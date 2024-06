Gonzalo Rodríguez: “La afición del Obra lleva años demostrando que es del club, no de un jugador”

Gonzalo Rodríguez ha sido el invitado al Campus Peleteiro de este jueves. El nuevo entrenador del Monbus Obradoiro es otro de los ‘clásicos’ con mucha experiencia en las actividades que dirige Pepe Casal con el colegio y no ha perdido la ocasión de regresar para ayudar en la formación de los más jóvenes con su granito de arena.

El técnico compostelano llegó recordando “cuando yo estaba aquí entrenando. Los campus siempre son no solamente una buena experiencia para los chicos y las chicas que participan, sino que también es una oportunidad para los entrenadores, pues aprendes de otros compañeros y ves otras formas de trabajar con las que no convives en tu club. Durante muchos años he compaginado pocas vacaciones y muchos campus y siempre llevo un buen recuerdo de todos”.

“Creo que los entrenadores tenemos no solamente la faceta de entrenar baloncesto, sino también como herramientas educativas que somos, tenemos la responsabilidad de fomentar el deporte allí donde estemos. Siempre lo tuve claro desde el primer momento que empecé a entrenar a niños y niñas y eso lo he intentado hacer siempre. Y más en los campus, donde existe una preocupación por unos valores educativos con muchos más argumentos. Siempre he estado muy interesado en llevar a niños y niñas hacia unos entornos donde sabía que se les iban a cuidar bien”, añadía.

Como no podía ser de otra manera, el preparador compostelano percibe que hay muchas camisetas del Obradoiro en el campus, lo que lo remite a su presentación como primer entrenador: “Lo dije el día de mi presentación, eso es una preocupación, bueno, una ocupación mejor dicho, una responsabilidad que tenemos como club referente del baloncesto en la ciudad y eso seguiremos haciéndolo, fomentar el baloncesto y el deporte en nuestra ciudad, sobre todo entre nuestros jóvenes”.

Gonzalo sabe que los niños le iban a preguntar por llegar al fin a ser primer técnico del Obra, pero lo afronta con una sonrisa porque “la curiosidad es una gran virtud de los niños y niñas y no lo podemos coartar”. De hecho, en poco menos de un mes que lleva como entrenador ahora está teniendo una gran carga laboral para buscar jugadores con Héctor Galán, director general del club, ya que “es una parte fundamental de la temporada. Al final, a la hora de elegir los jugadores que van a formar parte del equipo, va a ser la clave. Los entrenadores tenemos la responsabilidad de utilizar sus talentos y maquillar un poco sus defectos. Cuanto más talentos tengan y menos defectos, mejor”.

Los niños del Campus Peleteiro no perdieron la ocasión de hacerle preguntas a Gonzalo Rodríguez / Jesús Prieto

La evolución de la cantera del Obradoiro y, en general, del baloncesto compostelano es algo que observa en el propio campus: “Es una preocupación como entrenador, como exprofesor y como padre. Todo lo que sea fomentar el deporte, no solamente el de alto rendimiento, sino el deporte como vehículo educativo y formativo, es algo en lo que debemos estar al 100 por cien los que nos dedicamos de forma profesional y todos los demás. Entonces sí, sí estaré preocupado de nuestra cantera”.

Como hizo Fernando Zurbriggen en el día anterior, Gonzalo también sabe que los jóvenes deben de dar prioridad a sus estudios y compaginarlos con el deporte: “No voy tanto a la parte práctica de elegir una carrera o pensar en tu plan B si no eres capaz de ser jugador o entrenador profesional, sino que el cerebro hay que ejercitarlo. A veces pensamos que memorizar algo ya no es útil, pero sí es útil porque desarrolla una parte del cerebro. Escribir a mano también es útil y desarrollar la atención es fundamental, entonces todas las cosas que se aprenden en la escuela, pues son clave para la vida, de ahí que los estudios sean muy importantes”.

“También el ser capaces, con la ayuda de las familias, de organizarse y que los chicos y chicas aprendan a tener un tiempo para entrenar y un tiempo para estudiar. Que una cosa no le quite tiempo a la otra que eso también es muy importante”, añadía el preparador.

Gonzalo también ha percibido que, pese al descenso y a no tener jugadores en la plantilla, Compostela se ha volcado con el Obradoiro superando la franja de los 3.000 abonados: “Evidentemente, en el momento en el que empiezas a anunciar nombres a la gente si le gusta y se ilusiona más. Pero aquí, la afición de esta ciudad y la afición del Obra lleva muchísimos años demostrando que son aficionados del club. No son aficionados de un jugador u otro jugador. Y lo mismo pasa con los técnicos y con todo el mundo. La gente del Obra es del Obra independientemente de quien pase por aquí”.

Un adiós

Por otro lado, Sergi Huget, canterano del conjunto compostelano que a principios de temporada formó parte del primer equipo y que salió cedido a LEB Oro para jugar con el Tizona, se despidió del conjunto compostelano a través de sus redes sociales y seguirá su carrera lejos de Sar.