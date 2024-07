Giuliano Bertino, novo xogador do Compos

Verticalidade, desborde e gol para a SD Compostela: Giuliano Bertino (Buenos Aires, 02/12/2000) é novo xogador do Compos para a tempada 24/25. O extremo arxentino, con experiencia na Segunda RFEF, chega a Santiago tras unha gran campaña no Formentera, no que marcou oito tantos, e firma por 1 campaña con opción a outra máis.

Giuliano, aos seus 23 anos, destaca polas súas grandes calidades para desenvolverse por toda a fronte do ataque. A súa velocidade, a súa enerxía, a súa potencia en carreira ou o seu acerto ante a portería rival son algunhas das súas virtudes máis destacadas. Todo iso, unido á súa polivalencia para render en calquera posición da dianteira, levaron á dirección deportiva a afrontar a súa fichaxe para o proxecto branquiazul.

Neste sentido, Giuliano, a pesar da súa mocidade, acumula xa 77 partidos na Segunda RFEF, categoría na que suma 22 goles, unha gran cifra goleadora tratándose dun xogador que actúa, preferentemente, como extremo. Ademais, xa debutou na Primeira RFEF e tamén conta no seu haber con dous cursos en Terceira, no filial do Logroñés.

No último ano, Giuliano Bertino realizou unha gran tempada no Formentera, do Grupo III da Segunda RFEF. Na illa, disputou 29 encontros, nos que marcou oito tantos e repartiu varias asistencias, sendo unha das pezas destacadas do equipo.

Este foi o último paso previo á súa chegada ao Compos, nunha traxectoria no fútbol nacional, tras saír de Italia, que comezou en Logroño, despois de chamar a atención nunha Viareggio Cup (torneo italiano sub-21). Alí estivo tres campañas, as dúas primeiras en Terceira e a última na Segunda RFEF, tras lograr o ascenso.

O seu rendemento, con 23 goles anotados en 78 partidos oficiais, chamaron a atención do Talavera, co que debutaría na Primeira RFEF, disputando 7 encontros. En busca de protagonismo, no mercado invernal, Giuliano Bertino recalou no Estepona, do Grupo V de Segunda RFEF, no que xogou 17 encontros en media tempada.

De Andalucía foise a Formentera e agora chega ao Compostela, de xeito que a doce días de comezxar a pretempada Antón Permuy dispón dos seguintes xogadores: Javier Rabanillo, Brais, David Soto, Pablo Crespo, Álvaro Casas, Kike Vidal, Roque, Dani Varela, Santi de Prado, Samu Rodríguez, Gonzalo Landeira, Pablo Antas, Diego González, Hugo Matos, Manu Rivas, Giuliano Bertino e Manu Barreiro.