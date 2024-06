Máis de 200 persoas acudiron á primeira presentación da obra ‘Agrupación Deportiva Dubratambre’

Con motivo do 40 aniversario da Agrupación Deportiva Dubratambre, Diego Mayo, en colaboración cos concellos de Val do Dubra, A Baña e Santiago, lanzou un libro no que recolle a evolución da entidade, amosando participacións en torneos, resultados, imaxes e noticias de cada un dos corenta anos de vida da AD Dubratambre.

Este amplo resumo da historia da entidade viviu o venres pasado a primeira das catro presentacións que ten programadas. Foi no colexio de Portomouro, en Val do Dubra, a onde acudiron máis de duascentas persoas para escoitar as palabras dun Diego Mayo que se amosou moi emocionado durante o acto.

Diego Mayo, autor da obra, firmando un exemplar / CEDIDA

Nel o Concello de Val do Dubra non só recoñeceu a labor do clube, senón tamén a do seu autor, quen traballou durante 24 anos como mestre na vila. Por isto mismo lle foi entregado un agasallo, concretamente, unha icónica figura de Sargadelos.

No evento, comenta Diego Mayo, vendéronse moitos exemplares que estivo firmando a quen o desexase. Destacou ademáis que moitas das persoas que o compraron eran as protagonistas da mellor época do clube, o ano 1997, no que a AD Dubratambre foi campioa de España de tenis de mesa nas categorías infantil e xuvenil.

Engadiu ademáis que a presenza de moitos dos promotores da entidade foi moi especial para él, pero sobre todo destacou que acudise María Corzón, neta do fundador da AD Dubratambre e exdirectivo da SD Compostela Manuel Corzón.

Os promotores da asociación e do acto, co autor da obra / CEDIDA

Este venres será a segunda presentación da obra, no Espazo Sociocultural de Cabanas. O seguinte Diego Mayo acudirá á Casa da Cultura de Bembibre, e finalmente, o venres 21 de xuño será o último acto no Espazo Sociocultural de Troitosende. Todas elas, ás 21.00 horas.