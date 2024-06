La Carreira Pedestre de Santiago abre desde hoy el plazo de inscripciones

La organización de la Carreira Pedestre Popular de Santiago ultima sus preparativos para que un año más miles de atletas tomen las calles compostelanas. Y precisamente esos deportistas son la parte esencial de la prueba atlética y, desde luego, la esencia del gran ambiente que cada último domingo de octubre se respira en las calles de la capital gallega.

Y como las casas se empiezan por los cimientos, Desde hoy mismo, 24 de junio, día de San Juan, se abre el plazo para que todos aquellos que quieran participar en la carrera organizada por EL CORREO GALLEGO puedan formalizar con tiempo su inscripción.

La carrera, que cumple su edición número 45, se celebrará el domingo 27 de octubre con salida desde la avenida de Xoán XXIII a las diez de la mañana para la prueba de los adultos y a las once y media para la de escolares.

El recorrido, de doce kilómetros para los mayores, es el habitual de ediciones anteriores. Los atletas partirán de la avenida Xoán XXIII para dirigirse después a San Caetano, Camiño do Francés, Fontiñas, Concheiros, rúa de San Pedro, Porta do Camiño, Virxe da Cerca, Fonte de San Antonio, Praza de Galicia, Rúa Dr.Teixeiro, Praza do Dr. Puente Castro, rúa da Rosa, Santiago de Chile, Praza de Vigo, Rosalíade Castro, avda. da Coruña, avda. das Ciencias, avda. do Dr. Novoa Santos, avda. das Burgas, avda. de Compostela, rúa do Cruceiro do Galo, rúa Galeras, Santa Isabel, Vista Alegre, avda. do Burgo, avda. Castelao (Cuesta de Vite), Praza da Paz, rúa da Pastoriza, rúa Basquiños, Santa Clara, San Roque, Algalia de Arriba, Praza de Cervantes, Preguntoiro, rúa do Castro, Praza da Universidade, Praza de Mazarelos, Cardenal Payá, Orfas, Toural, rúa do Vilar, Praza das Praterías, Fonseca y Praza do Obradoiro, en donde estará situada la meta de la que muchos denominan la carrera más bonita del mundo. El recorrido podrá ser modificado si hay circunstancias que obliguen a ello.

El coste de la inscripción general será de diez euros para los adultos y de cinco para los niños. Este importe se hará efectivo en el momento de inscribirse dentro de los plazos, que son en el caso de la vía online desde hoy lunes 24 de junio hasta el domingo 20 de octubre a las 23.59 horas o si se hace de forma presencial desde el miércoles 2 de octubre hasta el sábado día 19 de octubre en horario comercial (10.00 a 22.00 horas), en la planta de Deportes de El Corte Inglés Santiago (planta baja).

En el primero de los casos el pago se efecturá mediante cualquier tarjeta, siguiendo las instrucciones que figuran en el siguiente enlace: https://www.elcorreogallego.es/pedestre-de-santiago/ mientras que en el caso de optar por el modo presencial el pago se podrá realizar tanto en efectivo como con la tarjeta de compra de El Corte Inglés.

Todos aquellos que no hayan formalizado su inscripción en los plazos señalados anteriormente todavía tendrán tiempo de hacerlo hasta el martes, día 22 de octubre, a las 23.59 horas, pero en este caso la inscripción pasará a tener un coste de quince euros.

Para evitar tiempos prolongados de espera, para anotarse por grupo, se admitirá un máximo de 10 corredores por persona.

Para colegios

Las inscripciones por club y por colegios (centros de enseñanza) solo se podrán realizar on-line: a través del siguiente enlace a partir del 11 de septiembre hasta el viernes, día 18 de octubre, a las 23.59 horas.

Para las clasificaciones por equipos se tendrá en cuenta el puesto obtenido por los primeros veinte corredores de cada colegio o club, independientemente de la categoría a la que pertenezcan. Los equipos que no logren que al menos 20 de sus corredores entren en meta no puntuarán.

Equipos de empresa

Se mantiene una de las novedades de la anterior edición ante la aceptación que suscitó. Se establece un premio especial para la participación de equipos de empresa. Para participar por esta modalidad, la inscripción se podrá hacer de dos modos: individualmente en la que cada participante de equipo de empresa, se inscribirá cubriendo el formulario normal de inscripción, al igual que un corredor individual, aunque en la casilla del club pondrá el nombre de la empresa y deberá marcar el apartado de esta categoría; o colectivamente en cuyo caso la empresa correrá con la inscripción de todos sus miembros, mínimo 10 participantes y para ello solicitará una cuenta de usuario, enviando un e-mail soporte@emesports.es a fin de inscribir directamente a todos sus miembros.

Recibirá un premio especial, el primer equipo clasificado, que consistirá en un vale para una comida para los participantes valorada en 300 euros. Para puntuar deberán llegar a meta al menos 10 participantes.

La organización estará pendiente de cada detalle para hacer las cosas más fáciles a todos los participantes y para ello los corredores dispondrán de duchas en el campo de fútbol de Santa Isabel en Galeras (a la altura de la pancarta: Faltan 4 km) y en el pabellón Lorenzo de La Torre a 50 metros de la salida. Habrá servicio de guardarropa en los dos pabellones indicados. Para utilizar este servicio, se deberá presentar el dorsal, tanto para dejar como para recoger las pertenencias, que deberán estar en una bolsa cerrada.

Nacida para celebrar un centenario

La Carreira Pedestre Popular de Santiago nació en el año 1978 dentro de las actividades organizadas por EL CORREO GALLEGO para conmemorar su centenario. Nadie esperaba un éxito como el que cosechó con más de 2.500 participantes en aquella primera edición que tuvo como salida y meta la plaza do Obradoiro. Fue por ello que se decidió mantener y aunque fue viviendo los cambios propios de los avances tecnológicos nunca dejó de ser la prueba atlética por excelencia de Santiago. Porque el último domingo de octubre siempre es una fiesta deportiva en la ciudad.