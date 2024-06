“No deberíamos bajar ni un milímetro el estándar de calidad que el club tenía en ACB”

Héctor Galán Rodríguez (Avilés, 1973) se prepara para su primer reto profesional en la dirección general de un equipo fuera del Oviedo Baloncesto, donde ha estado durante 20 temporadas hasta su adiós en la presente campaña. Afrontará el objetivo del ascenso y, por primera vez, tendrá uno de los presupuestos más altos de la Primera FEB (antes llamada LEB Oro) para la consecución de sus objetivos en el Monbus Obradoiro.

¿Cómo está viviendo sus primeros días en Santiago?

Cuando dejé Oviedo lo hacía pensando en que me pudiera salir un proyecto parecido al del Obradoiro. Siempre tienes esa ilusión de que te pueda aparecer un proyecto chulo en una ciudad bonita. Incluso me ha tocado cerca de mi casa, que hasta parece que si lo hubiera escrito no me hubiese salido igual de bien. Una vez que llego aquí, que llevo aquí dos días, pues bueno, estoy entendiendo que vengo a un club grande, con una ciudad que está detrás y muy pendiente de lo que pasa en el club en una situación, quizás, que no esperaban, que es un descenso después de una trayectoria fantástica en la ACB. Ahora toca volver a arrancar la maquinaria y volver a llenar la batería con ilusión. Toca afrontar un año que va a ser muy duro y complicado, pero muy chulo también.

Gallegos y asturianos, primos hermanos. No le pudo salir mejor.

La verdad es que no. Además, Galicia es una tierra que conozco desde hace mucho tiempo, jugué en mi momento en Galicia y vine a jugar a muchos sitios de aquí. Vengo a Santiago y mi hija estudia en Coruña, con lo cual también la tengo ahí. Es una tierra que, aparte de que ya me gustaba, me atrae mucho más. Me encuentro muy bien por ese lado. Es verdad que estamos muy cerquita y compartimos muchas cosas.

¿Cuál es el cambio más grande que ha notado con Oviedo?

Hay muchas cosas en las que se parece, en lo que es un poco el día a día. Las llamadas de teléfono, los correos y demás, no es muy diferente a lo que hacía en Oviedo. Lo que cambia es la dimensión y no sé si decir la repercusión. Te das cuenta que estás en un club que en los últimos 13 años ha estado en ACB y tiene una trascendencia más importante. En cuanto a la ciudad, las dos son ciudades muy chulas, te diría que hasta incluso un poquito parecidas, con una parte antigua muy bonita y muy visitable. Me ha llamado la atención el nivel de gente que tenéis en Santiago en lo que me ha dado por pasear un poco, no me lo imaginaba así. Me llama muchísimo la atención que te da la sensación de que la ciudad está muy viva y tiene mucha gente. Luego, es un club más grande en todos los sentidos. Incluso tiene un pabellón y una estructura más grande, además de una presión mayor o, al menos, diferente. En noviembre peleaba por unas cosas, aunque también estuvimos peleando por otras, pero ahora mismo estábamos pasando una etapa en la que peleábamos por unos objetivos y aquí son distintos.

El entrenador y los jugadores

Su primera tarea ahora es encontrar un entrenador. ¿Valora también la promoción interna?

Es uno de los temas que me gustaría dejar muy avanzado esta semana y si pudiese dejarlo cerrado estaría hecho, porque es un punto de partida para empezar a trabajar la parte de la plantilla. Aunque ya estoy viendo cosas y valorando nombres, estoy muy acostumbrado a hacerlo cerca del entrenador. Han llegado muchas propuestas y nombres interesantes, pero también es verdad que se han hecho muchas cosas bien durante estos años. No se trata ahora de que todo lo que se hizo está mal hecho, no es eso. Entonces, tenemos que valorar a qué partes podemos darle continuidad y si dentro de lo que era el cuerpo técnico del Obradoiro puede aparecer esa figura de primer entrenador. Eso está encima de la mesa. Estoy hablándolo con el consejo y con el presidente para ver qué opciones hay y sí que está encima de la mesa y es una opción que valoro, así que espero que en los próximos días podamos tener al entrenador.

Fernando Zurbriggen y Álvaro Muñoz siguen entrenando aquí. ¿Ha hablado con los jugadores de la pasada campaña?

Con jugadores solo he hablado, y porque tengo una relación de amistad de hace muchos años, con Álvaro. He un tomando café con él por un tema más de amistad, de hablar con él, de como está y de como va. Tampoco te voy a engañar, sí que le he preguntado desde un punto de vista del club, de la plantilla y de la ciudad. Me he aprovechado un poco (risas). Es un tío prudente y serio. Sí me gustaría ver qué opciones hay, lo que pasa es que hay dos partes. No solo es lo que podamos opinar desde el club, sino que hay que darse cuenta que son jugadores que vienen de jugar ACB y cambiar de escenario no es fácil, sobre todo cuando es descender. Si eres un jugador de LEB y te dicen de ir a la ACB, maravilloso. El camino inverso es más complicado. Hay que ver deportivamente qué buscamos y qué hay en la plantilla. Luego, habría que entrar en la otra parte, de si esos jugadores están dispuestos a continuar o, por lo menos, a escuchar la opción del Obra cuando seguramente tengan más opciones. A cada uno que llamas, tiene muchas opciones encima de la mesa o una oferta que les va a llegar y que es mucho mejor que la tuya. Tenemos que tener claro qué nos encaja y, a partir de ahí, pues empezar a hablar. Si no me equivoco, casi todos tienen el contrato hasta el 30 de junio, por lo que tenemos un margen para ver esas opciones.

Ocupar el banquillo del Obradoiro después de Moncho Fernández no será fácil. A la hora de buscar a esa persona, ¿se valora que encaje en la cultura que había?

Creo que el entrenador que cumpla todos los requisitos que nos gustaría no existe. Entonces, tienes que ir al que creas que va a encajar mejor, que conozca el club y la trayectoria. No hay muchos, porque durante 13 años han estado los mismos. Hay un cuerpo técnico que no se ha tocado porque funcionaba perfectamente. Sobre esas opciones no es como si en los últimos años hayan pasado 5 entrenadores. Hay un cuerpo técnico que no se ha movido porque ha ido muy bien y eso está ahí. Los que mejor conocen el club están entre esas opciones para ser el primer entrenador. Pero ese cuerpo técnico lo ha hecho muy bien en ACB y, no es que ahora vayamos a jugar al balonmano, sigue siendo baloncesto, pero no se juega igual, el perfil de los jugadores no es el mismo, el nivel de arbitraje es diferente y si hubiese alguien que tuviese conocimiento (de la categoría), pues mucho mejor. No vamos a poder tener ese entrenador perfecto, vamos a ir viendo cuál puede encajar más y mejor.

Presupuesto y activos

Con la reducción del presupuesto a cerca de la mitad, ¿qué cambios habrá en la infraestructura?

Es pronto para que me meta en ese charco. Estoy reuniéndome y hablando con toda la gente del club para saber exactamente qué hace cada uno y dibujar la estructura que creo que tiene que tener el club. No sé si es un tema de cantidad, de calidad o, probablemente, sea un poco de las dos. Hablando con ellos les decía que no deberíamos bajar ni un milímetro el estándar de calidad que el club tenía en ACB, porque eso te va a dar una continuidad en el trabajo que ya venías haciendo. La liga está encantada de recibir al Obradoiro y para ello hay que hacer un buen trabajo.

¿Ya ha tenido ocasión de conocer un poco más de la cantera y de los activos cedidos?

He coincidido con Pepe (Casal) hace unos días, se habló un rato y le dije que tenemos que sentarnos y hablar. Ya me llamaron de un club de LEB Plata preguntando por un jugador que está jugando cedido este año (Santi Paz). Por ahora no tengo una valoración del club para que me diga, porque son chicos que pueden sonarme, pero no los tengo vistos. Es Pepe el que tiene que decirme en qué nivel estamos y luego habrá una reunión con la gente de cantera y del primer equipo. Si me preguntas ahora, mi idea es hacer un equipo que deje espacio para que haya chicos del EBA que nos puedan ayudar en el entrenamiento y estoy convencido de que durante el año van a tener incluso hueco de jugar en LEB. Creo que es más sencillo que te lo den cuando estás en LEB en lugar de en ACB. Luego, puede ser que para esos chicos sea una mejor opción sacarlos cedidos.

Ha estado 20 años en Oviedo, ¿el objetivo es estar otros tantos en Santiago?

Sí (risas). Bueno, en 20 años ya me dejaría muy cerca de a lo mejor empezar a pensar en retirarme. Pero sí, sería un objetivo chulo estar aquí en el año 2044 y pensar que ya sería el momento de dejarlo. Ojalá pueda estar aquí muchos años. Si fuese así, será porque las cosas van bien y sería un buen síntoma para todos.