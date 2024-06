Arranca el Campus Peleteiro con 155 jugadores y grandes invitados para su edición XXXI

Llega un clásico del verano para los jóvenes compostelanos. El Campus Peleteiro ha dado comienzo este lunes con su edición XXXI, en la que ha conseguido que 155 jugadores se inscriban para poder adquirir, a lo largo de la semana, más conocimientos sobre baloncesto y, por encima de todo, disfrutar.

Pepe Casal, coordinador del campus desde sus inicios, explica el gran despliegue que realizan para atender todas las necesidades de los participantes: “son 31 años dirigiendo el mismo campus, que no es fácil. Este año tenemos 155 jugadores, 21 entrenadores, entre entrenadores y entrenadoras ayudantes, porque hay 13 equipos divididos en función de las edades. También está el personal del colegio como apoyo en las dos piscinas, tanto en la que tenemos al aire libre como en la que tenemos cubierta y climatizada. Ese es el staff, aparte del servicio de autobuses, etcétera”.

En relación a los invitados, como no podía ser de otra forma, Blanca Millán estará presente, a quien Pepe recuerda “de pequeñita en este campus, de casi premini. Pasó por todos los puestos del campus, tanto de monitora, entrenadora y ahora está ya de figura invitada”. Blanca acudirá hoy al instituto y, posiblemente, también lo hará el hasta ahora jugador del Obradoiro Fernando Zurbriggen, que en caso de no participar este martes lo haría el miércoles. “Obradoiro y Peleteiro tenemos un convenio y un equipo conjunto, el Obradoiro Peleteiro, y Fer, como siempre atentísimo, ya me dijo que sí”.

Jesús Prieto

El miércoles estará el canterano del Obradoiro y debutante en ACB en esta campaña, Pablo Harguindey y el jueves vendría el “flamante entrenador del Obradoiro, Gonzalo Rodríguez”, de quien Pepe también tiene memorias del pasado: “Recuerdo cuando empezó Gonzalo aquí de técnico, siendo entrenador de Cluny, e incluso de jugador ya estuvo. Pero lo recuerdo tras el primer convenio que hicimos en el campus con el Cluny, con Gonzalo de entrenador, para que hubiese más niñas en el campus”.

Cerrará otro preparador compostelano, Pepe Vázquez, exentrenador del Perfumerías Avenida y ahora técnico del Mallorca en Liga Femenina Endesa, quien tiene “un público como entrenador en Liga Femenina muy importante”.

Finalmente, Pepe destacó la meta que tienen: “El objetivo se lo explicaba por la mañana. El baloncesto es un juego y hay que pasarlo bien. Eso es lo primero, porque las competiciones a veces crean un exceso de estrés en edades tempranas y la sensación de que hay que ganar. Y después, que todos, en función del nivel que tengan, pues aprendan un poco. Los que saben más, pues lógicamente aprenderá menos, y los que se inician en el baloncesto, aprenderán mucho”.

De hecho, en el propio campus buscan actividades innovadoras reinventando el halo ball, una modalidad deportiva parecida al baloncesto. Trasladaron una canasta en mitad de la piscina exterior para que los niños disfruten encestando.