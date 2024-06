El Obradoiro niega negociar con Sergi Quintela y Álex Reyes mientras encamina la renovación de Álvaro Muñoz

El mercado de fichajes del mundo del baloncesto siempre trae muchos nombres, algunos se cierran, otros no se concretan y siempre están los rumores que solo son eso, habladurías. En las últimas horas, el nombre de Sergi Quintela se ha vinculado con el Monbus Obradoiro con una oferta muy competitiva por el escolta, pero desde el club apuntan que no ha habido ningún contacto con el lucense.

Los rumores sobre la supuesta oferta al escolta del Breo llegaron a oídos de las oficinas de Sar, sabiendo que esta propuesta de la entidad compostelana se está moviendo desde Lugo y habla de una cantidad elevada para un equipo de Primera FEB, superando propuestas de ACB. Pero la realidad, según apuntan desde el Obradoiro, es que no hay nada con uno de los jugadores más queridos del conjunto lucense.

El Breogán se ha convertido en la historia reciente en el gran rival del Obradoiro y un movimiento de este tipo sería una ‘bomba’ que sacudiría tanto a la ciudad amurallada como a la capital gallega. Pese a todo, parece que en este caso el río no lleva agua por mucho que suene.

El menor de los Quintela tiene una propuesta de renovación en el Breo hasta 2027 con una mejora de condiciones, además de que es probable que más de un equipo de ACB se haya interesado por el jugador. En el Obra no se ha planteado este fichaje, además de que el club está lejos de poder competir con ofertas de la Liga Endesa al tener un presupuesto de tan solo 2 millones, en comparación a los clubs de la élite del baloncesto español, que al menos doblarían esta cantidad.

Álex Reyes, un nombre en la lista

Otro nombre que se está moviendo como opción para el Obra es el de Álex Reyes. Si bien el conjunto compostelano no ha hecho ninguna oferta por el alero, sí es un jugador que gusta en Sar y se tiene en una larga lista. Pero la realidad es que, por el momento, no ha habido ningún contacto con el jugador, quien no estaría dispuesto a escuchar ofertas de Primera FEB hasta haber terminado de explorar sus opciones en la ACB.

A la espera del capitán

El nombre que debería cerrarse en el conjunto compostelano es el de Álvaro Muñoz. El club espera que el capitán del Obradoiro firme la propuesta formal de renovación y que sea la segunda pieza que formará parte del equipo de la próxima temporada junto a Leimanis.

Desde el club tienen como prioridad garantizar la continuidad de Álvaro, primero por su gran importancia en el vestuario y, segundo, por la importante aportación que podrá dar en el juego exterior del equipo en Primera FEB tras demostrar durante años ser un jugador de nivel ACB, algo que se hizo notable a inicios de la pasada campaña y que se vio lastrado por una lesión. Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, ambas partes estarían encaminadas a la continuidad.