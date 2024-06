El sueño de la OK Liga femenina para el Hockey Club Raxoi está cada vez más lejos

Con el paso de los días, se complica la participación del Hockey Club Raxoi en la máxima categoría nacional. Aunque el club compostelano ha recibido todo tipo de apoyos “emocionales”, no ha conseguido el soporte económico esperado, público ni privado, para llevar a cabo un proyecto de la envergadura de la OK Liga Iberdrola, donde competiría con las mejores jugadoras del panorama europeo.

Por este motivo, y en una situación crítica y a contrarreloj, el club se ha propuesto conseguir 30 empresas líderes de Santiago que, con una cantidad modesta en comparación con otros deportes del máximo nivel, sumen esfuerzos para sacar adelante el proyecto deportivo.

En palabras de su presidente, Miguel Rodríguez, “sabemos que no somos el fútbol ni el baloncesto, pero somos, a día de hoy, y hablando de deportes estrictamente colectivos de equipo, el único representante de la ciudad en el máximo nivel. Y con un proyecto de deporte femenino de presente y futuro, con una nueva generación de jugadoras emergentes que con el apoyo y tiempo necesario, puedan coger el relevo y mantener el hockey a patines en lo más alto del panorama nacional en un par de años. Y con un equipo masculino en la OK Liga Bronce. Pero necesitamos apoyo”.

El dirigente del Raxoi explica que “de las 30 empresas que buscamos, ya tenemos dos, Ozona Tech y Cinfo, que ya han manifestado su apoyo al equipo y al club, y las que queremos agradecer profundamente su implicación”.

Con un apoyo de 5.000 euros por empresa, que con la desgravación fiscal del 45% en el impuesto de sociedades gracias a los programas del CSD Universo Mujer (AEIP) y España Compite (mecenazgo prioritario), quedan realmente en 2.750 euros. Con esa aportación, según Miguel Rodríguez “podemos salvar el proyecto. Pero necesitamos esa vinculación de la ciudad con un proyecto del máximo nivel deportivo, y del máximo nivel femenino”.

Para facilitar aun más la colaboración, las empresas pueden elegir si colaborar en este segundo semestre o a principios de 2025.

El presidente del Raxoi seguirá insistiendo y agotará todas sus fuerzas para alcanzar el sueño de un puñado de jugadoras que llegaron a la elite por méritos propios aunque es consciente de que “la situación es complicada, y cada día que pasa es más difícil, pero seguimos siendo optimistas. Este lunes perdimos la oportunidad de fichar a una jugadora de Ok Liga, que había manifestado su deseo de jugar con nosotros precisamente por nuestro proyecto deportivo, pero ante la incertidumbre, decidió renovar por su equipo. Ya no es conseguir el dinero, es poder planificar con tiempo el equipo. Por eso lanzamos esta campaña, para atraer a 30 (28 ahora) empresas líderes de Santiago y comarca que se vinculen con un proyecto deportivo de futuro para la ciudad”.

Cualquier empresa interesada puede dirigirse directamente al mail del club info@raxoi.com o al del presidente mrodriguez@raxoi.com para obtener más información o colaborar con otras cantidades.

La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, señala por su parte que “en primeiro lugar, o Concello celebra os magníficos resultados do HC Raxoi, en todas as categorías. O Concello de Santiago e, en concreto, a Concellaría de Deportes comprometeu no orzamento do 2024 unha subvención de 16.000 euros. Somos o primeiro goberno que o fai. Tras conseguir a categoría para a OK Liga propuxémoslle ao equipo subir a contía e máis que duplicamos a proposta económica que está recollida no orzamento de 2024. De forma paralela, o Concello tamén adaptou o pavillón do CEIP de Lamas de Abade cun importante investimento e unha obra en tempo récord. Faranse outras melloras durante o verán e estase remodelando o pavillón de Vite e teremos que acondicionar unha nova instalación para o inicio de tempada para poder competir en OK Liga namentres non estean rematadas as obras de Vite. Pedimos a mesma implicación da Xunta para que o equipo poida manter a categoría gañada no terreo de xogo”.