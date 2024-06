Víctor Pérez no seguirá en el Obradoiro: "el entrenador compostelano manifestó su intención de separar los caminos”

El Monbus Obradoiro ha anunciado este martes que Víctor Pérez no seguirá en el conjunto compostelano. Tras el descenso, Moncho Fernández decía adiós a la disciplina santiaguesa como principal entrenador y quedaba en el aire la continuidad de sus asistentes, quienes entraban en las opciones del club para suplir al Alquimista de Pontepedriña. El elegido fue Gonzalo y desde Sar han intentado retener a Víctor para que lo acompañe, pero finalmente el acuerdo no se ha producido y el hasta ahora asistente del Obra se despide del club al no aceptar la oferta.

El club anunciaba a través de sus redes sociales el adiós, agradeciendo a Víctor las catorce temporadas que ha estado en el banquillo de Sar y destacando sus logros al atesorar “el ascenso conseguido en 2011, así como la participación en la Copa del Rey, la Supercopa y la fase previa para disputar la Basketball Champions League el curso pasado”.

Desde Sar destacaron su capacidad para desarrollar a los jugadores interiores, que han dado buenos frutos en Santiago y que han llegado a equipos de la NBA y Euroliga:“El buen hacer de Víctor, especialmente en su labor de mejora de los pívots, así como su capacidad de trabajo y honradez, le proporcionó una gran reputación como entrenador ayudante”.

Eso sí, en el propio comunicado el club dejaba ver que el adiós se producía por parte del técnico, apuntando que “la voluntad del Monbus Obradoiro era que Víctor Pérez formase parte del cuerpo técnico dirigido por Gonzalo Rodríguez en la próxima campaña, pero el entrenador compostelano manifestó su intención de separar los caminos”.

Pese a no producirse el acuerdo, desde el Obradoiro solo podían deshacerse en elogios a Víctor y cerraban el comunicado dándole las gracias por estos años: “El club agradece, de esta manera, el compromiso y dedicación que Víctor Pérez ha demostrado a lo largo de catorce temporadas, y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional”.