones.

Francisco Ruiz vencía a Crepulia por 3-2 imponiéndose en el tiebreak del quinto por 6/3. Enio Mendes entraba en escena a continuación con la obligación de ganar. Y con Paikov como rival sumó una nueva victoria para el conjunto gallego en un partido durísimo, en el que anotó el triunfo por 3-2, teniendo que ir de nuevo al tiebreak en el quinto set. Era la cuarta vez que el jugador portugués del Arteal se enfrentaba a un desempate después de los dos protagonizados con el Vyhne eslovaco y el del Starr croata. Y nuevamente lo hizo con éxito al vencer por 6/3 y dejar el pase a la gran final pendiente del último partido.

El marcador estaba 2-2, pero el conjunto serbio había quedado moralmente muy tocado con la remontada santiaguesa ya que después de tener casi ganada la eliminatoria se veía ahora contra las cuerdas.

Los últimos en entrar en juego eran Humberto Manhani y Petkov. Desde el primer momento se pudo ver que el brasileño del Arteal tenía mucha más confianza que su rival y ganaba el primer set de forma cómoda por 11/6, el segundo era todavía más fácil 11/4 y en el tercero seguía atacando a su rival y vencía por 11/7. Se había logrado la remontada y el Arteal estaba clasificado para la final.

gran final ante el Panathinaikos griego

Novi Sad. Domingo. 2 de junio. 16.45 horas. Llegaba una de las citas más importantes del Arteal en toda su historia. Por segunda vez disputaba la final de una competición europea. El rival era el conjunto griego del Panathinaikos, uno de los equipos más poderosos de Europa. El salario de un solo jugador del conjunto heleno es superior al presupuesto de todos los equipos del Arteal juntos.

Enio Mendes comenzaba el primer partido enfrentándose a una leyenda del tenis de mesa europeo, el experimentado jugador francés Emmanuel Lebesson, de 36 años, ganador del Campeonato de Europa individual en Budapest en 2016 y poseedor del título europeo de dobles mixtos tras su victoria en Munich en 2022.

Los dos primeros sets fueron para el gran favorito con parciales de 11/4 y 11/7, pero Enio Mendes no se vino abajo y consiguió imponerse en el tercero por 11/9. El cuarto set fue de continuas alternancias en el marcador y se resolvió por un ajustado 13-11 para el conjunto heleno. Quizás fue la clave para no conseguir dar la sorpresa en una final a la que los santiagueses ya habían llegado coin mucho mérito.

A continuación saltaban a la mesa, Humberto Manhani y Konstantinos Angelakis. El griego lograba imponer su ritmo de juego y ganaba con cierta facilidad por 11-3,11-4 y 11-5. Marcador total 2-0 y faltaba por entrar en juego Francisco Ruiz contra Konstantinos Konstantinopoulos. El partido fue muy igualado pero la fortuna no acompañó en los momentos decisivos, y así el primer set cayó del lado heleno por un ajustado 12-10. El Arteal se caracteriza por no rendirse nunca, y en el segundo set no bajó los brazos, y consiguió llegar nuevamente igualado al final, pero tampoco pudo ser perdiendo por 13-11. A pesar de todo, Francisco Ruiz tiró de lucha y se imponía en el tercer set por 11-5. En el cuarto Konstantinopoulos jugó con la ventaja global del marcador mientras que el jugador del Arteal tenía que arriesgar todo. Vendió cara la derrota pero caía de nuevo por un ajustado 11-8.

Y ahí acababa una final europea donde el Arteal contra todo pronóstico conseguía estar presente. Otro hecho histórico en su dilatada trayectoria, siendo uno de los clubs deportivos de la capital gallega con más curriculum a nivel nacional e internacional.