Fernando Santos: "Caneda fue el presidente que me llevó a lo más alto, a mí y al Compos"

La noticia de la muerte de José María Caneda a los 77 años durante la madrugada de este lunes en Santiago después de años luchando contra el cáncer, que ha causado una gran consternación, no ha tardado en generar una ola de reacciones. Clubes, entidades del mundo del fútbol y técnicos o jugadores han lamentado en las últimas horas el fallecimiento del histórico expresidente de la SD Compostela.

Como no podía ser de otra forma, una de las primera entidades en despedir a José María Caneda fue la propia SD Compostela, que publicó el siguiente mensaje en redes sociales y añadió un lazo negro a su foto de perfil como símbolo del luto:

Descanse en paz, José María Caneda



Grazas por facer realidade o soño da nosa cidade, levando a túa SD Compostela ao máis alto



Sempre estarás nos nosos corazóns 🖤 pic.twitter.com/QGpGiKp9mJ — S.D. Compostela (@SD_Compostela) June 24, 2024

A esta publicación reaccionaron múltiples entidades compartiendo su pésame y ánimos para la familia compostelanista, tanto de la ciudad como el Monbus Obradoiro, de Galicia como Celta, Deportivo, Racing de Ferrol o Lugo, e incluso de todo el fútbol español como el Zaragoza, Tenerife o Espanyol, y todo apunta a que a lo largo del día se sumarán muchas más.

Además, desde EL CORREO GALLEGO hemos contactado con otros personajes históricos del club que llegaron al mismo durante el mandato de Caneda. Fernando Santos, el entrenador con el que logró el ascenso a Segunda División y posteriomente a Primera, quiso enviar "mis condolencias a su familia y amigos" en un momento tan duro para ellos.

Santos cuenta que a pesar de que conocía la enfermedad que padecía el expresidente en los últimos años, la noticia no ha sido menos impactante: "No porque haya sucedido así era un hecho que esperásemos, aunque sabíamos que estas enfermedades casi siempre acaban con este final y que podía pasar. Espero que haya sufrido lo menos posible. Hablaba con él con regularidad y estaba bastante optimista, excepto en la parte final, algo se debía imaginar. Es una desgracia", cuenta el técnico con el que compartió seis años en el club logrando los mayores éxitos de la historia de la entidad, que añade que "ha tenido una vida, dentro de su manera de ser, feliz. Con una familia completa, ha estado rodeado de los suyos".

De aquellos años juntos Santos guarda grandes recuerdos, y aunque también los hubo malos, el exentrenador se queda con lo positivo: "Fueron seis años juntos, con muchos éxitos de por medio, una convivencia diaria. Hacía visitas a todos los entrenamientos, comíamos juntos muchas veces, experiencias, conversaciones... En esos años llevamos al Compos a Primera y lo mantuvimos ahí. Aunque hubo algún momento malo yo eso lo dejo en el olvido, hace tiempo que lo he hecho. Ha sido el presidente que me llevó a lo más alto, a mí y al Compos, y aunque creo podríamos haber seguido juntos al menos seis años más, fue su decisión y no hay más que hablar".

Santos señala además que su relación con Caneda siempre ha sido muy buena, aunque en algunos momentos desde fuera pareciese lo contrario: "Ha habido grandes discrepancias entre nosotros, pero hay cosas que no son ciertas. Nunca me impuso que jugase alguien. Hubo días de estar hablando y discutiendo muchas horas, pero si hubiera tantas discrepancias no hubiésemos estado juntos tanto tiempo y logrando tantos éxitos. La mayoría de nuestra relación ha sido buena, y hemos hecho que un Compos pequeño fuese grande. Hemos tenido mucha mejor relación de lo que la prensa y alguna gente decía", aclaró Santos.

Además de apostar por un técnico como Fernando Santos, si el Compos de Caneda llegó a lo más alto fue por su acierto a la hora de confeccionar plantillas, con jugadores que grabaron su nombre en la historia de la ciudad y a los que, en su mayoría, ya ha llegado la triste noticia. "Compartí la noticia por el grupo que tenemos los exjugadores, y aunque muchos sabían que estaba enfermo esto no te lo esperas así de repente, por lo que sé todos transmitieron mucha consternación", cuenta Bellido, uno de aquellos futbolistas que formó parte del ascenso a Primera.

"Sabía que estaba enfermo, era sabido ya por todos. Las últimas veces que le vi, sin embargo, le veía bien, incluso bastante animado a pesar de la enfermedad, y yo me quedo ese recuerdo positivo", asegura el excompostelanista, que hace poco celebraba el 30 aniversario de aquel histórico ascenso a Primera, uno de los momentos que más destaca sobre la etapa de Caneda en la presidencia: "El recuerdo que tengo es todo lo que hizo dentro del club, llevando al equipo a la máxima categoría. Hizo que viniesen a San Lázaro los mejores equipos de España", dice Bellido.

Uno de los que se enteró de la noticia a través de ese grupo fue Fabiano Soares, por el que Caneda apostó primero como jugador y luego como entrenador. "Me enteré por un grupo de amigos y exjugadores. Es duro saber que se fue Caneda, me llevaba muy bien con él y tenía un gran corazón", asegura el brasileño.

Soares también habló de su relación con Caneda, asegurando que en la balanza los buenos momentos pesan mucho más que los malos: "Durante aquellos años obviamente hubo alguna discusión, pero al final nos llevábamos muy bien y todo se solucionaba. Mi último contacto con él fue en mi última etapa entrenando al Compos, que fui a comer con él por San Lázaro. Hoy es un día triste y doloroso para quienes lo conocíamos, en especial para su familia, con la que también he tenido muy buena relación", asegura la leyenda compostelanista.