El HC Raxoi es oficialmente equipo de la OK Liga Iberdrola

Y el sueño se hizo realidad. El Hockey Club Raxoi es oficialmente equipo de la OK Liga Iberdrola tras inscribirse este miércoles en la máxima categoría femenina de España en este deporte. Ayer era la fecha límite y desde el seno del club se había tomado la decisión el pasado martes para materializarla al día siguiente.

De este modo, Compostela contará con otro equipo en la élite tras muchos meses de trabajo y sacrificio de los miembros de la directiva, que estuvieron llamando a las puertas de múltiples empresas para conseguir el apoyo necesario. Desde el club ya se han comunicado con las entidades que les garantizaron su apoyo para anunciarles la buena nueva.

Eso sí, el proceso de búsqueda de liquidez por parte del Raxoi no cesa, ya que siguen necesitando un patrocinador principal y más músculo económico para asumir la temporada y mantener la estructura de cantera, porque más allá del equipo femenino que jugará en la élite, en el club no quieren comprometer al resto de equipos de categorías base ni al conjunto masculino que milita en la OK Liga Bronce.

Fichajes

Pero el primer paso ya está dado y desde los despachos comienza el proceso de confección de la plantilla para la próxima campaña, donde esperan encontrar entre dos o tres fichajes que den un salto de calidad al equipo para afrontar la competición con garantías.

Esta ha sido la mayor preocupación de las integrantes del equipo después de que el club les comunicase que lograron inscribirse en la élite. La celebración fue contenida, ya que supuso un alivio en relación al primer objetivo a alcanzar, pero las jugadoras se interesaron por conocer los siguientes pasos y la garantía de que llegarán fichajes que las ayuden en la nueva categoría.

El presidente del Raxoi, Miguel Rodríguez, apuntó que, con todo el tiempo que ha llevado conseguir este respaldo, “hay jugadoras que nos habían mostrado su interés por venir y se interesaron por nuestra situación, pero a estas alturas todas han renovado. Querían venir y nos han pedido disculpas, pero es lógico que no se queden esperándonos”.

El máximo mandatario recalca las dificultades que les esperan en el mercado: “A estas alturas, las mejores jugadoras ya se han fichado por otros equipos o han renovado. Nosotros tenemos claro que queremos traer, mínimo, dos o tres refuerzos. Pero tienen que ser fichajes que nos den un salto de calidad real y, a estas alturas, es muy difícil”.

Pese a todo, ha reconocido que el área deportiva maneja una amplia lista de nombres y confían en que alguna de las grandes jugadoras que figuran en ella apuesten por el reto de llegar a un recién ascendido para lograr la permanencia.

Mayor liquidez

Por otro lado, el presidente del Raxoi asegura que en el apartado económico aún tienen que dar pasos: “Hemos asumido que podíamos inscribirnos en la OK Liga Iberdrola con las empresas que ya nos han garantizado su apoyo, pero estamos al 75 u 80 por ciento del objetivo. Todavía nos falta el patrocinador principal y lo estamos buscando para afrontar la temporada”.

“Lo que sí me gustaría es agradecerle a las empresas que nos han garantizado su apoyo. En cuanto hemos confirmado la inscripción, lo primero que hemos hecho es comunicarnos con ellas para darles las gracias e informarles de que habíamos logrado inscribirnos”, añade.

Más allá del respaldo de las empresas, desde el Raxoi han tenido una idea que están a punto de lanzar: “Estamos ultimando una campaña de micromecenazgo para conseguir mayor liquidez. Hemos tenido algunos problemas para sacarla adelante, pero pronto la tendremos lista para que todo el mundo que esté interesado en ayudar a nuestro proyecto, aunque sea con una pequeña aportación, pueda hacerlo”.

Respaldo de la ciudad

Tras conseguir inscribirse en la OK Liga Iberdrola, el HC Raxoi necesita ahora más que nunca el respaldo de Compostela, que podrá disfrutar de otro equipo en la élite y en este caso será el mayor exponente de la ciudad en deporte femenino.

Fuera de la campaña de micromecenazgo, desde el club necesitarán el apoyo de los compostelanos en cada uno de sus partidos para poder sacar adelante la temporada en el plano deportivo y que, poco a poco, el nombre del HC Raxoi se vaya extendiendo por la capital gallega y que todos sepan que tienen un equipo en la élite.

También será clave el apoyo de las instituciones y el propio Concello, que deben de ser respaldos vitales para el Raxoi, tanto en el plano económico como en el de difusión. Por el momento, el primer paso se ha dado y toca seguir avanzando.