Multitudinario adiós a José María Caneda, el presidente que hizo soñar a toda una ciudad

José María Caneda no dejaba indiferente a nadie. Su personalidad dejaba huella y pese a que llevaba ya años alejado del mundo del f´útbol suu fallecimiento ocupó espacios en los periñodicos deportivos más importantes de España y en los programas de radio nocturnos a nivel nacional. El mismo eco se dejó notar en las flores que se recibieron en el complejo funerario Apóstol Santiago. Llamaban la atención las coronas enviadas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y hasta el Atlético de Madrid. No faltaban lógicamente las flores de los dos equipos de sus amores, el Amio y la SD Compostela. Y también molstraron su pesar las peñas Fonte Sequelo y Bancada Picheleira, además de la peña del bar As Cancelas. Otros clubes como el Viveiro o el Camporrapado también dejaron muestra de su solidaridad con la familia de José María Caneda en una sala atestada de coronas, rramos y centros de flores..