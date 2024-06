Fernando Zurbriggen, “dispuesto al diálogo” con el Obra mientras acude al Campus Peleteiro

Fernando Zurbriggen, hasta ahora base del Monbus Obradoiro, se ha sumado al Campus Peleteiro de la mano de Pepe Casal para compartir sus vivencias con los niños y niñas que participan en él con un mensaje claro: estudios y deporte van de la mano. El argentino puso como ejemplo que él tuvo como una prioridad en su carrera la formación universitaria, exigiéndole al Obras Sanitarias el poder compaginarlo, ya que tenía una oferta universitaria en Estados Unidos.

Fernando aseguraba llegar al campus con la ilusión “de cualquier niño que quiere pertenecer a la familia del basket y contento de colaborar, porque yo en su día también fui un jugador joven y lo más importante que tiene cualquier jugador es la ilusión. Normalmente, uno diría que les viene a enseñar, pero creo que me alimento justamente de esa niñez para cargar al niño que tengo dentro, para nuevamente volver a reencontrarme con esa energía y esa naturaleza de amor por el juego que tiene el niño. Así que creo que también salgo muy correspondido del tiempo y la devoción por el momento compartido”.

También tiene claro que “está en esa naturaleza” de los más jóvenes el que lo aborden con preguntas en cada ocasión y que no esconden qué cosas “sí le gusta o no le gusta, son muy francos”. “También es el hecho de devolver un poco el cariño que recibo en el día a día y que he recibido estos tres años en el club, para mí es muy importante porque soy una persona sensible y me gusta esta cercanía. En cada receso intento colaborar, intento pertenecer a esta familia del basket y también absorber un poco de esa inocencia y amor por el juego”, añadía.

Fernando Zurbriggen junto a los niños que participan en el Campus Peleteiro / Jesús Prieto

Por otra banda, tiene claro su mensaje: “Creo que más que jugar al baloncesto, que tengan ellos el hambre de formarse, no te olvides que yo empecé a jugar al basket para tener una carrera universitaria, no para hacer una carrera profesional. Que se reencuentren con ese niño y que quieran crecer y desarrollarse dentro de los valores que tiene el deporte, llámese baloncesto, llámese cualquier otro deporte. Es más importante que pueda contarles un poco mi experiencia a los chicos y, como dije antes, ellos también tienen mucho que ofrecer y rejuvenecerme. Que corresponde también, que tengo cara de nene (risas), pero que sigo siendo un niño por dentro”

Ver a tantos jóvenes con la camiseta del Obra demuestra que “al final el deporte es parte de la cultura y el baloncesto tiene una plaza acá en Santiago muy importante que creo que los compostelanos tienen que mantener. A mí me parece que no hay nada más noble que la ilusión de un niño y es importante que se mantenga eso con el correr de los años, independientemente del resultado del equipo profesional. Acá hay gente que está interesada en la formación y en el desarrollo y bienvenido sea si puede dar un empujoncito en eso”.

Su futuro

Sobre continuar en el Obradoiro, Fernando asegura que “estoy, como buen argentino, siempre dispuesto al diálogo. En este momento estoy realmente queriendo un 'break'. Tengo que analizar estos tres años que han pasado dentro del Obradoiro y, una vez que esté en frío y me siente a pensar, tomaré la decisión que considere correcta para mi carrera”.

También ha puesto en valor la avalancha de abonados tras el descenso: “Creo que los ‘siareiros’ tienen que estar muy orgullosos por la cantidad de abonados que ya hay y, a nivel institucional, también es un mensaje de apoyo y colaboración que tiene la ciudad, por eso hablo de que es muy importante la plaza del basket en la ciudad y es una gran oportunidad para estos jugadores que están en la transición a la élite para dar un pisotón fuerte. Creo que el club lo va a saber aprovechar y estos pequeños o grandes campus donde empiezan a preparar material para el futuro, el hecho de que el equipo siga siendo competente y que armen un proyecto sólido es muy importante”.

Por otra parte, el jugador reconoce estar contento de que el Obradoiro haya elegido a Gonzalo Rodríguez, quien también acudirá al campus este jueves, como entrenador: “Hay un valor que comparto con Gonzalo, que es la formación y el desarrollo. He trabajado muy de cerca con él estos tres años y no te voy a decir que lo adelantado lo vi venir, pero sí es cierto que le dije que me ponía muy contento por él y que bueno, que también le deseo lo mejor. Sé que lo va a hacer genial y qué mejor que un gallego representando un equipo gallego”.

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, un club que habría preguntado por el jugador es el Palencia. El otro equipo descendido de ACB consultó en su momento por el base argentino para valorarlo como fichaje para pelear por el ascenso.